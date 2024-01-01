IBM watsonx لشركاء الأعمال

تعاون مع IBM لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للأعمال
تخيل حلولك مدعومة بتقنية ™IBM watsonx. معاً، يمكننا إنشاء حلول مشتركة وتسويقها وبيعها، مما يحافظ على رضا العملاء ويساعدك في التفوق على المنافسين.
تمكن من بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة بسهولة لإدارة جميع مصادر البيانات، و قم بتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول — وكل ذلك من خلال منصة واحدة.
مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام جميع بياناتك في أي مكان.
تمكن من إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين بسهولة، و قم بتسريع أتمتة عملك باستخدام ™IBM watsonx Orchestrate.
حوّل النصوص الطويلة إلى ملخصات تنفيذية مخصصة تناسب احتياجاتك، ولخص النقاط الرئيسية من التقارير المالية ونصوص الاجتماعات وغير ذلك الكثير.
ساعدت EY سلسلة متاجر على تحسين رضا العملاء وتقليل فترة التعطل باستخدام IBM watsonx.
قدمت Seismic تجربة أفضل للعملاء من خلال تحسين الاجتماعات واستغلال المعارف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
استخدم بنك Bradesco البرازيلي الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء والموظفين وزيادة الإنتاجية في مكان العمل. والآن، أصبح الموظفون يجيبون على الأسئلة في ثوانٍ بدلاً من دقائق.
استفد من تقنية IBM لمساعدة عملائك على مواجهة التحديات من خلال حلول مستندة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي يمكن تنفيذها بسهولة في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.
يقدم لك برنامج IBM Partner Plus مجموعة من برامج زيادة الطلب وصناديق تسويق مشترك لمساعدتك على دخول السوق بشكل أسرع، وزيادة العملاء المحتملين وتنمية أعمالك.
ابدأ باستخدام نماذج عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة مصممة خاصة للأعمال.