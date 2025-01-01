التسعير المرن

رسم توضيحي يُظهر خطوطًا زرقاء رفيعة تُشكل أنماطًا مثلثة رفيعة

يوفر IBM Cloud® Object Storage باقات وفئات تخزين تتيح لك تحقيق التوازن بين معدل الوصول إلى البيانات والتكلفة — وهو مصمم خصوصًا لحالات استخدام مثل تخزين تحليلات الذكاء الاصطناعي، وتخزين بيانات تطبيقات السحابة الأصلية، والنسخ الاحتياطي والاسترداد، وأرشفة البيانات.
باقة السعر الواحد

بسعر ثابت، ومنخفض، وشامل، ومصممة لأحمال التشغيل النشطة — وهي مثالية لتخزين الذكاء الاصطناعي، والسحابة الأصلية، ومحتوى الوسائط.
الفئة الذكية

مصممة لجميع أحمال التشغيل، ولكنها مثالية لأنماط البيانات غير المعروفة والمتغيرة.
Standard أو Vault أو Cold Vault

مصممة للحالات التي يكون فيها نشاط البيانات أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر اتساقًا.
الأرشيف

مصمم للبيانات النادر الوصول إليها والتي تتطلب تخزينًا طويل الأمد بتكلفة منخفضة.
تفاصيل الميزات
تكلفة ملكية إجمالية منخفضة لأحمال التشغيل النشطة باقة السعر الواحد

توفر باقة السعر الواحد تسعيرًا بسيطًا ومتوقعًا وشاملاً لجميع خدمات تخزين الكائنات، ما يزيل تعقيدات الفوترة. يغطي هذا السعر الشهري الثابت التخزين وعمليات واجهة برمجة التطبيقات والاسترداد ونقل البيانات خارج الشبكة، — ما يجعلها باقة مثالية لأحمال التشغيل عالية النشاط مثل توفير الوسائط أو التحليلات أو منصات البرمجيات كخدمة.

يتحسن التسعير كلما زادت البيانات المخزنة.

المزايا الرئيسية:

  • تنخفض فئات التسعير حسب حجم التخزين: كلما زادت البيانات المخزنة، انخفضت تكلفة كل جيجابايت، بناءً على إجمالي الاستخدام في باقتك، وليس فقط الاستخدام الذي يتجاوز الحد الأقصى
  • تسعير بسيط وشامل: يشمل التخزين وواجهة برمجة التطبيقات ونقل البيانات خارج الشبكة والاسترداد من دون رسوم منفصلة. تزداد مخصصات واجهة برمجة التطبيقات ونقل البيانات خارج الشبكة بزيادة إجمالي سعة التخزين.
  • التجميع الإقليمي: دمج التكاليف عبر الأقسام والحسابات و المثيلات داخل المنطقة.
  • ميزانية متوقعة: تكاليف شهرية ثابتة بغض النظر عن نمط الوصول
إخلاء المسؤولية: تمتد فترة العرض الترويجي للحصول على خصم يصل إلى 70% على باقة السعر الواحد من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025. يسري العرض على أحمال تشغيل IBM Cloud Object Storage الجديدة فقط. سيحظى العملاء الذين يسجلون خلال فترة العرض الترويجي بالسعر الترويجي كسعر دائم. لا يمكن الجمع بين هذا العرض وخصومات Cloud Object Storage الأخرى. قد تخضع الأسعار لزيادات سنوية. تحتفظ شركة IBM بحقها في إلغاء هذا العرض الترويجي أو تغييره بعد تقديم إشعار مسبق قبل 30 يومًا.
المرونة الفئة الذكية

الفئة الذكية مصممة بحيث تناسب الطبيعة المتغيرة للبيانات. فهي تخزن بياناتك المتغيرة باستمرار من دون تكاليف زائدة، وتصدر فواتير شهرية تلقائيًا بالسعر الأمثل للتخزين باستخدام تصنيف فئات التسعير المدمج والمعتمد على نشاط بياناتك. تحلل الفئة الذكية نشاطك الشهري وتُصدر فواتير للمعدل النشط أو المتوسط أو غير النشط بناءً على تكلفة التخزين والوصول—من دون أي رسوم استرداد أو حد أدنى لحجم الكائنات أو مدة الاستخدام أو أي رسوم إضافية أخرى.¹

طريقة العمل:

  1. إنشاء مستودع تخزين الفئة الذكية: يمكنك إنشاء مستودع الفئة الذكية في IBM Cloud Object Storage، ثم تحميل الكائنات وإدارتها. سيُجرى تتبع نشاط البيانات خلال الشهر.
  2. احصل على تصنيف تلقائي لفئات التسعير: تُصنف بياناتك إلى إحدى الفئات الثلاث المدمجة—نشطة، ومتوسطة، وغير نشطة—في نهاية كل دورة شهرية.
  3. احصل على فواتير شهرية محسّنة: احصل على فواتير لكل من المعدل "النشط" أو "غير النشط" على جميع بياناتك المخزنة في الفئة الذكية.
إمكانية التنبؤ Standard أو Vault أو Cold Vault

Standard (للبيانات النشطة): تُستخدم للبيانات النشطة التي يتكرر الوصول إليها عدة مرات في الشهر. ستكون بياناتك متاحة على الفور عند الحاجة. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة تدفق محتوى الأجهزة المحمولة والويب وعمليات التطوير والتحليلات والتعاون ومستودعات المحتوى النشط. لا توجد رسوم للاسترداد، ولا يوجد حد أدنى لحجم الكائنات، ولا يوجد حد أدنى للمدة.

Vault (للبيانات الأقل نشاطًا): تُستخدم للبيانات الأقل نشاطًا التي يُجرى الوصول إليها مرة واحدة في الشهر أو أقل. ستكون البيانات متاحة على الفور عند الحاجة. تُطبق رسوم استرداد منخفضة على قراءة البيانات. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة النسخ الاحتياطي وتخزين الأصول الرقمية. تتضمن باقة Vault حدًا لحجم الكائنات ومدة التخزين، حيث يبلغ الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة 128 كيلوبايت، والحد الأدنى لمدة التخزين 30 يومًا.

Cold vault (للبيانات غير النشطة): تُستخدم للبيانات التي يُجرى الوصول إليها بضع مرات في السنة فقط. تُطبق رسوم استرداد أكثر على قراءة البيانات. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة النسخ الاحتياطي طويل المدى أو تخزين مجموعات البيانات الكبيرة أو محتوى الوسائط القديمة. تتضمن باقة Cold vault حدًا لحجم الكائنات ومدة التخزين، حيث يبلغ الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة 256 كيلوبايت والحد الأدنى لمدة التخزين 90 يومًا. بالنسبة إلى الكائنات الأصغر من الحد الأدنى للحجم، سيُفرض عليها رسوم الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة.
التخزين الأرشيف

يُعد أرشيف IBM Cloud Object Storage والأرشيف السريع خيارين منخفضي التكلفة للبيانات النادر الوصول إليها والتي تتطلب تخزينًا طويل المدى. يمكنك إدارة دورة حياة بياناتك من خلال تطبيق سياسة أرشفة على الكائنات المكتوبة في مستودعات تخزين الكائنات لديك في أي من فئات التخزين. بفضل الأرشيف القائم على السياسة، بعد المدة المحددة، تُخزن الكائنات من أي من فئات التخزين لدينا في الأرشيف تلقائيًا. لا تخضع الكائنات المنقولة من أي فئة تخزين إلى الأرشيف أو المستردة من الأرشيف لرسوم الحد الأدنى لمدة التخزين المرتبطة بفئة التخزين. بمجرد الأرشفة، يمكن للعملاء استعادة نسخة مؤقتة من الكائنات الخاصة بهم عند الحاجة.²

مزايا الأرشفة:

  • أقل تكلفة: الأرشيف هو الخيار الأقل تكلفة، وهو مثالي للتخزين طويل الأمد لمجموعات البيانات الكبيرة مثل السجلات التنظيمية وسجلات الامتثال، وتخزين مجموعات البيانات الكبيرة، والتخزين طويل الأمد للنسخ الاحتياطية. 
  • نقل البيانات باستخدام سياسة الأرشفة: تعمل الأرشفة في جميع فئات IBM Cloud Object Storage—الفئة الذكية وفئة Standard وVault وCold Vault—ما يتيح لك تطبيق سياسات تستند إلى العمر على تخزين الكائنات في أرشيف أقل تكلفة وخفض تكاليف التخزين.
  • واجهة برمجة تطبيقات مبسطة: يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات IBM Cloud Object Storage—مع دعم هياكل واجهة برمجة تطبيق S3—لدورة النقل والاستعادة. يمكنك أيضًا كتابة تطبيقاتك الخاصة باستخدام مجموعة أدوات تطوير البرمجيات على IBM Cloud Object Storage.
تخزين أكبر. تكلفة أقل.

بسّط تكاليفك مع باقة السعر الواحد: سعر شامل ومتوقع. متاحة لفترة محدودة — بسعر يبلغ 12 دولارًا أمريكيًا لكل تيرابايت شهريًا — لأحمال التشغيل الجديدة.

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الحواشي

1 تُصنف البيانات على أنها "نشطة" إذا كان عدد العمليات أكثر من أو يساوي 1000 ضعف {Storage (GB) - Retrievals (GB)}. تُصنف البيانات على أنها "غير نشطة" إذا كان عدد العمليات أقل من أو يساوي {Storage (GB) - Retrievals (GB)}. تُصنف البيانات على أنها "متوسطة النشاط" إذا لم يتحقق أي من الشرطين المذكورين أعلاه. لمعرفة المزيد، راجع موضوع الفواتير.

² الأرشيف (لأرشفة البيانات "غير النشطة"): تستغرق الاستعادة من الأرشيف ما يصل إلى 12 ساعة. يبلغ الحد الأدنى لمدة التخزين في الأرشيف 90 يومًا. الأرشيف السريع (لأرشفة البيانات "النشطة"): تستغرق الاستعادة من الأرشيف السريع ما يصل إلى ساعتين. يبلغ الحد الأدنى لمدة التخزين في الأرشيف السريع 90 يومًا.