يُدمج تطبيقات COBOL مع خدمات الويب وXML وJava.
يُعَد IBM® COBOL for AIX بيئة تطوير مخصصة لبناء تطبيقات COBOL الحيوية للأعمال على أنظمة Power. يتضمن محوِّل COBOL البرمجي، ومكتبة وقت التشغيل لاستخدامها في تطوير التطبيقات، ومصحح أخطاء يُتيح لك تصحيح البرنامج بصريًا من محطة العمل الخاصة بك. يتطلب نشر التطبيقات المبنية باستخدام COBOL for AIX في بيئة الإنتاج وجود الإصدار 5.1 من بيئة التشغيل IBM® COBOL Runtime Environment for AIX.
تعرَّف على الميزات الجديدة في الإصدار 5.1 من IBM COBOL Runtime Environment for AIX.
تم تصميم COBOL for AIX للاستفادة من تطورات الأجهزة، ما يوفر أداءً متفوقًا وموثوقية وكفاءة في استهلاك الطاقة. يعمل محسِّن في الواجهة الخلفية على تحسين أداء التطبيقات، ويُعَد هذا المكوِّن مشتركًا بين المحولات البرمجية IBM® XL مثل XL C وXL C/C++ وXL Fortran.
يُتيح لك COBOL for AIX دمج تطبيقات COBOL الخاصة بك مع خدمات الويب وXML وJava. ويمنحك تحكمًا في مستندات XML التي تقوم بإنشائها، ويسهِّل التوافق بين برامج COBOL وJava اعتمادًا على إمكانيات واجهة Java Native Interface.
يتضمن COBOL for AIX مصحح أخطاء يدعم قدرات تحديد المشكلات للتطبيقات 32 بت و64 بت.
يوفر COBOL for AIX واجهات برمجة حديثة للبرمجيات الوسيطة لتسهيل تكامل التطبيقات وتحديثها.
يعمل COBOL for AIX 5.1 وبرامج الكائنات الناتجة عنه على أنظمة التشغيل التالية:
لتشغيل COBOL for AIX 5.1 بكفاءة، يجب توفُّر المتطلبات التالية في الأجهزة:
تعرَّف على وظائف ومزايا وقدرات الإصدار 5.1 من COBOL for AIX.
اطَّلِع على قائمة كاملة بأحدث الإصدارات، والتحديثات، وحِزم التصحيح، والإصلاحات المؤقتة المصنفة حسب الإصدار لبرنامج IBM® COBOL for AIX.
تواصَل مباشرةً مع فرق تطوير المنتجات في IBM ومستخدِمي المنتج الآخرين لمناقشة تحسينات المنتجات المستقبلية.
يستفيد من أحدث تقنيات z/Architecture لزيادة استخدام الأجهزة، وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية، وتحسين أداء التطبيقات الحيوية.
يعمل على تحديث تطوير C/C++ وتحسين أداء التطبيقات باستخدام تقنيات تحويل برمجي متقدمة على منصات Power Enterprise الخاصة بك.
يُحسِّن أداء التطبيقات باستخدام تقنيات تحويل برمجي متقدمة على أنظمة Power.
يساعدك على إنشاء وصيانة تطبيقات PL/I المهمة للتنفيذ على أنظمة IBM® AIX وPower.