تكامل IBM watsonx.data مع IBM Databand
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رسم توضيحي يُظهر مخططًا انسيابيًا بأشكال مختلفة
مستودع بحيرة بيانات هجين ومفتوح
يُمكِّن IBM watsonx.data المستخدمين من الوصول إلى بياناتهم من خلال نقطة دخول واحدة وتشغيل محركات استعلام متعددة مناسبة للغرض، مثل Presto وSpark، عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات. للمساعدة على ضمان موثوقية البيانات الموجودة على watsonx.data واتساقها واكتمالها، تحتاج إلى مراقبة مستمرة للبيانات. يوفِّر IBM Databand، وهو حل قابلية الملاحظة المستمرة للبيانات، عرضًا موحدًا وكاملًا لسلامة وأداء البيانات. تمكَّن من تنفيذ إطار العمل لإمكانية ملاحظة البيانات على watsonx.data باستخدام IBM Databand. استكشف ™IBM watsonx.data
حالات الاستخدام
أتمتة الكشف

كشف حالات الخلل غير المتوقعة مثل البيانات المفقودة، والتغييرات في المخطط أو الزيادات في الحجم.
مراقبة مسارات Spark

إنشاء التنبيهات بناءً على معايير مسارات البيانات مثل مدة التشغيل ورؤى المهام.
المساعدة على ضمان جودة البيانات

استخدِم الاستعلامات المخصصة لإنشاء وظيفة أو تنبيه لضمان موثوقية البيانات.
القدرات

تمكَّن من تبسيط وتوحيد إمكانية الملاحظة في IBM watsonx.data باستخدام هذه القدرات.
تنبيهات جودة البيانات

استخدِم تنبيهات جودة البيانات لتحديد المشكلات قبل أن تؤثِّر في مستهلكي البيانات لديك. ويمكنك تحسين موثوقية مستودع بحيرة البيانات الخاص بك باستخدام قواعد SQL القابلة للتخصيص للتحقق من صحة البيانات. ويمكنك أيضًا أتمتة التنبيهات لاكتشاف القيم الفارغة والتكرارات والارتفاعات غير المتوقعة وانحراف البيانات وغيرها من حالات الخلل.
إمكانية ملاحظة البيانات الشاملة

يقدِّم Databand وحدة تحكم مركزية لعرض الحوادث في IBM watsonx.data وأسبابها الأساسية، ما يسهِّل عملية تصحيح الأخطاء. تُتيح هذه المنصة الموحدة للمستخدمين إدارة مراقبة البيانات، والتنبيهات، وضمان الجودة، مع تقديم رؤى حول عمليات النظام. يمكن للمستخدمين أيضًا تحليل دورة حياة البيانات وتأثير المسارات ومجموعات البيانات في Spark.
طريقة العمل

يدعم Databand حاليًا مراقبة IBM watsonx.data مستودع بحيرة البيانات المفتوح والهجين. وتتضمن هذه العملية ما يلي:

  1. تكوين IBM Databand على IBM watsonx.data باستخدام عنوان URL ورمز الوصول.
  2. إنشاء شاشة watsonx.data جديدة في Databand وتقديم تفاصيل الاتصال الخاصة بك.

عندما تتم المصادقة باستخدام IBM watsonx.data، يمكنك اختيار مسارات ومجموعات بيانات Spark التي تريد أن يراقبها Databand.
اتخِذ الخطوة التالية

يُمكنك تنفيذ إمكانية ملاحظة البيانات بطريقة استباقية باستخدام IBM Databand حتى تتمكن من معرفة وقوع مشكلة تتعلق بأمن البيانات قبل أن يدرك ذلك المستخدمون.

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