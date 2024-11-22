من خلال مكاتبها الرئيسية في وارسو ولودز وبولندا، توفر Tutore تعليمًا ديناميكيًا وتفاعليًا من خلال دورات عبر الإنترنت والفصول الدراسية للأطفال والمراهقين والبالغين —بدءًا من الرياضيات واللغة الإنجليزية ووصولاً إلى البرمجة والرسومات. وهي تمتلك العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك ProfiLingua -أكبر مدرسة لغوية في الدولة- وeTerator، وهي أفضل منصة لتعلم اللغة للعملاء من الأفراد والشركات.
ينمو Tutore بسرعة حيث يصل أكثر من 335,000 طالب إلى أكثر من 60 دورة يقدمها أكثر من 2,000 معلم. كثيرًا ما يطلب المتدربون وأولياء أمورهم وكذلك المتعلمون الكبار المساعدة في التنقل في نظام التسجيل، أو يستفسرون عن خيارات الدورة وحزم الأسعار. بطبيعة الحال، تريد Tutore الرد على هذه الأسئلة المتداولة بسرعة وبكفاءة لمساعدة المتدربين على الانضمام بسهولة. لكن القيام بذلك كان يتطلب من فريق الدعم أن يقضي وقتًا طويلاً في المهام الإدارية المتكررة—وهو وقت يمكن استثماره بشكل أفضل في مساعدة المتدربين وتنمية الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، تتمثل إحدى مزايا منصة التعلم عبر الإنترنت في إتاحة الفرصة للمتدربين المحتملين والحاليين للتقديم أو الدراسة—وإرسال الأسئلة—في أي وقت. وقد كانت إضافة تغطية الموظفين على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع للتعامل مع استفسارات المتدربين بمثابة تكلفة لا يمكن تحملها بالنسبة إلى Tutore.
يقول رادوسلاف كورتشينسكي، المالك المشارك ورئيس قسم الخدمات الرقمية لدى Tutore: "لقد كنا ندرك أن إزالة عبء العمل بخصوص الاستفسارات التي يسهل الإجابة عنها من شأنه أن يسمح لموظفي الدعم الماهرين بمساعدة العملاء في مواجهة تحديات أكثر صعوبة. وبالإضافة إلى ذلك، أردنا أن يكون للمتدربين مساعد تعليمي ذكي من شأنه تحسين تجربة التعلم".
تبادل أكثر من 90,000 رسالة عبر أكثر من 40,000 محادثة في الأشهر التسعة الأولى
القدرة على مطابقة 95% من الاستفسارات مع إجابات من قاعدة البيانات المعرفية
استدعت منصة Tutore مساعدة الخبراء من TUATARA (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وهي إحدى شركاء أعمال IBM، وهي متخصصة في تحسين تجربة العملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
طورت شركة TUATARA مساعدًا تعليميًا افتراضيًا مخصصًا يسمى Tutorek استنادًا إلى مساعدها الافتراضي Actionbot (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) والذي يعمل بنظام ™IBM® watsonx Assistant. يمكن للحل تحليل استفسارات اللغة الطبيعية الموجهة إلى Tutore حول الموضوعات الشائعة والرد عليها. ولملائمة الهوية المرئية لـ Tutore، ينبثق Tutorek بمجرد فتح موقع الويب، ويقدم نفسه ويعرض المساعدة—مع تضمين خيار التواصل مع عضو بشري من فريق الدعم في كل مرة. وهو يتضمن الجيل المعزز بالاسترجاع، ما يساعد على تمكين إجابات دقيقة ومتعلقة بالسياق ومحدثة بناءً على موقع Tutore وموارد التعلم.
يقول توماس كوسترزاب، الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات اللتكنولوجية لدى TUATARA: "لا يقتصر هذا التنفيذ على تحقيق الابتكار من منظور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يحققه أيضًا من منظور تجربة المستخدمين، وهذا الأهم. Tutorek ليس مجرد روبوت محادثة، بل يصبح مُعلمًا خلال تجربة المستخدم الكاملة. إنه بمثابة دليل يصطحب المتدربين خلال رحلة التعلم. لطالما كان التعلم من خلال اللعب هو الخيار الأمثل".
وسع فريق TUATARA منذ ذلك الحين قدرات Tutorek، حيث زودوه بأدوات لدعم المتدربين في عملية التعلم عبر من خلال فئات: الاختبارات القصيرة واختبارات المفردات والتدريبات والمواد.
خلال الأشهر التسعة الأولى التالية للتنفيذ، تبادل Tutorek أكثر من 90,000 رسالة عبر 40,000 محادثة. وفي المتوسط، يطابق Tutorek 95% من الاستفسارات مع إجابات من قاعدة البيانات المعرفية، مقدمة على شكل محادثات.
يقول كورتشينسكي: "يقلل برنامج Tutorek إلى حد كبير من عدد الأسئلة المتكررة التي يحتاج مستشارونا إلى التعامل معها، وهو يحسن في الوقت نفسه تفاعلنا مع الأشخاص المهتمين بدوراتنا"، ويضيف: "يساعدنا المساعد الافتراضي على تخصيص دوراتنا لتلبية الاحتياجات الخاصة للمتعلمين الصغار، وجعل مغامرتهم في التعليم أكثر جاذبية. فقد أصبحت Tutorek بالفعل رائدة علامتنا التجارية".
وعلاوة على تعزيز تجربة المستخدم وإضافة متعة تفاعلية إلى الدورات التدريبية، فقد مكن Tutorek منصة Tutore من مساعدة مستشاريها على التركيز على إعطاء الأهمية لاستفسارات العملاء الأكثر تعقيدًا. تضيف الشركة إمكانات من دون إرهاق فريق الدعم الخاص بها، ما يساعد على إنشاء نموذج أعمال أكثر قابلية للتطوير.
يقول كورتشينسكي: "حتى في حال عدم تفرغ الآباء أو المعلمين، يمكن لـ Tutorek مساعدة المتدربين كلما اختاروا تسجيل الدخول والدراسة"، ويضيف: "يساعد الحل أيضًا على تقليل عبء العمل على مستشاري الدعم لدينا، ويقلل الوقت المستغرق في الإدارة المتكررة ويساعدنا على تنمية أعمالنا. نحن نتطلع إلى الإصدار التالي من Tutorek لدعم المزيد من المتدربين الأطفال والمراهقين والبالغين من خلال التعلم المثير والتفاعلي".
من خلال مكاتبها الرئيسية في وارسو ولودز وبولندا، توفر Tutore (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) تعليمًا ديناميكيًا وتفاعليًا من خلال دورات عبر الإنترنت للأطفال والمراهقين والبالغين — بدءًا من الرياضيات واللغة الإنجليزية ووصولاً إلى البرمجة والرسومات. تربط المنصة — المتوفرة على كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة — المتدربين بمواد نظام إدارة التعلم والمعلمين الشخصيين في الدورات الجماعية والفردية.
TUATARA (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي مجموعة رأسمالية مقرها في بولندا، وهي متخصصة في التحليلات وأتمتة العمليات التجارية بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المعرفية والتحول الرقمي.. يركز فريق الاستشاريين الخاص بهم بشكل كامل على حل تحديات الأعمال لعملائهم، واختيار الأساليب والتقنيات التي تساعد عملائهم بالطرق الأكثر كفاءة. تشجع الفرق في TUATARA تحويل احتياجات العمل إلى حلول مبتكرة. فهي تجمع بين المعرفة العميقة بالأعمال والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان تحقيق أكبر قدر من الفوائد للمؤسسة وتقديم تجارب ساحرة.
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