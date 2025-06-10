18 منتجًا من منتجات برمجيات IBM تفوز بجوائز TrustRadius لأفضل المنتجات تصنيفًا لعام 2025

10 يونيو 2025

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

لا يزال التزام IBM بوضع العملاء في المقام الأول هو القوة الدافعة وراء نجاحها، ويتجلى ذلك في الجوائز التي تنالها في المجال وغيرها. يسعدنا اليوم أن نعلن أن 18 منتجًا برمجيًا من IBM قد حصل على جوائز TrustRadius لأفضل المنتجات تصنيفًا لعام 2025في فئات متعددة.

يمثِّل اعترافًا واسع النطاق على مستوى الصناعة بمنتجات التكنولوجيا المخصصة للأعمال بين الشركات (B2B)

TrustRadius هي منصة معلومات للمشترين في مجال تقنيات الأعمال. تُتيح المعلومات الشاملة عن المنتجات، والرؤى المتعمقة للعملاء، والمحادثات بين الأقران للمشترين اتخاذ قرارات واثقة.

تقول Becky Susko، مديرة برنامج التسويق للجوائز في TrustRadius: "إن الحصول على جائزة أعلى تقييم يدل على رضا العملاء العالي والمصداقية المثبَتة. ويعتمد ذلك بالكامل على التقييمات وانطباعات العملاء".

تمثِّل جوائز فئة الأعلى تصنيفًا "Top Rated" اعترافًا على مستوى المجال بمنتجات تقنيات الأعمال بين الشركات، ولا تُمنح إلا للمنتجات التي:

  • حصلت على 10 تقييمات جديدة أو أكثر خلال الـ 12 عامًا الماضية.
  • حصلت على تقييم trScore لا يقل عن 7.5 بناءً على المراجعات.
  • حققت نسبة 0.5% من حجم الزيارات لفئة المنتج.

18 منتجًا فائزًا من IBM في فئات مختلفة

  1. IBM API Connect:‏ API Management
  2. IBM Apptio: ‏Technology Business Management
  3. IBM Aspera on Cloud: ‏Cloud Migration، وManaged File Transfer (MFT)
  4. IBM Blueworks Live: ‏Business Process Management (BPM)، وEnterprise Architecture Management
  5. IBM Cloudability: ‏Cloud Migration، وSaaS Management، وCloud Cost Management
  6. IBM Cognos Analytics: ‏Full-stack Business Intelligence، وData Preparation، وData Discovery and Visualization، وBusiness Intelligence 
  7. IBM Db2: ‏Relational Databases، وDatabase-as-a-service (DBaaS)، وData Warehouse، وCloud Data Warehouse
  8. IBM Guardium: ‏Database Security، وSecurity Analytics
  9. IBM Instana: ‏Application Performance Management (APM)، وIT Infrastructure Monitoring، وObservability، وKubernetes Monitoring
  10. IBM MaaS360: ‏Mobile Device Management (MDM)، وUnified Endpoint Management (UEM)
  11. IBM Maximo Application Suite:‏ Enterprise Asset Management، وIT Service Management (ITSM)، وComputerized Maintenance Management Systems (CMMS)
  12. IBM Planning Analytics:‏ Workforce Analytics، وCorporate Performance Management، وBudgeting & Forecasting، وFinancial Planning and Analysis
  13. IBM SPSS Statistics: ‏Predictive Analytics، وStatistical Analytics
  14. IBM Storage FlashSystems:‏ Enterprise Flash Array Storage
  15. IBM Targetprocess: ‏Agile Development، وObjectives and Key Results (OKR)، وProduct Management
  16. IBM watsonx.ai: الذكاء الاصطناعي التوليدي المؤسسي، والتعلم الآلي، وعمليات التعلم الآلي (MLOps)
  17. IBM watsonx.data: مستودع بحيرة البيانات
  18. IBM watsonx Orchestrate: المساعد الافتراضي الذكي، وروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تلبية احتياجات اليوم والغد

تُعَد التعليقات الإيجابية من العملاء والجوائز مثل هذه دليلًا على أن IBM تقدِّم حلولًا لمواجهة بعض أكثر التحديات إلحاحًا في العالم - وهي حلول تصل إلى العملاء حول العالم لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.

