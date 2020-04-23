يُعدّ اختبار واجهة برمجة التطبيقات أمرًا أساسيًا لبناء الثقة في برنامج API. ولأن المؤسسات تضيف مزيدًا من الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات القادمة من جهات خارجية، فمن الضروري التأكد من موثوقية واجهات برمجة التطبيقات. ويمكنك تنفيذ تقييمات الأداء في وقت مبكر من خلال عملية التطوير عن طريق دمج الاختبار في كل مراحل دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات مع مجموعة شاملة من قدرات الاختبار من IBM API Connect. تختلف احتياجات الاختبار عبر مسار عمليات التطوير، لذا يوفر IBM API Connect قدرات اختبار قوية تستفيد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لاختبار واجهات برمجة التطبيقات دون حاجة إلى كتابة حالات الاختبار يدويًا.