الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect اختبار واجهة برمجة التطبيقات باستخدام IBM API Connect
يمكنك تقديم واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة باستمرار وتحسين إنتاجية المطورين من خلال قدرات الأتمتة والاختبارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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لافتة لميزة اختبار واجهة برمجة التطبيقات
تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على اختبار واجهة برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها

يُعدّ اختبار واجهة برمجة التطبيقات أمرًا أساسيًا لبناء الثقة في برنامج API. ولأن المؤسسات تضيف مزيدًا من الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات القادمة من جهات خارجية، فمن الضروري التأكد من موثوقية واجهات برمجة التطبيقات. ويمكنك تنفيذ تقييمات الأداء في وقت مبكر من خلال عملية التطوير عن طريق دمج الاختبار في كل مراحل دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات مع مجموعة شاملة من قدرات الاختبار من IBM API Connect. تختلف احتياجات الاختبار عبر مسار عمليات التطوير، لذا يوفر IBM API Connect قدرات اختبار قوية تستفيد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لاختبار واجهات برمجة التطبيقات دون حاجة إلى كتابة حالات الاختبار يدويًا.
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تعرّف على كيفية الاستفادة من الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة تطبيقاتك
كيف يعمل اختبار IBM API Connect
اختبار واجهات برمجة التطبيقات بشكل متكرر دون كتابة حالات الاختبار يستخدم AutoTest Assist الذكاء الاصطناعي لإنشاء آلاف الطلبات بشكل عشوائي تلقائيًا دون حاجة إلى كتابة حالات اختبار وتقارير حول أي أخطاء في التوافق أو الأخطاء التي تحدث من جانب الخادم. ويؤدي هذا إلى تحسين إنتاجية المطورين خاصةً في أثناء مرحلة تطوير واجهة برمجة التطبيقات. شاهد الفيديو التوضيحي (02:19)
إنشاء حالات الاختبار تلقائيًا في ثوانٍ يمكنك إنشاء حالات اختبار تلقائيًا بنقرة زر واحدة للتحقق من صحة واختبار سلوك واجهات برمجة التطبيقات. استخدم معالجة اللغة الطبيعية لفهم التبعيات بين الاستدعاءات متعددة الخطوات. يمكن لفرق عمل ضمان الجودة إنشاء اختبارات تكامل دون رموز برمجية وميزات السحب والوضع المرئية لاختبار سلوك واجهة برمجة التطبيقات. كما يمكن أيضًا استخدام نفس الاختبار في الإنتاج للمراقبة الاصطناعية للمساعدة في عملية التسليم المتسق لواجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة. تعرف على المزيد
استمرار إجراء الاختبارات باستخدام تكامل عمليات التطوير يمكنك دمج اختبارات واجهة برمجة التطبيقات بكل سلاسة كجزء من مسار التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) الخاص بك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات REST الإدارية التي نقدمها. كما يمكن ترقية حالات الاختبار في كل مراحل هذا المسار باستخدام واجهات برمجة التطبيقات لإجراء اختبارات تصل بك إلى سيناريوهات مضمونة وحالات استخدام أكيدة. تعرف على المزيد
معارف حول جودة API احصل على معارف تفصيلية حول جودة واجهة برمجة التطبيقات من خلال العروض المصورة للوحة المعلومات الشاملة المعدة مسبقًا وتقارير الاختبار التفصيلية. حدد الاتجاهات في جودة واجهة برمجة التطبيقات من خلال تتبع التقدم مع مرور الوقت. تعرف على المزيد
الموارد هل واجهات برمجة التطبيقات لديك جديرة بثقتك؟

انظر كيف تساعدك الاختبارات المؤتمتة في إنشاء واجهات برمجة تطبيقات موثوقة.

 منهجية اختبارات AutoTest Assist

تعرّف على منهجية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في AutoTest Assist.
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

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