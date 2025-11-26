إزالة البيانات المتكررة وضغط تدفقات بيانات 3270
يعمل IBM® CICS Online Transmission Time Optimizer for z/OS (CICS OTTO) على تحسين إنتاجية المستخدم وزيادة استخدام الشبكة من خلال تحسين تدفق بيانات 3270. يقلِّل عدد الأحرف المرسلة إلى الأجهزة المدعومة من خلال الاستفادة المُثلى من جميع الأوامر المتاحة لكل نوع جهاز. يحافظ على تخطيط شاشة المحطات الطرفية الحوارية في الذاكرة بحيث يتم نقل البيانات المتغيرة فقط.
يستطيع CICS OTTO أيضًا تقليل التنافس بين الأجهزة على خط الاتصال وبين الأجهزة المتصلة بوحدات التحكم المحلية لتحسين أوقات الاستجابة.
تحديد البيانات المتكررة وإزالتها وضغط تدفقات بيانات 3270 ديناميكيًا، وتحسين استخدام موارد شبكة 3270.
تعرَّف على مدى فاعلية تحسين CICS OTTO في بيئتك من خلال مراقبة عملياته باستمرار واستلام تقارير التقدّم عند الطلب.
تشغيل CICS OTTO بشفافية للتطبيقات والمستخدمين. يتم عرض الإحصائيات التشغيلية أو كتابتها على وحدة التحكم، ويمكن إدخال عناصر التحكم والإعدادات على أساس مؤقت أو دائم.
يوفر IBM® CICS OTTO ما يلي: إزالة الأحرف المكررة لأجهزة الطباعة والمحطات الطرفية من نوع 3270؛ ونقل البيانات المتغيرة فقط للمحطات الطرفية من نوع 3270؛ وإزالة الفراغات لطابعات 3270 باستخدام مجموعة أحرف SNA (SCS)؛ وضغط String Control Byte (SCB) للمحطات الطرفية من نوع 3600/4700.
تمنحك هذه الميزة مزيدًا من التحكم في وظائف التحسين. يتم استدعاء الوظيفة المخصصة للمستخدم هذه في كل مرة تكون فيها رسالة على وشك التحسين وأيضًا بعد التحسين. يمكن استخدام هذه الوظائف من أجل: معالجة رسائل محددة دون تغييرها عن طريق التحكم في التحسين باستخدام رموز الإرجاع، والاحتفاظ بأجزاء من الرسائل وإعادة إدراج هذه الحقول بعد التحسين وتغيير الأحرف الخاصة بدول معينة.
يعمل CICS OTTO على تسجيل الأخطاء التي قد تمنع تحسين الرسائل، سواء أكانت موجودة في تدفق البيانات الوارد أو الصادر، ويمكنه عرض ملخص للأخطاء المسجلة. تتم كتابة إحصائيات الخطأ تلقائيًا في ملف إحصائيات CICS OTTO (OTTOSTAT) عند إيقاف تشغيل CICS OTTO. يمكن مسح إحصائيات الخطأ للمساعدة على الوصول إلى سبب أخطاء الضغط وتأثيرها في معدل التحسين.
تُتيح لك قائمة الاختيار تحديد المحطات الطرفية أو الوحدات التي تريد تضمينها في التحسين. على سبيل المثال، يمكنك استخدام هذه القائمة لتضمين عدد قليل من المحطات الطرفية أو الوحدات أثناء التحقق من صحة التثبيت، أو لتضمين المحطات الطرفية أو الوحدات ديناميكيًا أثناء تشغيل CICS OTTO.
تتيح لك قائمة الاستبعاد استبعاد أي محطة أو وحدة من عملية التحسين. على سبيل المثال، يمكنك استخدام قائمة الاستبعاد لاستبعاد المحطات الطرفية التي تعمل على تطبيقات محددة، أو لاستبعاد المحطات الطرفية ديناميكيًا أثناء تشغيل CICS OTTO.
يستطيع CICS OTTO إنشاء تتبُّع وحفظه في منطقة تخزين تزيد عن 16 ميجابايت. يمكن إنتاج التتبُّعات قبل وبعد كل عملية تحسين، ويمكن أن تكون مفيدة لتحديد الأخطاء. يتم حفظ بيانات CICS OTTO العادية فقط، ويتم حذف بيانات التتبُّع المخزَّنة عند إيقاف تشغيل CICS OTTO.
يمكن ضبط خيار معرِّف المعاملة على نعم أو لا. اختيار "نعم" يعني أن أسماء الوحدات في قوائم الاستبعاد والاختيار تتم معاملتها كمعرِّفات معاملات CICS. واختيار "لا" يعني أن أسماء الوحدات تتم معاملتها كأسماء برامج CICS.
لكل شاشة في CICS OTTO توجد دالة HELP يمكن تفعيلها بالضغط على PF1. إذا كان المؤشر موجودًا في حقل إدخال، يتم عرض لوحة HELP مخصصة لهذا الحقل. أما إذا لم يكن في حقل إدخال، فسيتم عرض لوحة تحتوي على معلومات عامة حول شاشة CICS OTTO الحالية.
