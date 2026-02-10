مصمَّم لتوسيع النطاق وتحسين استدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي
يوفر IBM AI Optimizer for Z استدلالًا عالي الأداء للذكاء الاصطناعي، قائمًا على السياسات، مباشرةً على IBM Z، ومصمَّمًا لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق المؤسسات. بفضل مسرِّع IBM® Spyre، يوفر الإصدار تنفيذ النماذج بزمن انتقال منخفض ومعدلات إنتاجية عالية ومستوى أمان غني، على المنصة التي تشغِّل أكثر أعباء العمل حيوية في العالم.
مع مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تشكيل استراتيجيات الأعمال، تواجه المؤسسات التي تعمل على IBM Z متطلبًا واضحًا: توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بكفاءة وأمان، ودون ارتفاع غير مبرر في تكاليف البنية التحتية. يواجه IBM AI Optimizer for Z 2.1 هذا التحدي من خلال تحسين الاستدلال حيث تكون البيانات والمعاملات نشطة بالفعل -على Z- ما يؤدي إلى تقليل الوقت المناسب للوصول إلى القيمة ويقضي على أوجه القصور التي تبطئ اعتماد الذكاء الاصطناعي.
يتوفر IBM AI Optimizer for Z بإصدارين: Advanced Edition وEssentials Edition.
يوسِّع الإصدار AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Edition قدرات الأتمتة من خلال أتمتة سلسة لتثبيت IBM® watsonx Assistant for Z 3.1 وIBM® Software Hub 5.2.
الحصول على رؤية كاملة لاستدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر IBM Z من خلال مراقبة على مستوى المؤسسات. توفِّر لوحات المعلومات المدمجة في Prometheus وGrafana رؤًى متعمقة حول:
تساعد هذه الشفافية في القضاء على الإفراط في تخصيص الموارد، وتبسيط تخطيط السعة، ودعم استثمارات أكثر ذكاءً في البنية التحتية.
يقدِّم IBM AI Optimizer for Z 2.1 نموذج تخزين مؤقت مرحلي لتسريع استدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي:
يعمل AI Optimizer على تسجيل النماذج التي تعمل على Spyre لأغراض التحسين. يمكن للمستخدمين إعداد استراتيجيات التوجيه الخاصة بهم، أو الاعتماد على جهاز التوجيه الذكي المدمج، الذي يأخذ بعين الاعتبار الأداء والتوافر وأنماط الاستخدام. يُتيح الوسم الدلالي تجميع النماذج وفقًا لحالات الاستخدام، ما يوفر مرونة أكبر في طلبات الاستدلال.
يمكن تسجيل النماذج المنشورة خارج IBM Z أو LinuxONE ووسمها وتجميعها ومراقبتها جنبًا إلى جنب مع النماذج الموجودة على المنصة. يوفر هذا رؤية تشغيلية موحَّدة لاستدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر البيئات الهجينة، ويضمن اتساق الحوكمة وتتبُّع الأداء.
يعمل AI Optimizer for Z على أتمتة تثبيت وتكوين العناصر والمنتجات الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي على IBM Z، مثل IBM® watsonx Assistant for Z، لضمان إعداد سريع وموثوق به. كما يتحقق من صحة البنية التحتية ويقدِّم لوحة معلومات السلامة لتسهيل المراقبة، ما يؤدي إلى تقليل التعقيد وتسريع وقت الإنتاج.
عندما يلتقي AI Optimizer for Z مع IBM watsonx Assistant for Z على مسرِّع IBM Spyre، تحصل المؤسسات على أفضل ما في العالمين - تحسين التطبيقات والاستدلال بتناغم مثالي. يضمن AI Optimizer توجيه كل استعلام وكل عملية استدلال وكل استدعاء للنماذج، مع التخزين المؤقت والتوسع الأمثل لتحقيق أعلى كفاءة، بينما يقدِّم Assistant تفاعلًا طبيعيًا وحواريًا مع العملاء والموظفين. عند تشغيلهما على بنية Spyre عالية الأداء والموفِّرة للطاقة، يُتيح الحلّان معًا استجابات أسرع وزمن انتقال أقل ورؤية شاملة من البداية إلى النهاية - ما يؤدي إلى تحويل تفاعلات العملاء إلى تجارب سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أكثر ذكاءً وأسرع ومصمّمة للعمل على نطاق المؤسسات.
تبسيط وتحويل طريقة تفاعل المستخدمين وإدارتهم لأنظمة الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع باستخدام بنية IBM التحتية.