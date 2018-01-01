Neudesic، إحدى شركات IBM

تُعَد شركة Neudesic، وهي إحدى شركات IBM، الشريك التكنولوجي الموثوق به في أتمتة الأعمال المبتكرة ودعم الحوسبة السحابية، حيث تحقق لعملائها نتائج أعمال مؤثرة من خلال التحديث والتطور الرقمي. يجمع فريق الاستشارات بين الخبرة في الأعمال والتكنولوجيا ومزود بحلول سحابية وشاملة قائمة على البيانات. ويشمل هذا النهج Microsoft Azure والتقنيات المرتبطة بها، وتطوير التطبيقات المخصصة، والخدمات المُدارة الشاملة، ومنتجات برمجيات الأعمال.