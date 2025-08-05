Cloud Native Backup

حماية البيانات الحساسة من خلال نسخ احتياطي أصلي ومستمر لتخزين الكائنات.
نسخ البيانات المخزَّنة في حاويات IBM Cloud Object Storage احتياطيًا بشكل مستمر. يوفر COS Native Backup حلًا تُديره IBM ويعتمد على السياسات، يُعيد تعريف كيفية حماية بيانات الكائنات في السحابة. تحقيق مستوى أعلى من استمرارية الأعمال والاستعداد للتعافي من الكوارث من خلال استعادة أعباء العمل الخاصة بك في أي نقطة زمنية.
تخزين النُسخ الاحتياطية في مخازن النسخ الاحتياطي ضمن مناطق أو حسابات منفصلة لعزلها عن بيئات الإنتاج من أجل توفير أقصى درجات الحماية وضمان الاستعادة.
يمكن تزويد مخازن النسخ الاحتياطي بتشفير مُدار عبر IBM Key Protect®، ما يمنحك تحكمًا كاملًا في مفاتيح التشفير ومتطلبات الامتثال.
مراقبة حالة وسلامة سياسات النسخ الاحتياطي ونطاقات الاستعادة لتحديد المشكلات أو الأخطاء التي حدثت أثناء النسخ الاحتياطي بسهولة.
يتم تحديد فترات الاحتفاظ الأولية بناءً على السياسات، ويمكن تمديدها في المخزن لتلبية متطلبات الامتثال أو الحوكمة بسهولة.
تتم مزامنة تحديثات البيانات باستمرار مع النسخ الاحتياطي، ما يُتيح استعادة دقيقة من أي نقطة زمنية.
لا يمكن حذف النُسخ الاحتياطية قبل انتهاء فترة الاحتفاظ الكاملة. يمكن فقط تمديد فترة الاحتفاظ.
يمكنك اختيار مكان الاستعادة، إما إلى المصدر أو إلى مخزن معزول جديد.
يمكنك نشر وإدارة مخازن النسخ الاحتياطي باستخدام أدوات SDK وواجهات برمجة التطبيقات من IBM أو من خلال استخدام وحدات Terraform.
لا تدع بياناتك ضحية للتهديدات الإلكترونية المستمرة. استفِد من هذه الإمكانية الجديدة لضمان أمان بياناتك الحيوية واستعادتها عند الحاجة.