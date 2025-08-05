تبني Yunda بنية أمنية موحَّدة للمساعدة على حماية مليارات الطرود سنويًا، إلى جانب بيانات العملاء المرتبطة بكل طرد.
يقول Zhoulong Yang، نائب رئيس Yunda Express: "تعمل المؤسسات في بيئة أعمال تتغير بسرعة، والتهديدات الأمنية على الشبكات موجودة في كل مكان". "عدد متزايد من العملاء الصينيين باتوا يعتبرون الأمن أولوية قصوى في استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسات".
تمتلك Yunda، وهي شركة لخدمات الشحن مقرها في شنغهاي، الصين، أكثر من 32,441 منفذًا و200,000 مندوب توصيل مع نهاية عام 2021. تعالج Yunda كميات ضخمة من الشحنات -18.402 مليار طرد في عام 2021- إلى جانب كميات هائلة من المعلومات الشخصية يوميًا. ونظرًا لهذا الانتشار الواسع، جعلت الشركة الأمن عنصرًا أساسيًا في أعمالها. بصفتها رائدة في حماية المعلومات الشخصية ورضا العملاء، أنشأت Yunda نظامًا أمنيًا واسع النطاق لحماية أعمالها من التهديدات، مع ضمان الامتثال للمتطلبات المحلية والدولية.
ومع تزايد متطلبات الأعمال، أصبحت حلول الأمن أكثر تعقيدًا وتشتتًا. لمواكبة احتياجات الأعمال الجديدة بشكل مستمر وإنشاء حاجز أمني قوي، قامت Yunda بنشر العديد من المنصات وأنظمة البيانات والتطبيقات المختلفة. يدير موظفو تكنولوجيا المعلومات في Yunda عددًا كبيرًا من جدران الحماية ونقاط النهاية وروابط الأعمال، إلى جانب مخزون واسع من المعدات.
مع وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص والعمليات في Yunda، أصبحت حماية البيانات مجزأة، وأصبحت عمليات التطوير أصعب في الإدارة. لمعالجة هذه التحديات، تعاونت Yunda وIBM على إنشاء بنية أمنية متكاملة ومنصة بيانات موحَّدة.
الاستجابة للحوادث الأمنية بمعدل أسرع 6 مرات باستخدام حل أمني من IBM.
يحمي البيانات الحساسة لأكثر من 200,000 مندوب توصيل ويمنع السلوكيات غير المشروعة في الوقت الفعلي.
وضعت شركتا Yunda وIBM خطة لدمج الصوامع الأمنية المنفصلة لشركة الشحن في مركز موحَّد للتحكم الأمني. قامت Yunda بتنفيذ IBM Cloud Pak for Security وIBM QRadar على حاويات ومنصة سحابية هجينة، بما في ذلك منصة الحاويات Red Hat OpenShift. تُعَد IBM Cloud Pak for Security منصة مفتوحة تساعد Yunda على دمج أدواتها الأمنية الحالية بسرعة والحصول على رؤى أعمق حول التهديدات عبر البيئات المختلفة. توفِّر المنصة تقارير وشهادات امتثال مستمرة تغطي جميع مراحل العمليات، وتطبِّق لوائح الخصوصية استنادًا إلى متطلبات تنظيمية متعددة. تستطيع Yunda تنفيذ عمليات بحث سريعة عن التهديدات، وتنظيم سير العمل، وأتمتة الردود، دون الحاجة إلى نقل البيانات.
باستخدام QRadar، وهي منصة لإدارة أمن الشبكات توفِّر الوعي بالحالة ودعم الامتثال، أنشأت Yunda نظام تنبيهات تلقائيًا. يمكن للأشخاص المناسبين الوصول إلى البيانات المناسبة، وتحليلها، واكتشاف الوصول غير الطبيعي إلى الشبكة، وحماية البيانات الحساسة بالكامل، ووقف السلوكيات غير المشروعة في الوقت الفعلي.
يقول Yang: "لقد حققنا تحسُّنًا كبيرًا في كفاءة العمل بفضل حلول IBM الأمنية". في الواقع، أصبحت Yunda قادرة الآن على الاستجابة للحوادث الأمنية بسرعة تفوق ست مرات.
يمكن لفريق الأمن في Yunda مراقبة العمليات الأمنية عبر مختلَف أقسام الشركة والاستجابة الفورية للطلبات والحوادث الأمنية. بفضل هذا الحل، تستطيع Yunda الاستجابة بشكل استباقي للتهديدات، وحماية المعلومات الشخصية للعملاء، وتشغيل أعمالها بأمان.
تتطلع Yunda إلى مواصلة رحلتها في التحول الرقمي وتبنّي الحوسبة السحابية لتقديم خدمة مبتكرة وآمنة لعملائها، مع تبسيط العمليات التشغيلية. يوضِّح Yang: "بفضل تحسين العمليات، يمكن لفريق الأمن في Yunda التركيز بشكل أكبر على الأعمال الاستراتيجية ذات القيمة العالية". "تُتيح لنا هذه القدرات التي توفِّرها حلول IBM الأمنية تقليل التكاليف فعليًا وزيادة الكفاءة على مستوى المؤسسة".
تأسست Yunda في عام 1999 ويقع مقرها الرئيسي في شنغهاي، وتسعى إلى أن تكون مزوِّدًا رائدًا لخدمات اللوجستيات السريعة المتكاملة. تم إدراج الشركة في بورصة شنتشن (SZSE) في 23 ديسمبر 2016 (الاسم المختصر للسهم: Yunda shares؛ رمز السهم: 002120). اعتبارًا من يونيو 2022، تغطي شبكة خدمات Yunda 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في جميع أنحاء البلاد، وتصل إلى أكثر من 266 دولة ومنطقة حول العالم، وتقدِّم تجارب نمط حياة عالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين. في عام 2021، سلَّمت Yunda أكثر من 18.402 مليار طرد، بمعدل نمو سنوي مركب تجاوز 30.1%، وحصة سوقية تقارب 16.99%. تُعَد Yunda من بين أفضل شركات الشحن السريع الكبرى من حيث سرعة التوصيل ورضا العملاء.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2022. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر 2022.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com وIBM Cloud Pak وQRadar علامات تجارية لشركة International Business Machines Corp.، مسجَّلة في العديد من الولايات القضائية حول العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر القائمة الحالية للعلامات التجارية لشركة IBM ضمن علامة التبويب"معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الموقع الإلكتروني https://www.ibm.com/sa-ar/legal/copyright-trademark.
Red Hat® و OpenShift® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Red Hat, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل بها شركة IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.
يتحمل العميل مسؤولية ضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية عليه. لا تقدِّم شركة IBM مشورة قانونية، ولا تتعهد ولا تضمن قدرة خدماتها أو منتجاتها على إلزام العميل بالامتثال لأي قانون أو لائحة.
بيان الممارسات الأمنية الجيدة: يتضمن أمان نظام تكنولوجيا المعلومات حماية الأنظمة والمعلومات من خلال الوقاية والكشف والتصدي لمحاولات الوصول غير المناسب من داخل مؤسستك وخارجها. إذ يمكن أن يؤدي الوصول غير السليم إلى تغيير المعلومات أو إتلافها أو اختلاسها أو إساءة استخدامها أو يمكن أن يؤدي إلى حدوث ضرر بأنظمتك أو إساءة استخدامها، بما في ذلك استخدامها في الهجمات على الآخرين. لا ينبغي اعتبار أي نظام أو منتج من منتجات تكنولوجيا المعلومات آمنًا تمامًا ولا يمكن أن يكون أي منتج أو خدمة أو إجراء أمني واحدٍ فعالًا فعالية شاملة؛ وذلك فيما يتعلق بقدرته على منع إساءة الاستخدام أو الوصول غير المصرح به. تم تصميم أنظمة ومنتجات وخدمات IBM لتكون جزءًا من نهج أمني قانوني وشامل، والذي سيتضمن بالضرورة إجراءات تشغيلية إضافية، وقد يتطلب أنظمة أو منتجات أو خدمات أخرى لتكون أكثر فعالية. لا تضمن شركة IBM تحصين أي أنظمة أو منتجات أو خدمات ضد الإجراءات الخبيثة أو غير القانونية لأي طرف ولا تضمن تحصين مؤسستك أيضًا ضدها.