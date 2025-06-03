احمِ بياناتك في IBM Cloud Object Storage الآن باستخدام النسخ الاحتياطية الأصلية.

لا تزال برامج الفدية تشكِّل تهديدًا مستمرًا لجميع المؤسسات. وفقًا لبيانات IBM، ازداد عدد عصابات برامج الفدية، وحجم الشركات المستهدفة، وعدد طلبات الفدية خلال عام 2024.

تطورت هجمات برامج الفدية أيضًا لتستهدف البيانات الحيوية المخزنة لدى مزودي الخدمات السحابية. فقط في العام الماضي، أعلنت Halcyon عن اكتشاف طريقة جديدة يقوم فيها المهاجمون أولًا بالحصول على بيانات اعتماد حسابات مستخدمي الخدمات السحابية، ثم يستخدمون تلك الصلاحيات لتشفير البيانات باستخدام التشفير من جانب الخادم بمفاتيح يوفرها العميل (SSE-C). باستخدام تشفير (SSE-C)، يستخدم المهاجمون مفاتيحهم الخاصة لتشفير بيانات العملاء، ثم يطالبون بدفع فدية لفك التشفير، ما يضع العملاء أمام خيارين: دفع الفدية أو خسارة بياناتهم بالكامل. في حال عدم وجود نسخ احتياطية مناسبة، لا يمتلك العملاء أي وسيلة لاستعادة حساباتهم أو بياناتهم بعد وقوع الهجوم.

تعتمد أساليب النسخ الاحتياطي التقليدية عادةً على عمليات النسخ المجدولة أو الدورية. على سبيل المثال، قد يتم إجراء نسخة احتياطية كاملة يوميًا أو أسبوعيًا، بينما تلتقط النسخ الاحتياطية التزايدية التغييرات التي تحدث بينهما. ورغم فاعليتها، تنطوي هذه الأساليب على خطر كامن: فقد يتم فقدان التحديثات التي تمت بين فترات النسخ الاحتياطي أثناء الاستعادة.

في المقابل، تقدِّم ميزة Continuous Backup في IBM Cloud Object Storage تحسينًا يُحدث تحوُّلًا كبيرًا:

هدف نقطة استعادة شبه صفرية (RPO): نظرًا لأن التغييرات على الكائنات تتزامن فورًا مع مخزن النسخ الاحتياطية (Backup Vault)، يمكن استعادة البيانات مع حد أدنى من خطر الفقد.

نظرًا لأن التغييرات على الكائنات تتزامن فورًا مع مخزن النسخ الاحتياطية (Backup Vault)، يمكن استعادة البيانات مع حد أدنى من خطر الفقد. التعافي المتسق : يمكنك الاسترجاع من أي نقطة ضمن نطاق الاستعادة (Recovery Range)، وليس فقط من وقت آخر نسخة احتياطية.

: يمكنك الاسترجاع من أي نقطة ضمن نطاق الاستعادة (Recovery Range)، وليس فقط من وقت آخر نسخة احتياطية. تقليل المخاطر: لم يَعُد هناك داعٍ للقلق بشأن فقدان التحديثات المهمة بين فترات النسخ الاحتياطي المجدولة.

هذا يعني أن المؤسسات يمكنها الآن تحقيق مستوى أعلى بكثير من استمرارية الأعمال والاستعداد للتعافي من الكوارث، دون التنازلات التقليدية.