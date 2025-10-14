مسرِّعات الذكاء الاصطناعي

تسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع باستخدام البنية التحتية لشركة IBM

 

تسريع معالجة البيانات لإنشاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

مع نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لم تتمكن الحوسبة التقليدية من معالجة الكميات الكبيرة من البيانات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتُعَد مسرِّعات الذكاء الاصطناعي حاسمة لتسريع معالجة البيانات اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

نظرًا لتصميمها الفريد وأجهزتها المتخصصة، تعمل مسرِّعات الذكاء الاصطناعي على تعزيز أداء معالجة الذكاء الاصطناعي من خلال قدرات مثل المعالجة المتوازية. وتُتيح هذه القدرة للشركات إمكانية الابتكار على نطاق واسع وطرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة في السوق في وقت أقرب. 
الأداء على نطاق واسع

تقليل زمن الانتقال وزيادة السرعة باستخدام مسرِّعات الذكاء الاصطناعي للحصول على الموارد التي تحتاجها لتمكين الذكاء الاصطناعي في الإنتاج.
تحسين الإنتاجية والكفاءة

أتمتة المهام المتكررة لتحرير الموارد وتبسيط العمليات كي تتمكَّن الفرق من التركيز على المبادرات الاستراتيجية.
الأمن والثقة

حماية بيانات مهمة حساسة وتلبية متطلبات الامتثال والمتطلبات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتم توصيله مباشرةً إلى بياناتك.
إدارة الموارد

قم بتحسين تكاليف الطاقة والبنية التحتية لمؤسستك باستخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

المنتجات ذات الصلة

تقدِّم IBM تسريع الذكاء الاصطناعي لمعلوماتك الحساسة - أينما كانت. يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج تعزيز الرؤى والأمان والتطبيقات والمزيد:

  • معالجات IBM Telum II لنظامي IBM Z و LinuxONE
  • بطاقات IBM Spyre ™ Accelerator لأجهزة IBM Z وLinuxONE وPower
  • وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud
خادم IBM z17 من الناحية اليمنى
الذكاء الاصطناعي على أنظمة IBM Z
توسيع نطاق العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وتوفير رؤًى في الوقت الفعلي مباشرةً لبيانات المعاملات باستخدام الحلول المتكاملة.
الزاوية اليسرى في الخلفية البرتقالية لـ IBM LinuxONE Emperor 5
الذكاء الاصطناعي على IBM LinuxONE
تعزيز المرونة الإلكترونية باستخدام خادم Linux القابل للتوسُّع والمصمَّم لأعباء العمل، والمدعوم بالابتكار مفتوح المصدر ومنصة Red Hat OpenShift AI.
IBM Power11 في الإعداد الأزرق الحديث
الذكاء الاصطناعي على IBM Power
تبسيط عملية النشر وتحقيق قيمة حقيقية للأعمال من بيانات المؤسسة باستخدام الذكاء الاصطناعي الموثوق به والمتوفر بسهولة لتحسين الإنتاجية.
رجل يستخدم الكمبيوتر المحمول في غرفة الخادم
الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud
نشر الذكاء الاصطناعي في السحابة باستخدام وحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها مع مجموعة من التطبيقات وأطر العمل.

الموارد

