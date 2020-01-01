قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا (POPIA) هو القانون الوطني المعني بخصوصية المستهلك في جنوب إفريقيا. في 1 يوليو 2020، دخلت معظم الأحكام التي تنشئ التزامات على الشركات حيز التنفيذ. بعد مرور عام، في 30 يونيو 2021، تم سن أحكام إضافية، مثل تعديلات قانون تعزيز الوصول إلى المعلومات (PAIA) لعام 2020.

يشبه POPIA اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي ويحكم كيفية قيام الشركات (كلاً من جهات التحكم في البيانات وجهات معالجة البيانات) بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومعالجتها بطريقة أخرى. ينطبق قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا (POPIA) على معالجة المعلومات الشخصية التي تنطبق عليها الشروط التالية:

توجد جهة التحكم أو المعالجة في جنوب إفريقيا، أو

تتم معالجة المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا

للعثور على مزيد من المعلومات حول قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب إفريقيا (POPIA) يرجى النقر هنا.