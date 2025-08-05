تمتلك Yunda، وهي شركة لخدمات الشحن مقرها في شنغهاي، الصين، أكثر من 32,441 منفذًا و200,000 مندوب توصيل مع نهاية عام 2021. تعالج Yunda كميات ضخمة من الشحنات -18.402 مليار طرد في عام 2021- إلى جانب كميات هائلة من المعلومات الشخصية يوميًا. ونظرًا لهذا الانتشار الواسع، جعلت الشركة الأمن عنصرًا أساسيًا في أعمالها. بصفتها رائدة في حماية المعلومات الشخصية ورضا العملاء، أنشأت Yunda نظامًا أمنيًا واسع النطاق لحماية أعمالها من التهديدات، مع ضمان الامتثال للمتطلبات المحلية والدولية.

ومع تزايد متطلبات الأعمال، أصبحت حلول الأمن أكثر تعقيدًا وتشتتًا. لمواكبة احتياجات الأعمال الجديدة بشكل مستمر وإنشاء حاجز أمني قوي، قامت Yunda بنشر العديد من المنصات وأنظمة البيانات والتطبيقات المختلفة. يدير موظفو تكنولوجيا المعلومات في Yunda عددًا كبيرًا من جدران الحماية ونقاط النهاية وروابط الأعمال، إلى جانب مخزون واسع من المعدات.

مع وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص والعمليات في Yunda، أصبحت حماية البيانات مجزأة، وأصبحت عمليات التطوير أصعب في الإدارة. لمعالجة هذه التحديات، تعاونت Yunda وIBM على إنشاء بنية أمنية متكاملة ومنصة بيانات موحَّدة.