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الاستشارات

Neudesic

 Neudesic، إحدى شركات IBM
تقنيات واستراتيجيات وحلول تعزِّز نمو الأعمال 
استكشِف مستقبل الذكاء الاصطناعي 5 أسباب تجعلك تحتاج إلى تطبيق حديث
أربعة رجال يتناقشون حول الاستراتيجيات والحلول بين ثلاث شاشات في غرفة اجتماعات
لمحة عامة
الاستراتيجيات التقنية والحلول التي تعزِّز نمو الأعمال

تُعَد شركة Neudesic، وهي إحدى شركات IBM، الشريك التكنولوجي الموثوق به في أتمتة الأعمال المبتكرة ودعم الحوسبة السحابية، حيث تحقق لعملائها نتائج أعمال مؤثرة من خلال التحديث والتطور الرقمي. يجمع فريق الاستشارات بين الخبرة في الأعمال والتكنولوجيا ومزود بحلول سحابية وشاملة قائمة على البيانات. ويشمل هذا النهج Microsoft Azure والتقنيات المرتبطة بها، وتطوير التطبيقات المخصصة، والخدمات المُدارة الشاملة، ومنتجات برمجيات الأعمال.

 استكشِف خدمات Neudesic
الفوائد الفوز بالجائزة 18 مرة بصفتها حائزة على جائزة Microsoft Partner للعام 18 مرة، تواصِل شركة Neudesic تقديم حلولها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، والترحيل إلى السحابة واستراتيجياتها، وتحديث التطبيقات، وحلول أماكن العمل، والتطوير الكامل، والخدمات المُدارة.​ أكثر من 30 حلاً مع أكثر من 30 حلاً مشتركًا للبيع، تحتل Neudesic المرتبة الأولى كشريك Microsoft في البيع المشترك للملكية الفكرية، استنادًا إلى سجلها الحافل بالنجاح في تطوير وتقديم الحلول التي تعتمد على منتجات Microsoft وتقنياتها وخدماتها. الجوائز بصفتها الحائزة على جائزة شريك Microsoft العالمي لتحديث التطبيقات وشريك الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لعام 2023، تحظى شركة Neudesic بتقدير لدورها في مساعدة العملاء على توسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي بنجاح، وتسريع الوصول إلى السوق، وتحديث التطبيقات المحلية باستخدام تقنيات Microsoft، والاستفادة من الملكية الفكرية القابلة لإعادة الاستخدام.
تعرّف على خبرائنا Orion Gebremedhin

بصفته قائدًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة Neudesic، يساعد Orion العملاء على تحقيق إمكاناتهم الكاملة من خلال حلول تحليل البيانات التحويلية.

Chad Cook

يتولى Chad قيادة مجال ابتكار التطبيقات في شركة Neudesic بالإضافة إلى الإشراف على مراكز الحلول الخاصة بالشركة. كما يعمل أستاذًا في جامعة ولاية أوهايو، ولديه شغف بهندسة البرمجيات وهندسة الأنظمة السحابية الأصلية.

 Eric Stoltze

يتمتع Eric بخبرة 20 عامًا في فن التصميم والتطوير والريادة في مجال التقنية. وهو متحمس لبناء حلول تعزز العلاقة القوية بين مجموعات السحابة ومجموعات التقنية، ويستمتع بمساعدة العملاء على تبني السحابة لتنمية أعمالهم.
والآن، بعد أن نفَّذنا أتمتة معالجة الفواتير على Azure باستخدام حل منصة الذكاء الوثائقي من شركة Neudesic، أصبح بإمكاننا تقليل زمن الدورة، وتحسين الجودة، وزيادة القدرة الإنتاجية. وهي كذلك تجعل التعامل معنا أكثر سهولة. Jerry Walker الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للمعلومات، شركة Animal Supply اقرأ دراسة الحالة
الموارد زيادة الكفاءة: تأثير تكامل ChatGPT على إنتاجية أماكن العمل

اطَّلِع على أربعة مجالات يمكن أن تسهم فيها نماذج ChatGPT وغيرها من نماذج OpenAI في تعزيز إنتاجية الأفراد، ما يؤدي إلى تأثير إيجابي في أعمالك.

 دراسة الحالة: مؤسسة Inland Regional Center (IRC)

تعرَّف على الأسباب التي دفعت مؤسسة IRC إلى اختيار شركة Neudesic لتسريع انتقالها إلى Microsoft Azure، بعدما أصبحت مشكلات التقارير والإدارة في نظامها المحلي القديم تكلفها الكثير.
تعاون مع IBM Garage
تُعدّ IBM Garage نهجًا تعاونيًا ومباشرًا وهي أساس IBM Consulting. وتُجسِّد منهجية IBM Garage نقطة التقاء الاستراتيجية والتصميم والتقنية والثقافة والابتكار. نعمل معًا على تنظيم ورش عمل للممارسات وتطوير التقنيات وتوفير الخبرة التي يحتاجها عملك للمساعدة على تخطيط رحلة التحول الخاصة بك بدايةً من التفكير وانتقالًا إلى البناء ووصولًا إلى توسيع النطاق. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
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