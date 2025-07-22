تعاونت شركة IBM ومنظمة IDUG في توفير فرصة لمستخدمي Db2 للتحقق من مهاراتهم والحصول على أوسمة رقمية و/أو شهادات اعتماد. عادةً، تكون اختبارات الشهادات متاحة حصريًا في مؤتمرات IDUG. تُتيح هذه المنصة للمستخدمين فرص الحصول على الشهادات أيضًا خارج فعاليات IDUG.

هذه الاختبارات متاحة لأي شخص يريد الحصول على أوسمة رقمية في IBM Db2 for Linux وUNIX and Microsoft Windows. للتسجيل، اشترِ الاختبار عبر موقع IDUG الإلكتروني، ثم رشِّح مراقبًا (مشرفًا)، وأجرِ الاختبار في إحدى فعاليات IDUG أو RDUG الموصى به.

إذا أجريت اختبارًا خارج حدث رسمي، فسيتعين عليك ترشيح مراقب (مشرف) خاص بك. للحصول على إرشادات حول هذه العملية، انتقِل إلى الصفحة المقصودة للاختبار واتَّبِع الخطوات الواردة في قسم العملية "Process".