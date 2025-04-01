تعد أجهزة الكمبيوتر المركزي واحدة من أقوى منصات الحوسبة في العالم. يمكنها معالجة أكثر من مليون معاملة في ثانية واحدة فقط. على الرغم من تصنيفها في كثير من الأحيان على أنها أنظمة قديمة، إلا أن الكمبيوتر المركزي يعمل بمثابة العمود الفقري التقني للاقتصاد العالمي.
إذن، ما الذي يجعل الكمبيوتر المركزي آلات قوية إلى هذه الدرجة ولماذا يعد مفتاحًا للخطوة الكبيرة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يشرح Christian Jacobi كيف يعيد الكمبيوتر المركزي تعريف دوره في تكنولوجيا المعلومات من خلال عمليات التكامل والتحسينات الجديدة.
قم بفحص العناصر المختلفة التي تشكل الجيل الحالي والجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المركزي واستكشف كيف أدى الالتزام بالتحول الذي استمر لعقود من الزمن وأهمية البنية إلى الحصول على منصة قوية وآمنة.
بعد مرور 60 عامًا، أصبحت أجهزة الكمبيوتر المركزي أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحسين السحابة الهجينة والابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
استخدام مسرِّعات الذكاء الاصطناعي المتكاملة لإجراء تحليلات في الوقت الفعلي تقريبًا ولتحقيق أداء محسَّن على منصة IBM Z.
نأمل أن تستمتع بتجربة أكاديمية الذكاء الاصطناعي. يمكنك تلقي أخبار حول آخر التحديثات على أكاديمية الذكاء الاصطناعي من خلال الاشتراك في رسالة Think الإخبارية.