IBM Concert Secure Coder (في مرحلة المعاينة التقنية)

ذكاء المخاطر المدمج في الرمز البرمجي للحصول على تطوير مسرّع بالذكاء الاصطناعي

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رجل يعمل باستخدام إعداد متعدد الشاشات في بيئة مكتبية.

رمز برمجي أسرع، تعرض أكبر للمخاطر

يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية تطوير البرمجيات بوتيرة غير مسبوقة. يجلب IBM Concert Secure Coder ذكاء المخاطر المدمج داخل الرمز البرمجي مباشرةً إلى سير عمل المطورين، مما يساعد المؤسسات على تقليل المخاطر مع الحفاظ على السرعة.

يوفر Secure Coder رؤية مخاطر قبل التنفيذ ومعالجة موجهة داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، مما يوسع نطاق IBM Concert عبر دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة.

يساعد Secure Coder الفرق على تحديد الثغرات الأمنية والتبعيات غير الآمنة والأخطاء عند إدخالها، مع إعطاء الأولوية لما هو مهم وتوجيه المطورين إلى الإصلاحات الصحيحة في الوقت الفعلي. وبما أنه متصل بـ IBM Concert، فإنه يوفر رؤية موحدة ومعالجة مؤتمتة عبر SDLC، مما يقلل من الديون التقنية، ويعزز الامتثال، ويحسن مرونة البرمجيات بشكل عام.

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الكشف عن مخاطر بيئة التطوير المتكاملة المدمجة

تحديد الثغرات الأمنية والأسرار والتكوينات الخاطئة والحزم مفتوحة المصدر المحفوفة بالمخاطر مباشرةً ضمن سير العمل، مما يؤدي إلى ظهور المشكلات في الوقت الفعلي أثناء كتابة الرمز البرمجي بحيث يمكن حلها قبل الوصول إلى طلبات السحب أو المسارات. من خلال تحويل الكشف في وقت مبكر من العملية، تقلل الفرق من إعادة العمل وتسرّع المعالجة وتحافظ على سرعة التطوير دون التضحية بالأمان.

تقرير لتحليل رمز برمجي من Kubescape يشير إلى وجود أخطاء أمنية داخل ملف TypeScript

معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يوفر توصيات إصلاح مدركة للسياق مع تفسيرات واضحة مباشرةً في سير عمل المطوّرين، مما يتيح للفرق فهم المشكلات وحلها بسرعة وثقة. تساعد خيارات الحل التلقائي الخاضعة للتحكم في تسريع المعالجة مع الحفاظ على الرؤية والثقة والحوكمة.

لقطة شاشة لفحص أمني يحدد ثغرة أمنية من نوع CWE-614

ذكاء سلسلة توريد البرمجيات

يُحدد هذا البرنامج الثغرات الأمنية المعروفة (CVEs) ويُشير إلى التبعيات المعرضة للخطر مباشرةً ضمن سير العمل، مما يُساعد المطورين على فهم المخاطر في سياقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة. كما يُوصي بإصدارات وبدائل أكثر أمانًا، مما يُتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر أمانًا دون إبطاء عملية التطوير.

واجهة لوحة المعلومات الأمنية لمساحة عمل رمز برمجي مسمى "my-vscode-project"

رؤية موحدة

يربط النتائج على مستوى الرمز البرمجي بسياق التطبيق، مما يمنح الفرق رؤية واضحة وفي الوقت الفعلي لوضع المخاطر عبر دورة حياة التطوير. ومن خلال ربط المخاطر بتأثير الأعمال، يساعد المؤسسات على قياس فعالية الاختبار المبكّر وتحديد الأولويات الأكثر أهمية.

ملخص "أمان المطورين" من منصة IBM Concert، يسلط الضوء على المقاييس الرئيسية المتعلقة بالثغرات الأمنية والمخاطر

الانتقال إلى ما وراء مرحلة الفحص بعد التنفيذ

تحدد الأدوات التقليدية المشكلات بعد تنفيذ الرمز البرمجي، ما يؤدي إلى حدوث انقطاع وحالات تأخير. يوفر Secure Coder ذكاء مخاطر قابلة للتنفيذ في وقت مبكر من دورة الحياة.
ملخصات مخاطر ما قبل التنفيذ داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE)
تصرف بناءً على المخاطر دون مغادرة سير العمل.
تحديد الأولويات المراعية للأعمال والمتوافقة مع تأثير المؤسسة
فهم التأثير على المرونة ووقت التشغيل.
مهام سير عمل المعالجة المتكاملة
قم بمواءمة التطوير وهندسة موثوقية الموقع (SRE) والأمن حول المخاطر المشتركة.
حوكمة جاهزة للتدقيق وإمكانية التتبع
احصل على رؤية وحوكمة على مستوى المؤسسة.

يساعد Secure Coder المؤسسات على تحقيق ما يلي:

  • معالجة المشكلات في وقت مبكر من دورة الحياة
  • تقليل تكاليف إعادة العمل والأمن
  • تحسين إنتاجية المطورين
  • تعزيز الامتثال من خلال إمكانية التتبع الجاهز للتدقيق
  • مواءمة التطوير، وهندسة موثوقية الموقع (SRE)، والأمن حول المخاطر المشتركة
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