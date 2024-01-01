IBM watsonx لشركاء الأعمال

أطلِق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إحداث ثورة في طريقة عملنا وتفاعلنا مع العملاء. بدءًا من المهام الأساسية مثل التلخيص وإنشاء المحتوى ووصولًا إلى حالات الاستخدام المعقدة مثل التحويل الشامل لعمليات الأعمال، تتيح لك الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتعزيز الابتكار. شاهد الفيديو

ما الذي يميز ™Watsonx عن غيره قابل للتخصيص، ومرن، وشفاف. تمنحك منتجات IBM watsonx وعملاءك القدرة على نشر الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأمان وبطريقة أخلاقية. فمن خلال دمج مهاراتك مع تقنياتنا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يمكننا مساعدة العملاء في تحسين عملياتهم، واتخاذ قرارات أفضل، وتحقيق النمو. شاهد الفيديو