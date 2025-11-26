يعمل IBM® CICS Online Transmission Time Optimizer for z/OS (CICS OTTO) على تحسين إنتاجية المستخدم وزيادة استخدام الشبكة من خلال تحسين تدفق بيانات 3270. يقلِّل عدد الأحرف المرسلة إلى الأجهزة المدعومة من خلال الاستفادة المُثلى من جميع الأوامر المتاحة لكل نوع جهاز. يحافظ على تخطيط شاشة المحطات الطرفية الحوارية في الذاكرة بحيث يتم نقل البيانات المتغيرة فقط.

يستطيع CICS OTTO أيضًا تقليل التنافس بين الأجهزة على خط الاتصال وبين الأجهزة المتصلة بوحدات التحكم المحلية لتحسين أوقات الاستجابة.