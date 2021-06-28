يساعد Cloudera Data Platform (CDP) Private Cloud على تحقيق سرعة أكبر في الوصول إلى القيمة من خلال خدمات البيانات المعتمدة على الحاويات وتسريع الوصول إلى الرؤى في تحليلات البيانات. يمكنك تشغيل حالات استخدام الحافة، والبث، وهندسة البيانات، وETL، وتخزين البيانات، والعرض المصور للبيانات، والتعلم الآلي مع هذه المنصة من خلال دعم IBM، وترخيص ونشر CDP.