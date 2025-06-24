يضيف IBM watsonx Code Assistant for Z دعمًا لإنشاء التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي وتجميعه باستخدام Assembler

لم يعد تحديث التطبيقات على الكمبيوتر المركزي مسألة "إذا"، بل مدى سرعة وفاعلية تنفيذ ذلك. مع قيام 89% من المؤسسات بتحديث الكمبيوتر المركزي، أصبحت الأهمية الاستراتيجية لهذه الأنظمة في تحقيق الأهداف التجارية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ويأتي في طليعة هذا التحول حل IBM watsonx Code Assistant for Z: وهو حل ذكاء اصطناعي والأتمتة مصمم خصيصًا لهذا الغرض مصمم لتسريع تحديث الكمبيوتر المركزي مع تقليل المخاطر وتقليل التكلفة ودعم دورة الحياة الكاملة.

اليوم، يسعدنا أن نعلن عن التحسينات الرئيسية القادمة إلى watsonx Code Assistant for Z - المتاح للعملاء بدءًا من 27 يونيو 2025 - كجزء من الإصدار 2.6. تعمل هذه التحسينات على تبسيط التطوير وسد الفجوات المعرفية وزيادة الإنتاجية.