في عصر الذكاء الاصطناعي، تخضع ميزانيات التكنولوجيا لتدقيق غير عادي. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تبالغ المنظمة في الإنفاق للتأكد من أن كل شيء يعمل كما هو متوقع. يقدر المنظمون ذاتيًا أن 24% من إنفاقهم على البرامج في السحابة يتم إهداره - أموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل على الخيال والبنية التحتية والأمن والعملاء التجريبيين بشكل أفضل.
تقدم حلول العمليات المالية من IBMنهجا أكثر استراتيجية للإنفاق السحابي الذي يتجاوز إدارة التكاليف الأساسية. في جميع المراحل الثلاث لدورة حياة FinOps - الإعلام والتحسين والتشغيل - ستجد طرقًا لزيادة القيمة مقابل كل دولار يتم إنفاقه مع ضمان حصول التطبيق على الموارد التي يحتاجها في أي بيئة سحابة - خاصة وعامة وKubernetes. ومع اعتمادك على المزيد من بنيات تطبيق السحابة الأصلية ونضوج ممارسات FinOps الخاصة بك، يمكن أن تنمو حلولنا معك أيضًا، مما يوفر رؤية متقدمة ® والتنبؤ والتحسين.
في مرحلة الإعلام، يتم تزويد الجميع بالمعلومات والفهم الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة من حيث التكلفة حول استخدام السحابة.
ابدأ بالأساسيات:
اطّلع على كيفية تخصيص موارد السحابة وتحسينها (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)
ثم تعامل مع المهام الأكثر تقدماً:
اطّلع على كيفية تمكين المخصصات المتقدمة واقتصاديات الوحدات (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)
تساعد مرحلة التحسين الممارسين على تحديد الفرص لتحقيق وفورات إضافية وتحسين كفاءة السحابة باستخدام البيانات والمنشآت التي تم تطويرها في مرحلة الإعلام.
ابدأ بالأساسيات:
اطلع على كيفية تخصيص موارد السحابة وتحسينها (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)
ثم تعامل مع المهام الأكثر تقدماً:
تعرف على كيفية تحقيق توفير فائق بفضل استخدام برامج الالتزام (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)
في مرحلة التشغيل، يقوم الممارسون بتقييم الأداء مقابل أهداف العمل والبحث عن طرق لتنفيذ التغييرات التنظيمية لتحسين وتفعيل ممارسات FinOps الخاصة بهم.
ابدأ بالأساسيات:
اطّلع على كيفية تخصيص موارد السحابة وتحسينها (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)
ثم تعامل مع المهام الأكثر تقدماً:
تعرف على كيفية التنبؤ بتكاليف السحابة المستقبلية وتحسينها (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)
تعرّف على كيفية تحسين استخدام السحابة والسحابة الأصلية من خلال إجراءات جديرة بالثقة
حققت أكبر شركة إعلانية في العالم رؤية أكبر لامتداد السحابة والإنفاق باستخدام مجموعة العمليات المالية من IBM.
أتاحت Apptio Cloudability لمجموعة TUI الحصول على شفافية تكلفة السحابة الشاملة والديناميكية القابلة للتوسيع وتتبع أفضل للميزانية على مستوى الفريق.
نفذت IBM Turbonomic أكثر من 5800 إجراء مؤتمت لتوفير الموارد على مدار 90 يومًا لضمان الأداء مع التوفير في الإنفاق على السحابة العامة.
في جميع مراحل FinOps، احصل على إدارة تكلفة السحابة وتحسينها عبر جميع موردي السحابة لربط الإنفاق بقيمة الأعمال المقدمة بسهولة أكبر.
استمتع بالمرونة الأصلية الآلية على نطاق واسع لجميع العمليات السحابية والسحابية المتعددة لحماية الأداء والتحكم في الإنفاق.
تسهيل تحليل أعمق للتكلفة والشراكة بين الهندسة وقادة الأعمال وفرق FinOps باستخدام معايير التحسين الرئيسية.
تقدم حلول Apptio البيانات والمعارف والتوصيات اللازمة لفهم وإنهاء الهدر من إنفاقك على السحابة.
يعمل IBM Turbonomic على تعظيم عائد استثماراتك في تكنولوجيا المعلومات، باستخدام الأتمتة التي تساعد على التخلص من الإنفاق الزائد في البيئات الهجينة وبيئات السحابة المتعددة.
استخدم هذا الدليل لمعرفة كيف يمكن لنموذج تشغيل FinOps أن يساعدك على تعظيم قيمة السحابة وجمع فرق التقنية والأعمال والمالية معًا لتحقيق تعاون أكبر وإنفاق أكثر ذكاءً.
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