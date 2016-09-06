برنامج إضافة التعليقات التوضيحية المغلقة بالذكاء الاصطناعي

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إضافة التعليقات التوضيحية المغلقة هي عملية يدوية تستغرق الوقت وتستهلك والموارد. تقدم IBM خدمات إضافة التعليقات التوضيحية التلقائية لمنشئي المحتوى. ويشمل ذلك القدرة على تدريب الذكاء الاصطناعي (AI) لإنتاج مسارات تعليقات توضيحية دقيقة وعالية الجودة يمكن إنتاجها على نطاق واسع.
استفد من قدرات التعرف على الكلام لاستخراج العناصر المنطوقة والصوتية من محتوى الفيديو. وأنشئ تعليقات توضيحية مغلقة دقيقة وعالية الجودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما يمكنك أيضًا إنشاء ترجمات باستخدام خوارزمية تخطيط ذكية التي تقسم إشارات التعليقات التوضيحية عند نقاط التوقف الطبيعية ما يحسن من قابلية القراءة.
يمكنك تقديم إضافة تعليقات توضيحية تلقائية للبث في الوقت الفعلي باستخدام تعليقات توضيحية مغلقة بدلاً من التعليقات المفتوحة. درّب الذكاء الاصطناعي مسبقًا على التعرف على المصطلحات الخاصة بمجال عملك أو صناعتك أو منطقتك الجغرافية، وزد دقة عملية التفريغ الإجمالية لإنشاء تعليقات توضيحية مباشرة، ما يوفر إمكانية وصول أفضل إلى المحتوى.
استخدم محرر الفيديو عبر الإنترنت لتقييم نتائج التعليقات التوضيحية وتعديلها لملفات الفيديو وملفات الفيديو المباشر عبر الإنترنت، ما يلغي الحاجة إلى برنامج منفصل لإنشاء التعليقات التوضيحية. إن وجود محرر عبر الإنترنت يتزامن تلقائيًا مع الرمز الزمني للفيديو يسمح بتشغيل التعليق التوضيحي لتأكيد الدقة قبل الحفظ.
منصة مؤتمرات افتراضية قابلة للتوسع وقائمة على السحابة تمثل حلاً شاملاً للمحتوى المباشر أو عند الطلب للجمهور الخارجي. يسمح ذلك بإضافة التعليقات التوضيحية التلقائية على محتوى الفيديو من خلال التعرف على الكلام. يمكن تنزيل نصوص التفريغ كملف تعليقات توضيحية من النوع webvtt. ويمكن أن يدعم هذا الأمر حالات استخدام الترجمات، حيث يمكن تحويلها إلى تنسيقات ملفات ترجمة التعليقات التوضيحية المختلفة، مثل ملف SRT أو حتى ملف نصي عادي (txt). يمكن عرض المحتوى من صفحات القنوات المضمّنة أو التضمينات أو من خلال تشغيل الوسائط الاجتماعية باستخدام Twitter. على الرغم من أن التفريغ التلقائي متاح باللغة الإنجليزية فقط، فإنه يمكن تحميل التعليقات التوضيحية للغات مختلفة مثل الإسبانية أو اليابانية يدويًا. اطلب عرضًا توضيحيًا لمعرفة المزيد حول قدرات برنامج التعليقات التوضيحية المغلقة المدمج في الحل.
منصة وسائط شاملة تقريبًا للفيديو المباشر وحسب الطلب. تتضمن قدرات نظام إدارة المحتوى (CMS)، مثل محرر الفيديو عبر الإنترنت. وتتيح تحرير الفيديو للمحتوى المحمل والمؤرشف، مثل قص اللقطات في البداية أو النهاية. كما تتميز أيضًا ببنية تحتية قوية لتوصيل الفيديو تتضمن شبكات تسليم محتوى متعددة وتحويل تلقائي للترميز، بحيث يمكن الوصول إلى المحتوى على أي جهاز تقريبًا من أجهزة Mac إلى هواتف Android وأجهزة iOS. وتحتوي على إمكانية إضافة تعليقات توضيحية تلقائية لملفات الفيديو وتتكامل مع IBM Watson Captioning لإضافة التعليقات التوضيحية المغلقة المباشرة. نزّل صحيفة بيانات تكامل إضافة التعليقات التوضيحية المغلقة لبث الفيديو المباشر.
ابنِ مكتبة لمحتوى الفيديو مع محرك بحث مدمج، ما يسمح للمستخدمين النهائيين بإدخال الكلمات الرئيسية والحصول على النتائج ذات الصلة بناءً على التعليقات التوضيحية عند البحث عن المحتوى من خلال واجهة IBM Video Streaming.
أنشئ ترجمات تلقائيًا لمحتوى الفيديو. لا يكون النص مطبوعًا بشكل دائم، مثل التعليقات التوضيحية المفتوحة، ويمكن تنزيله كملف تعليقات توضيحية من النوع webvtt. يمكن بعد ذلك تحويل ملف webvtt هذا إلى تنسيقات تعليقات توضيحية مختلفة، مثل ملف SRT أو تنسيقات ملفات الترجمة الأخرى.
أنتج تعليقات توضيحية مغلقة عالية الدقة في الوقت الحقيقي للبث المباشر. واستخدم إضافة التعليقات التوضيحية التلقائية لتجنب الحاجة إلى استخدام أشخاص مباشرين لإضافة التعليقات التوضيحية على المحتوى بأكمله، ما يوسع نطاق توفر التعليقات التوضيحية المغلقة مع الحفاظ على انخفاض التكاليف.