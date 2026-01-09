تحسين تجربة العملاء من خلال تعزيز مشاركة وكفاءة الموظفين باستخدام حلول IBM
واجهت Tahto، المزوِّد البارز لخدمات مراكز الاتصال، تحديًا يتمثل في تعزيز إنتاجية الموظفين وتفاعلهم داخل البيئات سريعة الوتيرة لدى مؤسسات عملائها. للحفاظ على الريادة في السوق، كانت الشركة بحاجة إلى حل استراتيجي يعزز تحفيز الموظفين ويقوّي الكفاءة التشغيلية.
كان لا بد للنهج أن يكون متعدد الجوانب: كانت Tahto بحاجة إلى وسيلة لتحليل مؤشرات أداء الموظفين بعقلانية وموازنة أهداف الشركة مع الأهداف الفردية دون المساس بالعنصر البشري الذي يميز خدماتها. لم يكن بالإمكان التنازل عن اللمسة الشخصية، لأنها تؤثِّر بشكل مباشر في رضا العملاء وولائهم. ومع ذلك، فقد ثبت أن تحقيق التوازن بين نمو الإنتاجية والخدمة المتخصصة المتعاطفة يمثِّل تحديًا يتطلب حلولًا مبتكرة.
لجأت Tahto إلى IBM. اختارت Tahto تحديدًا مخزن البيانات IBM® watsonx.data وحل IBM® Cloud Pak for Data كأساس لبنية بياناتها من أجل التحول بالذكاء الاصطناعي. من خلال تحليل 112 مؤشر أداء رئيسيًا عبر قوة العمل، تمكنت Tahto من مواءمة الأهداف والغايات والإنجازات الفردية، والحصول على رؤى ديناميكية حول سلوك الموظفين وإنتاجيتهم عبر أكثر من 200 نشاط للأعمال.
استنادًا إلى الرؤى المستخلصة من التنفيذ، أنشأت Tahto مصفوفة أهداف شاملة، مخصّصة لكل دور وظيفي بمجموعة من المسؤوليات والكفاءات ونقاط القوة. ساعد هذا النهج المصمّم خصيصًا على تعزيز كلٍّ من تحفيز الموظفين وإنتاجيتهم.
علاوةً على ذلك، أدى دمج هذه الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة Tahto الخاصة، Guilda، إلى تبسيط العمليات وتمكين تحديد أهداف شخصية، وتقديم تجارب ممتعة قائمة على الألعاب، وإطلاق إجراءات موجَّهة تحفِّز الموظفين وتمكِّنهم. نتيجةً لذلك، انخفض عدد العمليات من 40 إلى 5 فقط، مما منح الموظفين مساحة لتخصيص تفاعلهم مع العملاء دون التفريط في العنصر البشري الحيوي لخدمة العملاء.
منذ تطبيق الحل، شهدت بيئة أعمال Tahto تحوُّلًا جذريًا. مكَّنت الشراكة الاستراتيجية مع IBM الشركة من تجاوز أهدافها في تحفيز الموظفين وإنتاجيتهم، بالإضافة إلى تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية بشكل عام. ساعدت رؤى البيانات الشاملة وقدرات تحديد الأهداف الشخصية التي توفِّرها أدوات IBM شركة Tahto على تعزيز ثقافة أداء عالٍ قائمة على التحسين المستمر.
مع المكاسب الواعدة في الكفاءة ومشاركة الموظفين وعمليات الأعمال، تخطط Tahto لتعميق شراكتها مع IBM، ما يُثبت أنه عندما يشمل الابتكار عقلية متعاطفة، يمكن أن تكون النتائج تحويلية.
تُعَد Tahto مزوِّدًا رائدًا في البرازيل لخدمات تجربة العملاء (CX) والاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO)، وتضم أكثر من 30 عميلًا وأكثر من 8,000 موظف في 14 قطاعًا صناعيًا. تعمل الشركة بتكامل استراتيجي وتشغيلي، مستفيدةً من البنية التحتية التقنية والخبرات المتخصصة. تقدِّم الشركة حلولًا مخصصة تجمع بين الأدوات الرقمية المتقدمة والأساليب المرتكزة على الإنسان لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، مع خدمة مختلف قطاعات الأعمال.
