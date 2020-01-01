قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا (POPIA) هو القانون الوطني المعني بخصوصية المستهلك في جنوب إفريقيا. في 1 يوليو 2020، دخلت معظم الأحكام التي تنشئ التزامات على الشركات حيز التنفيذ. بعد مرور عام، في 30 يونيو 2021، تم سن أحكام إضافية، مثل تعديلات قانون تعزيز الوصول إلى المعلومات (PAIA) لعام 2020.
يشبه POPIA اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي ويحكم كيفية قيام الشركات (كلاً من جهات التحكم في البيانات وجهات معالجة البيانات) بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومعالجتها بطريقة أخرى. ينطبق قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا (POPIA) على معالجة المعلومات الشخصية التي تنطبق عليها الشروط التالية:
للعثور على مزيد من المعلومات حول قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا (POPIA) يرجى النقر هنا.
نفذت شركة IBM عملية لمراجعة جميع منتجاتها وعروضها وخدماتها وفقًا لمتطلبات قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا (POPIA). نحن نعتقد أن إجراءاتنا الفنية والتنظيمية القياسية والتي نسميها ملحق حماية البيانات (IBM DPA) بالاشتراك مع ملحق خصوصية البيانات (IBM DPA) مناسبة ومتناسبة لمساعدة العملاء على تلبية معيار POPIA.
تم تطبيق قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا (POPIA) على ملحق خصوصية البيانات لشركة IBM. للرجوع إلى القوانين أو الاختصاصات القضائية التي يغطيها ملحق حماية البيانات (DPA) الخاص بشركة IBM، بما في ذلك الأقسام المعمول بها فيما يتعلق بقانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب أفريقيا (POPIA)، تفضل بزيارة IBM DPL. يمكن العثور على ملحق خصوصية البيانات الخاصة بشركة IBM على موقع IBM Terms الخاص بنا.
لمزيد من المعلومات حول سياسات خصوصية البيانات التي تتبعها شركة IBM، تفضل بزيارة IBM Trust Center. إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول سياسة خصوصية IBM المتعلقة بعروضنا الخارجية، فاتصل بمكتب المساعدة الخاص بمكتب مسؤول الخصوصية لدى IBM.
هل لديك أسئلة حول أحد برامج الامتثال؟ هل تريد الحصول على تقرير امتثال محمي؟ يمكننا تقديم المساعدة.