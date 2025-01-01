تلتزم خدمة IBM Cloud بتوفير منصة آمنة وجديرة بالثقة لعملائنا وضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA) في الاتحاد الأوروبي. يعرض هذا التقرير العمليات التي وضعتها IBM من أجل الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA).

أ- التزامات مزود خدمات الوساطة وفق قانون الخدمات الرقمية (DSA)

نقطة الاتصال الوحيدة لدى IBM لإتاحة الاتصالات مع المفوضية الأوروبية ومتلقي خدمات IBM Cloud هي abuse@softlayer.com.

سياسة الاستخدام المقبول الموحدة في IBM/Softlayer

توضِّح سياسة الاستخدام المقبول (AUP) أدناه الاستخدام غير المقبول والمحظور لخدمات IBM Cloud ("الخدمات")، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات هذه السياسة. وتُضاف هذه السياسة إلى أي شروط وأحكام أخرى تقدِّم IBM الخدمات لك بموجبها.

يتحمل العملاء الذين يستخدمون منصة IBM Cloud مسؤولية ضمان امتثال استخدام الخدمات والمحتوى لجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك القوانين التي تنظِّم تحميل المحتوى أو استضافته أو تخزينه أو الوصول إليه أو استخدامه، بالإضافة إلى تنفيذ القيود اللازمة لمنع الاستخدام من قِبَل أي فرد (مثل: القيود المفروضة على وصول القاصرين) أو في أي ولاية قضائية أخرى، وفقًا لمتطلبات الامتثال لهذه القوانين.

لا تتحكم IBM Cloud في إمكانيات الإشراف على بيانات ومحتوى العملاء على منصتها، ومع ذلك، نحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات التي نراها مناسبة للامتثال للقوانين المعمول بها، بما في ذلك تعليق الوصول العام إلى الأنظمة والخدمات المخالفة لهذه السياسة، وصولًا إلى إنهاء الخدمات.

لإخطار IBM بانتهاك سياسة الاستخدام المقبول هذه أو الإبلاغ عن نشاط غير قانوني من أحد موارد IBM Cloud، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى abuse@softlayer.com وتقديم تفاصيل كافية لوصف المشكلة. ستُحقق IBM في الأمر على الفور، وستُقدم إخطارًا -إن أمكن- إلى الكيان المُبلغ بمجرد التوصل إلى حل. يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه السياسة (على سبيل المثال، أي استخدام متوقع مسموح به) إلى abuse@softlayer.com.

سياسة الاستخدام المقبول (AUP)

لا يجوز استخدام خدمات Cloud للقيام بأي نشاط أو استضافة محتوى:

(1) غير قانوني أو احتيالي أو ضار أو خبيث أو فاحش أو مسيء؛

(2) يُهدد حقوق الآخرين أو ينتهكها؛

(3) يُعطل أو يُتيح (أو ينوي تعطيل أو إتاحة) الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو الخدمات أو الشبكات أو بيئات الحوسبة داخل IBM أو خارجها؛

(4) يُرسل رسائل غير مرغوب فيها أو مسيئة أو خادعة من أي نوع؛ أو

(5) يُوزع أي شكل من أشكال البرامج الضارة.

لا يجوز للعميل استخدام خدمات Cloud: (1) للتعدين بالتشفير، ما لم تُوافق IBM على خلاف ذلك كتابةً؛ أو (2) إذا كان إخفاق خدمات Cloud أو انقطاعها يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو الإضرار بالممتلكات أو البيئة.

لا يجوز للعميل:

(1) إجراء هندسة عكسية لأي جزء من خدمة Cloud؛

(2) التنازل عن الوصول المباشر لأي خدمة Cloud أو بيعه إلى جهة خارجية خارج مؤسسة العميل؛ أو

(3) دمج خدمة Cloud مع قيمة العميل المضافة لإنشاء حل خاص بالعميل يحمل علامته التجارية يُسوقه العميل لعملائه النهائيين ما لم تتفق IBM على خلاف ذلك كتابةً.

يجوز لشركة IBM تعليق استخدام العميل لخدمة IBM Cloud أو الحد منه، إلى الحد المطلوب، إذا قررت IBM بشكل معقول وجود انتهاك لسياسة الاستخدام المقبول (AUP). ستقدم IBM إشعارًا قبل إصدار تعليق مقبول تجاريًا. إذا أمكن معالجة سبب التعليق بشكل معقول، فستقدم IBM إشعارًا بالإجراءات التي يجب على العميل اتخاذها لإعادة خدمات IBM Cloud. وإذا أخفق العميل في اتخاذ هذه الإجراءات في غضون فترة زمنية معقولة، فيجوز لشركة IBM إنهاء خدمات IBM Cloud.

الطلبات الحكومية للحصول على معلومات

تمتثل IBM Cloud لجميع القوانين المحلية والإقليمية عند التعامل مع الطلبات الحكومية للحصول على المعلومات، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في الاتحاد الأوروبي. لخدمة أوامر الاستدعاء والطلبات الحكومية الأخرى للحصول على المعلومات، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى subpoenas@softlayer.com.

بصفتها مزودًا لخدمات مراكز البيانات، التي تركِّز على تقديم بنية تحتية خوادمية عند الطلب، لا تحتفظ IBM Cloud ولا تُدير وصولًا مباشرًا إلى بيانات ومحتوى العملاء المستضاف على بنيتها التحتية، إذ تقع هذه المسؤولية مباشرةً على عاتق العملاء.

ستُخطر IBM عميلنا بالطلب، بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها إلى الوكلاء الحكوميين في خدمة الطلب، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية عدم الكشف عن المعلومات أو ما يعادلها.

ب. التزامات قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمنصات الإلكترونية

إلى الحد الذي يُصنف عنده IBM Cloud Catalog على أنه "منصة إلكترونية" بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، تنطبق البنود التالية:

1 - يمكن لمستخدمي Cloud Catalog تقديم شكاوى إلى IBM في غضون ستة أشهر من أي قرار تتخذه IBM للقيام بأيٍّ مما يلي، وذلك استنادًا إلى أن المعلومات المقدمة من المستخدم تشكِّل محتوى غير قانوني أو تتعارض مع شروط وأحكام الخدمات:

أ. تعطيل الوصول إلى المعلومات، أو

ب. تعليق أو إنهاء خدمات المستخدم أو حسابه أو إمكانية رصد المعلومات التي يُقدمها المستخدم.

يمكن إرسال هذه الشكاوى إلى abuse@softlayer.com. إذا لم يؤدِّ نظام معالجة الشكاوى في IBM إلى حل النزاع، يحق للمستخدمين اختيار هيئة تسوية نزاعات خارج المحكمة (معتمدة وفقًا لما ينص عليه قانون DSA) للمساعدة على حل النزاع. لا تمتلك هيئة تسوية النزاعات المعتمدة خارج المحكمة صلاحية فرض تسوية ملزمة للنزاع، ولكن ستتعاون IBM بحسن نية مع هذه الهيئة بهدف التوصل إلى حل للنزاع.

2. يجوز"للمبلغين الجديرين بالثقة" على النحو المنصوص عليه في قانون الخدمات الرقمية (DSA) إرسال إشعارات إلى abuse@softlayer.com بشأن وجود محتوى غير قانوني في خدمة IBM Cloud، وستُعطي IBM الأولوية لهذه الإشعارات وستتم معالجتها والبت فيها من دون تأخير غير مبرر.

3. كما هو مطلوب بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين في أثناء الأشهر الستة السابقة حوالي 962000 شهريًا، بدايةً من 31 يناير 2025.