برامج وموارد تعليمية حول IBM Db2

رسم توضيحي متساوي الأبعاد لأشخاص يتعلمون ويُنشئون مخططات عبر خادم السحابة.
إتقان أحدث تقنيات Db2

تساعد الموارد التعليمية لـ IBM Db2 المتخصصين في البيانات على تحسين كفاءتهم في نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية Db2. وتتضمن الموارد مجموعة من برامج Db2 التعليمية، والتدريبات، والشهادات، والأوسمة الرقمية لمساعدة المبتدئين والمستخدمين المتقدمين على تحسين استخدام IBM Db2 وتجميع مجموعات وأنواع البيانات المختلفة بشكل أفضل. تعرَّف على أحدث تقنيات DB2 واكتسِب مهارات قيّمة لتعزيز مسيرتك المهنية.
موارد مجانية

تعلَّم Db2 مجانًا باستخدام خطة Db2 Lite، وCoursera، وشركاء آخرين.

 كورسيرا: ‏SQL for Data Science with Python
اكتسِب فهمًا شاملًا لأساسيات تخزين البيانات ومعالجتها والوصول إليها. هذه الدورة التدريبية مثالية للمبتدئين الذين يسعون إلى فهم أساسيات هندسة البيانات.
Coursera: مقدمة عن قواعد البيانات العلائقية
تعرَّف على كيفية تحليل البيانات داخل قاعدة البيانات باستخدام كل من SQL وPython. هذه الدورة التدريبية رائعة لمستخدِمي SQL الجُدُد الذين يريدون اكتساب معرفة أساسية قوية.
Coursera: ‏Data Warehousing and BI Analytics
تعرَّف على مستودعات البيانات مثل متاجر البيانات، وبحيرات البيانات، وخزانات البيانات لفهم فائدتها وتحسين استخدامها.
IBM Db2 SaaS
يمكنك الوصول إلى IBM Db2 SaaS، حيث يمكن للمستخدمين إدخال البيانات واختبار الميزات.
Cognitive Class
جرِّب Cognitive Class لتتفاعل وتتعرَّف على عروض قواعد البيانات العلائقية لدينا.
البرامج التعليمية المدفوعة دورات LearnQuest
تقدِّم LearnQuest، أحد الشركاء الرئيسيين في تطوير التعليم لدى شركة IBM، دورات شاملة في أساسيات Db2، بالإضافة إلى دورات متخصصة أخرى تساعد محترفي البيانات على رفع مستوى خبرتهم في Db2.

تقدَّم لاجتياز اختبار Db2 واحصل على شارة

تعاونت شركة IBM ومنظمة IDUG في توفير فرصة لمستخدمي Db2 للتحقق من مهاراتهم والحصول على أوسمة رقمية و/أو شهادات اعتماد. عادةً، تكون اختبارات الشهادات متاحة حصريًا في مؤتمرات IDUG. تُتيح هذه المنصة للمستخدمين فرص الحصول على الشهادات أيضًا خارج فعاليات IDUG.

هذه الاختبارات متاحة لأي شخص يريد الحصول على أوسمة رقمية في IBM Db2 for Linux وUNIX and Microsoft Windows. للتسجيل، اشترِ الاختبار عبر موقع IDUG الإلكتروني، ثم رشِّح مراقبًا (مشرفًا)، وأجرِ الاختبار في إحدى فعاليات IDUG أو RDUG الموصى به.

إذا أجريت اختبارًا خارج حدث رسمي، فسيتعين عليك ترشيح مراقب (مشرف) خاص بك. للحصول على إرشادات حول هذه العملية، انتقِل إلى الصفحة المقصودة للاختبار واتَّبِع الخطوات الواردة في قسم العملية "Process".

Data professionals can take this exam to validate their grasp of concepts, like basic Db2 SQL, database management, and security
امتحان Db2 11.5 Foundations

يمكن لمحترفي البيانات اجتياز هذا الاختبار للتحقق من إتقانهم للمفاهيم مثل أساسيات Db2 SQL وإدارة قواعد البيانات والجانب الأمني.

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This exam focuses on database administrator skills, including proficiency in advanced SQL and database server management
امتحان Db2 11.5 Administration

يركِّز هذا الاختبار على مهارات مسؤول قاعدة البيانات، بما في ذلك الإتقان في SQL المتقدمة وإدارة خادم قاعدة البيانات.

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Database professionals will be tested on their knowledge of Db2 database design, tablespaces, app development and DBA tools
اختبار Db2 11.5 Advanced Database Design and Application Development Exam

سيتم اختبار محترفي قواعد البيانات على معرفتهم بتصميم قواعد بيانات Db2، ومساحات الجداول، وتطوير التطبيقات، وأدوات مسؤول قاعدة البيانات.

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Demonstrate your ability to determine root cause of performance issues, tune queries, and use the Db2 Workload Management (WLM) capability.
امتحان Db2 11.5 Advanced Db2 Tuning and Debugging

تم تصميم هذا الاختبار للتحقق من خبرتك في ضبط أداء Db2، وتحديد المشكلات، وإدارة أعباء العمل.

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Demonstrate your knowledge of availability, recoverability, and scale while testing your ability to work with HADR, pureScale, and Db2 backup and restore capabilities
اختبار Db2 11.5 Advanced Database Resilience

يمكن لمحترفي البيانات التقدم لهذا الاختبار لإثبات فهمهم السليم لمفهوم التعافي من الكوارث عالي التوفر (HADR)، والنسخ الاحتياطي، والاستعادة، والوصول إلى آخر حالة حديثة قبل حدوث العطل في Db2.

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