مركز الكفاءة العالمي تُعدّ Plant Location International (PLI) خدمة استشارية متخصصة ضمن IBM Global Business Services، وتعمل كمركز عالمي مختص باستراتيجيات المواقع العالمية. وبفضل ستة عقود من الريادة في السوق، تقدم PLI المشورة للشركات بشأن قراراتها المتعلقة باختيار المواقع، وتغطي جميع القطاعات وأنواع وظائف الأعمال. كما تتعاون PLI مع الهيئات الحكومية حول العالم لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في خضم جهودها لتحسين مواقعها للمستثمرين.

الفوائد path الحل الأمثل لبصمة المخاطر-المكافأة process المواقع الجاهزة للتحول الرقمي partner--relationship تحسين بيئة الأعمال القابلة للتنفيذ

تعاون مع IBM Garage ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

القدرات استراتيجية موقع الشركة واختيار الموقع يساعد نهج شركة IBM الدقيق في اختيار الموقع الأمثل لمرافق التصنيع على تقليل المخاطر التشغيلية إلى أدنى حد، مع تعظيم المزايا المتعلقة بالأسواق، وإمكانية الوصول إلى المواهب، والمواد الخام، والتكاليف. استراتيجية سلسلة التوريد المعاد تصميمها رقميًا تساهم استراتيجية سلسلة التوريد المُعاد تصميمها رقميًا في تقليل تكاليف النقل، وتعزيز مستويات الخدمة، والحد من المخاطر التشغيلية من خلال التحسين الذكي لسلسلة التوريد بداية من مرحلة التوريد وحتى التوزيع. عرض جميع خدمات سلسلة التوريد توظيف الذكاء لتحقيق الحيوية الاقتصادية يعتمد هذا الأسلوب الرشيق في التنمية الاقتصادية على منصة تركز على المهارات، والقدرات، والابتكار باعتبارها محفزات للنمو، وذلك من خلال الدعم المتكامل، والترويج الفعال، وتمكين الابتكار، وتطوير الصناعات. تصميم نموذج التشغيل الرقمي وتحسين البصمة تساعد شركة IBM الشركات على فهم أفضل السبل لهيكلة بصمتها التشغيلية من خلال قياس وتحديد فرص تحسين نموذج التشغيل الرقمي العالمي، مما يتيح إعادة هيكلة بصمتها التشغيلية بكفاءة. عرض كل الخدمات الاستشارية في عمليات الأعمال تحليلات اتجاهات الموقع العالمي تحتاج الشركات والحكومات إلى فهم كيفية تأثير الديناميكيات العالمية الحالية على قرارات توسّع أعمالها. وتوفر تحليلات اتجاهات المواقع العالمية من IBM رؤى عميقة وفورية حول أبرز التوجهات الاستراتيجية. المدن الذكية تُعزز المدن قدراتها التكنولوجية، حيث أصبحت أنظمتها الأساسية مزودة بأدوات متقدمة ومترابطة فيما بينها، مما يتيح مستويات جديدة من الذكاء. تساعد IBM هذه المدن في مواجهة التحديات والتهديدات التي تؤثر على استدامتها من خلال نهج شامل ومتكامل.

في عالم اليوم المعتمد على العولمة، يؤثر كل تحول في الأعمال تقريبًا على تحديد المواقع المثلى لعمليات الشركات. بفضل أكثر من 60 عامًا من الخبرة، تُعدّ Plant Location International مركز التميّز العالمي لشركة IBM، حيث تدعم الشركات في تحسين بصمتها التشغيلية عالميًا. Patsy Van Hove مدير أول للموقع العالمي استراتيجيات سلسلة التوريد والتنمية الاقتصادية