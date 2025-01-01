قاعدة بيانات SQL سحابية مُدارة بالكامل ومدعومة بمحرك IBM® Db2®‎ عالي الأداء.

على منصة IBM Cloud، تتضمن خدمة Db2 SaaS إصدارًا تجريبيًا مجانيًا ليستمتع به المستخدمون دون أي تكلفة. يمكنك الترقية إلى الخطة المدفوعة الكاملة مقابل 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا دون أي قيود على المنتج، واسترداد رصيد بقيمة 200 دولار.

للبدء، قم بإنشاء حساب IBMid أو تسجيل الدخول، ثم حدد الطبقة Lite وانقر فوق إنشاء.

تتضمن الطبقة Lite (المجانية) التفاصيل التالية:

• مساحة تخزين بيانات بسعة 200 ميجابايت.

• 5 اتصالات متزامنة.

• بيئة مشتركة متعددة المستأجرين.