الصفحة الرئيسية FinOps حلول العمليات المالية
قم بزيادة قيمة إنفاقك على التكنولوجيا إلى أقصى حد في أي بيئة سحابة.
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رسم توضيحي لتسليط الضوء على حلول العمليات المالية عبر سحابة هجينة

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Forrester Wave للربع الثالث من عام 2024

اقرأ التقرير لتستكشف أسباب تصنيف Forrester لشركة IBM على أنها شركة رائدة وصاحبة "حل CCMO الأكثر اكتمالاً للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)."

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العمليات المالية لجميع تكاليف السحابة وجميع أعضاء الفريق

في عصر الذكاء الاصطناعي، تخضع ميزانيات التكنولوجيا لتدقيق غير عادي. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تبالغ المنظمة في الإنفاق للتأكد من أن كل شيء يعمل كما هو متوقع. يقدر المنظمون ذاتيًا أن 24% من إنفاقهم على البرامج في السحابة يتم إهداره - أموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل على الخيال والبنية التحتية والأمن والعملاء التجريبيين بشكل أفضل.

تقدم حلول العمليات المالية من IBMنهجا أكثر استراتيجية للإنفاق السحابي الذي يتجاوز إدارة التكاليف الأساسية. في جميع المراحل الثلاث لدورة حياة FinOps - الإعلام والتحسين والتشغيل - ستجد طرقًا لزيادة القيمة مقابل كل دولار يتم إنفاقه مع ضمان حصول التطبيق على الموارد التي يحتاجها في أي بيئة سحابة - خاصة وعامة وKubernetes. ومع اعتمادك على المزيد من بنيات تطبيق السحابة الأصلية ونضوج ممارسات FinOps الخاصة بك، يمكن أن تنمو حلولنا معك أيضًا، مما يوفر رؤية متقدمة ® والتنبؤ والتحسين.
تقديم مجموعة العمليات المالية: حلول العمليات المالية لكل الاحتياجات.
دورة حياة FinOps
إعلام: الرؤية والتخصيص

في مرحلة الإعلام، يتم تزويد الجميع بالمعلومات والفهم الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة من حيث التكلفة حول استخدام السحابة.

ابدأ بالأساسيات:

  • جمّع المعارف حول التكلفة والاستخدام الخاص بالسحابة المتعددة من مزودي الخدمات السحابية (CSP)
  • اكتشف تخصيص التكاليف
  • راجع تخطيطات الأعمال وإعداد التقارير ولوحات المعلومات

اطّلع على كيفية تخصيص موارد السحابة وتحسينها (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)

ثم تعامل مع المهام الأكثر تقدماً:

  • إلقاء نظرة على تكلفة الملكية الإجمالية لبرنامج السحابة واقتصاديات الوحدة وتكلفة الوحدة
  • الحصول على تخصيص متقدم للتكاليف المشتركة، والربحية، واسترداد/إعادة تخصيص التكاليف.

اطّلع على كيفية تمكين المخصصات المتقدمة واقتصاديات الوحدات (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)
التحسين: الأسعار والاستخدام

تساعد مرحلة التحسين الممارسين على تحديد الفرص لتحقيق وفورات إضافية وتحسين كفاءة السحابة باستخدام البيانات والمنشآت التي تم تطويرها في مرحلة الإعلام.

ابدأ بالأساسيات:

  • توصيات وتفضيلات الحجم المناسب
  • تحسين تكاليف الحاوية
  • زيادة المثيلات المحجوزة (RI)/خطط التوفير (SP) وأداة تخطيط RI/SP

اطلع على كيفية تخصيص موارد السحابة وتحسينها (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)

ثم تعامل مع المهام الأكثر تقدماً:

  • أتمتة أدوات الالتزام المالي
  • تنفيذ ضمان أداء التطبيق وتحسين الموارد المؤتمت
  • تعيين توسيع نطاق البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) الديناميكي واكتشاف الموارد الخاملة
  • تعيين الحجم المناسب للحاويات والمجموعات بشكل مستمر، ووضع الحجيرات المؤتمت

تعرف على كيفية تحقيق توفير فائق بفضل استخدام برامج الالتزام (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)

تعرف على كيفية تحسين استخدام السحابة والسحابة الأصلية
التشغيل: التحسين المستمر والاستخدام

في مرحلة التشغيل، يقوم الممارسون بتقييم الأداء مقابل أهداف العمل والبحث عن طرق لتنفيذ التغييرات التنظيمية لتحسين وتفعيل ممارسات FinOps الخاصة بهم.

ابدأ بالأساسيات:

  • إنشاء الميزانيات الأساسية والتنبؤات
  • تنفيذ تخطيط أحمال التشغيل
  • إعداد التنبيهات، وكشف الحالات الشاذة، وإعداد التقارير، والمعارف

اطّلع على كيفية تخصيص موارد السحابة وتحسينها (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)

ثم تعامل مع المهام الأكثر تقدماً:

  • إنشاء تخطيط وتنبؤ تعاوني قائم على المؤشرات الحاسمة من خلال سير العمل الموافقة
  • أتمتة التوسع الأفقي لتحقيق أهداف مستوى الخدمة بتكلفة منخفضة
  • تنفيذ الحد المستمر للمجموعة وتحسين الطلبات

تعرف على كيفية التنبؤ بتكاليف السحابة المستقبلية وتحسينها (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)

تعرّف على كيفية تحسين استخدام السحابة والسحابة الأصلية من خلال إجراءات جديرة بالثقة
تسليط الضوء على العميل يستخدم عملاؤنا IBM حلول العمليات المالية لإدارة تكاليف السحابة مع حماية الأداء. %30 تخفيض التكلفة السنوية للتقنية السحابية

حققت أكبر شركة إعلانية في العالم رؤية أكبر لامتداد السحابة والإنفاق باستخدام مجموعة العمليات المالية من IBM.

 اقرأ دراسة الحالة %50 انخفاض في تكاليف السحابة

أتاحت Apptio Cloudability لمجموعة TUI الحصول على شفافية تكلفة السحابة الشاملة والديناميكية القابلة للتوسيع وتتبع أفضل للميزانية على مستوى الفريق.

 اقرأ دراسة الحالة 260.000 تم توفير الدولار الأمريكي على مدار 12 شهرًا

نفذت IBM Turbonomic أكثر من 5800 إجراء مؤتمت لتوفير الموارد على مدار 90 يومًا لضمان الأداء مع التوفير في الإنفاق على السحابة العامة.

 اقرأ دراسة الحالة
الغرض تقدم IBM حلول العمليات المالية الهدف بغض النظر عن مكان تواجدك في رحلتك السحابية. تعظيم قيمة السحابة

في جميع مراحل FinOps، احصل على إدارة تكلفة السحابة وتحسينها عبر جميع موردي السحابة لربط الإنفاق بقيمة الأعمال المقدمة بسهولة أكبر.

 حماية عملك

استمتع بالمرونة الأصلية الآلية على نطاق واسع لجميع العمليات السحابية والسحابية المتعددة لحماية الأداء والتحكم في الإنفاق.

 التعاون بكفاءة

تسهيل تحليل أعمق للتكلفة والشراكة بين الهندسة وقادة الأعمال وفرق FinOps باستخدام معايير التحسين الرئيسية.
منتجات العمليات المالية تخصيص وتحسين موارد السحابة

تقدم حلول Apptio البيانات والمعارف والتوصيات اللازمة لفهم وإنهاء الهدر من إنفاقك على السحابة.

 أداء التطبيقات المستمر

يعمل IBM Turbonomic على تعظيم عائد استثماراتك في تكنولوجيا المعلومات، باستخدام الأتمتة التي تساعد على التخلص من الإنفاق الزائد في البيئات الهجينة وبيئات السحابة المتعددة.
الموارد FinOps: نهج جديد ® للإدارة المالية السحابية

استخدم هذا الدليل لمعرفة كيف يمكن لنموذج تشغيل FinOps أن يساعدك على تعظيم قيمة السحابة وجمع فرق التقنية والأعمال والمالية معًا لتحقيق تعاون أكبر وإنفاق أكثر ذكاءً.

كيفية تحسين تكاليف سحابة AWS

تقدم Amazon Web Services (AWS) للعملاء القدرة على بناء تطبيقات حديثة قابلة للتوسع. استكشف هذه النظرة العامة على الأساليب المختلفة لإدارة تكاليف سحابة AWS —والمشكلات التي تحلها وأفضل طريقة لاستخدامها.

 الإنفاق على التكنولوجيا: كيف ستدفع ثمنها؟

لا يوجد استثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي "لمرة واحدة فقط". كما تعيد المؤسسات التفكير في نماذج الأعمال والأدوار الوظيفية وسير العمل، يجب عليها أيضًا التفكير في الآثار الأوسع نطاقًا المترتبة على تكلفة تكنولوجيا المعلومات—وليست جميعها واضحة.
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ في تحقيق توفيرات في تكاليف السحابة الآن مع حلول العمليات المالية.

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