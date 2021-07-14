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الاستشارات
PLI
تُعدّ Plant Location International (PLI) خدمة استشارية متخصصة ضمن IBM Global Business Services، وتعمل كمركز عالمي مختص باستراتيجيات المواقع العالمية. وبفضل ستة عقود من الريادة في السوق، تقدم PLI المشورة للشركات بشأن قراراتها المتعلقة باختيار المواقع، وتغطي جميع القطاعات وأنواع وظائف الأعمال. كما تتعاون PLI مع الهيئات الحكومية حول العالم لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في خضم جهودها لتحسين مواقعها للمستثمرين.
يساعد نهج شركة IBM الدقيق في اختيار الموقع الأمثل لمرافق التصنيع على تقليل المخاطر التشغيلية إلى أدنى حد، مع تعظيم المزايا المتعلقة بالأسواق، وإمكانية الوصول إلى المواهب، والمواد الخام، والتكاليف.
تساهم استراتيجية سلسلة التوريد المُعاد تصميمها رقميًا في تقليل تكاليف النقل، وتعزيز مستويات الخدمة، والحد من المخاطر التشغيلية من خلال التحسين الذكي لسلسلة التوريد بداية من مرحلة التوريد وحتى التوزيع.
يعتمد هذا الأسلوب الرشيق في التنمية الاقتصادية على منصة تركز على المهارات، والقدرات، والابتكار باعتبارها محفزات للنمو، وذلك من خلال الدعم المتكامل، والترويج الفعال، وتمكين الابتكار، وتطوير الصناعات.
تساعد شركة IBM الشركات على فهم أفضل السبل لهيكلة بصمتها التشغيلية من خلال قياس وتحديد فرص تحسين نموذج التشغيل الرقمي العالمي، مما يتيح إعادة هيكلة بصمتها التشغيلية بكفاءة.
تحتاج الشركات والحكومات إلى فهم كيفية تأثير الديناميكيات العالمية الحالية على قرارات توسّع أعمالها. وتوفر تحليلات اتجاهات المواقع العالمية من IBM رؤى عميقة وفورية حول أبرز التوجهات الاستراتيجية.
تُعزز المدن قدراتها التكنولوجية، حيث أصبحت أنظمتها الأساسية مزودة بأدوات متقدمة ومترابطة فيما بينها، مما يتيح مستويات جديدة من الذكاء. تساعد IBM هذه المدن في مواجهة التحديات والتهديدات التي تؤثر على استدامتها من خلال نهج شامل ومتكامل.
ساعدت IBM هذه الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية في أمريكا الشمالية على توسيع قدراتها التصنيعية للأجهزة الطبية، مما مكّنها من خدمة السوق الأوروبية ثم التوسع عالميًا عبر موقع تصنيع جديد.
بالنسبة إلى هذه الشركة المصنعة للأدوية التي تُباع بدون وصفة طبية، حددت شركة IBM إمكانيات لتحقيق وفورات في هامش الربح الإجمالي بنسبة 5% على الأقل، بالإضافة إلى خفض رأس المال العامل بحوالي 200 مليون دولار أمريكي خلال خمس سنوات، إلى جانب تحقيق "مكاسب سريعة" في تكاليف النقل خلال السنة الأولى.
حددت شركة IBM الإمكانات الحقيقية لتطوير صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات في هذه الدولة الأفريقية من خلال تقييم سلاسل القيمة العالمية، وقدرات الدولة، وميزاتها التنافسية، مما ساهم في وضع خطة عمل وخارطة طريق فعالة.
أجرى فريق IBM تحليلاً متعمقًا لسيناريو البصمة التشغيلية، مما أدى إلى تحديد تحسينات قصيرة الأجل وخيارات استراتيجية طويلة الأجل، بما في ذلك تقليص عدد نقاط التواجد الحالية من 45 نقطة تواجد إلى 12 مركزاً على مستوى العالم.
استنادًا إلى تحليلات متعمقة لأداء الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاع والنشاط التجاري وبلد المنشأ، تم وضع استراتيجية دخول إلى السوق مستدامة ومستقبلية لهذه الوكالة الأوروبية المتخصصة في ترويج الاستثمار.
وضعت IBM رؤية لمدينة تعليمية أسترالية جديدة مستدامة من خلال وضع مبادئ توجيهية استراتيجية، والاستفادة من المبادرات الرقمية، وإدراجها في خطة تقنية شاملة لتحقيق رحلة تعليمية أكثر ذكاءً.
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