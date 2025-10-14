مع نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لم تتمكن الحوسبة التقليدية من معالجة الكميات الكبيرة من البيانات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتُعَد مسرِّعات الذكاء الاصطناعي حاسمة لتسريع معالجة البيانات اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.
نظرًا لتصميمها الفريد وأجهزتها المتخصصة، تعمل مسرِّعات الذكاء الاصطناعي على تعزيز أداء معالجة الذكاء الاصطناعي من خلال قدرات مثل المعالجة المتوازية. وتُتيح هذه القدرة للشركات إمكانية الابتكار على نطاق واسع وطرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة في السوق في وقت أقرب.
تقليل زمن الانتقال وزيادة السرعة باستخدام مسرِّعات الذكاء الاصطناعي للحصول على الموارد التي تحتاجها لتمكين الذكاء الاصطناعي في الإنتاج.
أتمتة المهام المتكررة لتحرير الموارد وتبسيط العمليات كي تتمكَّن الفرق من التركيز على المبادرات الاستراتيجية.
حماية بيانات مهمة حساسة وتلبية متطلبات الامتثال والمتطلبات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتم توصيله مباشرةً إلى بياناتك.
قم بتحسين تكاليف الطاقة والبنية التحتية لمؤسستك باستخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي المدمجة.
تقدِّم IBM تسريع الذكاء الاصطناعي لمعلوماتك الحساسة - أينما كانت. يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج تعزيز الرؤى والأمان والتطبيقات والمزيد:
تعرف على كيفية قيام الكمبيوتر المركزي بإعادة تعريف دوره في تكنولوجيا المعلومات من خلال التكامل والتحسينات الجديدة.
استكشِف تقنية LinuxONE 5 وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتوقع أن تكون مناسبة تمامًا لهذا الخادم من فئة المؤسسات.
اكتشِف أهم 5 أسباب توضِّح سبب أهمية IBM Power كأساس موثوق به لتمكين استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
استكشف كيف تساعد معالجة البيانات القابلة للتوسع على إنتاج نماذج IBM Granite عالية الجودة.