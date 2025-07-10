يُعد النقل الآمن للملفات عنصرًا أساسيًا في التفاعلات التجارية. يقدّم IBM® webMethods MFT حماية متقدمة لبياناتك، ويمنع فقدان الملفات أو تلفها، ويستبدل العمليات اليدوية بمهام سير عمل مؤتمتة. يعزز هذا النهج الحديث في نقل الملفات مرونة الأعمال، ويعزّز التعاون داخل النظام البنائي لديك، ويلبّي متطلبات بيئة الأعمال الديناميكية اليوم.