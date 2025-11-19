الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

توسع بذكاء وليس بصعوبة: قم بتبسيط مهام سير العمل داخل أعمالك ووفر مع IBM Blueworks Live

يساعدك IBM® Blueworks Live على تبسيط وتنسيق مهام سير العمل لديك حتى يتمكن فريقك من تخصيص وقت أقل للإدارة ووقت أكثر لتحقيق النتائج. لفترة محدودة، احصل على خصم 30% على الاشتراكات الشهرية أو السنوية.

رسم رقمي بخلفية باهتة من الأزرق والأبيض تتناثر فوقها أيقونات بأشكال مختلفة.
By Katie Devlin

إدارة عمل صغير أو متوسط تعني التعامل مع العمليات والعملاء والرواتب والنمو، وفي الوقت نفسه مواجهة سير عمل فوضوي ومتباين.

عندما يكون النمو هو الهدف وتكون الموارد محدودة، لا مجال لتحمُّل العمليات غير الفعَّالة. تعاني العديد من المؤسسات من مهام سير العمل المدفونة في جدول بيانات أو مخزَّنة فقط في ذهن شخص ما مطَّلِع على التفاصيل. هذا التحدي يؤدي غالبًا إلى إضاعة الوقت في ملاحقة مهام غير واضحة وإجراء تغييرات داخل العمليات وسط فوضى ودون وضوح مشترك.

يوفر Blueworks Live مساحة عمل موحدة قائمة على السحابة تتيح للفرق رسم خريطة لعمليات أعمالهم وإدارتها ومراقبتها. يضمن هذا النهج التزام الجميع بالاتساق، وتوثيق كل شيء وتحقيق التحسينات بشكل أسرع.

باستخدام Blueworks Live، ستتمكن من تحقيق ما يلي:

  • إنشاء مخططات احترافية لسير عملك بسهولة - من إعداد الموظفين الجُدُد إلى تسليم العملاء وحتى الموافقات الداخلية.
  • تخلَّص من ارتباك الإصدارات عبر مستودع واحد آمن - لم تَعُد هناك تمريرات عمل من نوع "ظننت أنك فعلت ذلك".
  • إجراء التغييرات على العملية مرة واحدة، وستظهر التعديلات مباشرةً في جميع أنحاء المؤسسة. يساعد نموذج "التحديث مرة واحدة والمزامنة في كل مكان" الفِرق على البقاء مترابطة والعمل بسرعة أكبر.
  • تمكين المزيد من الشفافية والمساءلة والسرعة - ميزات عادةً ما تتوفر في أدوات المؤسسات الكبرى، لكنها أصبحت الآن مبسَّطة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُعَد هذا الحل مثاليًا لك إذا كنت تُدير فريقًا مكونًا من 10 إلى 100 موظف وتجد أن عبء العمليات يُبطئ سير العمل فسيساعدك ذلك على التسريع. كما أنه مثالي عندما يكون عملك في مرحلة نمو وترغب في التوسع بشكل منظم بدلًا من الفوضوي.

إذا كانت لديك عدة أقسام مثل المبيعات والعمليات والتنفيذ والمالية وتحتاج إلى تبادل مهام أوضح بينها، فإن هذه الأداة يمكنها تبسيط هذا التواصل. وإذا كنت تنتقل من العمليات اليدوية إلى الرقمية أو من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي، فإن هذه الأداة توفِّر الجسر لإتمام هذا التحول بسلاسة.

نتائج حقيقية: تسريع وقت تمويل القروض بنسبة 50%

عندما أرادت Elevations Credit Union أن تصبح أكثر اعتمادًا على العمليات ولإزالة العوائق، لجأت إلى Blueworks Live. واستخدمت الأداة لتوثيق وربط العمليات المتداخلة عبر المؤسسة بأكملها.

النتائج الثلاثة:

  • تقليل وقت تمويل قروض ملكية المنازل بحوالي 52%
  • زيادة حجم قروض السيارات لكل مقيِّم ائتماني بنسبة 71%
  • تقليل وقت معالجة طلبات قروض السيارات حتى التمويل بحوالي 61%

حتى لو لم يكن لديك آلاف الأعضاء أو ملايين المعاملات، يمكن أن يكشف تسجيل مهام سير العمل لديك عن التأخيرات الخفية ويؤدي إلى مكاسب قابلة للقياس في السرعة والإنتاجية.

طريقة البدء

اشترِك للحصول على تجربة مجانية لمدة 30 يومًا لبرنامج Blueworks Live - ضَع سير عمل رئيسي وادعُ فريقك وشاهِد التعاون المباشر أثناء التنفيذ.

عند إتمام الشراء، قم بتطبيق رمز الخصم بنسبة 30% (متوفر في منطقة محددة) واختر عملية تجريبية (لتأهيل العميل الجديد، أو تنفيذ الطلبات، أو الموافقات الداخلية) وقم بتعيينها. وبعد ذلك، قم بدعوة فريقك، وحدد العقبات وبسّط الخطوات — دع الأداة تساعدك على التحسين. بعد انتهاء الفترة التجريبية، قم بتنفيذه عبر المزيد من العمليات ووسّع نطاقه بثقة — حيث يساعدك الاشتراك المخفض على تحقيق أرباحك.

مع كل أسبوع تنتظره، تتزايد تكلفة العمليات غير الفعَّالة باستمرار. تتراكم الأخطاء والتأخيرات وسوء التواصل.

ابدأ برحلتك نحو الكفاءة مع IBM Blueworks Live اليوم.

