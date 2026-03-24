تبتكر SupPlant أول حل في العالم للري الذكي بدون أجهزة استشعار
يواجه مزارعو المحاصيل في جميع أنحاء العالم ظروفًا متزايدة الصعوبة. مع تغير المناخ الذي يجعل التنبؤ بأنماط الطقس أكثر صعوبة، لم تعد طرق الري التقليدية توفر محصولًا كافياً. وفي الوقت ذاته، يتأثر القطاع الزراعي بشدة بالتوجهات والمتغيرات السائدة، مما يجعل المرونة عاملاً حاسماً لتحقيق النجاح.
تعمل SupPlant على مساعدة المزارعين في تحسين عمليات الري لتعزيز إنتاجية المحاصيل، مع توفير المياه من خلال ترشيد استهلاكها. باستخدام أجهزة متخصصة في الحقول وخوارزميات برمجية مملوكة لها، تقدم SupPlant للمزارعين توصيات مخصصة لدعم احتياجات المحاصيل في الوقت الفعلي. سعياً منها للتوسع، أدركت SupPlant أن بإمكانها استغلال البيانات الغنية التي جمعتها لابتكار حلول لا تعتمد على المستشعرات، مما يجعل طرق الري الذكية في متناول المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي الوقت ذاته، هدفت الشركة إلى التوسع في عمليات B2B2C، من خلال مساعدة بائعي البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية على التواصل مع هذه الفئة من صغار العملاء. كما اعتمدت الشركة نهج التعامل مع الحكومات (B2G)، حيث ساعدتها على فهم مشهد الأمن الغذائي لديها، لتعمل بمثابة بوليصة تأمين تتيح لها إدراك المجالات التي تتطلب تركيز الجهود على المستوى الوطني بشكل أفضل.
يستهل Lior Naaman، مدير التسويق التنفيذي في SupPlant، حديثه قائلاً: "إن حوالي 90% من المزارعين في العالم يديرون عمليات زراعية صغيرة النطاق". "غالباً ما يكون لديهم خبرة محدودة في مجال التكنولوجيا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة لتركيب الأجهزة. من خلال إعادة تصميم تقنياتنا لتلبي احتياجاتهم، سعينا إلى المساهمة في رفع إنتاجية المحاصيل بشكل ملحوظ حول العالم."
اختارت SupPlant كلاً من IBM® watsonx Orchestrate و IBM® DataStax كأساس لمنتجها الجديد الذي أطلقت عليه اسم Plant ;). بناءً على الخوارزمية المتطورة وقاعدة البيانات الضخمة التي طورتها SupPlant، يستخدم Plant ;) صور الأقمار الصناعية لقطع الأراضي لتزويد المزارعين بمعلومات مخصصة حول الطقس والري مرتين في الأسبوع، بالإضافة إلى تنبيهات فورية بشأن الظروف الجوية القاسية والإجهاد النباتي.
من خلال استخدام IBM DataStax، تمكنت SupPlant من أتمتة عمليات استيعاب واسترجاع البيانات غير المنظمة التي تجمعها الشركة من المستشعرات والأقمار الصناعية، مع إثرائها لجعلها جاهزة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ثم، وباستخدام watsonx Orchestrate، طورت SupPlant وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدون المزارعين على تحليل قطع أراضيهم بمرور الوقت للحصول على رؤى أكثر عمقاً. وفي الوقت نفسه، طورت SupPlant وكيل ذكاء اصطناعي لتحديد العملاء المحتملين لبائعي المنتجات الزراعية.
في البداية، نفذت SupPlant مشروعاً لإثبات الكفاءة مع 50 مزارعاً. من خلال تعليقات قوية وعملية تطوير تكرارية، قامت الشركة بتحسين Plant ;) لجعله أكثر سهولة في الاستخدام. على سبيل المثال، تم دمج الحل في واجهة المستخدم الأمامية مع تطبيق WhatsApp، مما يعني أن المزارعين يتلقون التنبيهات عبر واجهة مألوفة لديهم، دون الحاجة إلى تثبيت أي برمجيات جديدة.
باعتماد تقنيات IBM كركيزة أساسية في Plant ;)، تستطيع SupPlant دفع عجلة النمو مع مساعدة صغار المزارعين في زراعة المحاصيل التي يعتمد عليها العالم. الأهم من ذلك هو أن SupPlant تقدم Plant ;) مجاناً. بإمكان المزارعين اختيار شراء البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية عبر SupPlant، إلا أن تقنية الري الذكي متاحة للجميع، بغض النظر عن مواردهم.
يوضح Naaman قائلاً: "باستخدام تقنيات IBM، يمكننا بناء جسور الثقة مع المزارع المحلية وتوليد فرص بيع موثوقة لموردي المنتجات الزراعية، مما يساهم في تبسيط العمليات التسويقية وتعزيز مبيعاتهم".
يستخدم اليوم حوالي 50000 مزارع حول العالم Plant ;)، في حين تشهد شركة SupPlant انضمام ما بين 500 إلى 1000 مستخدم جديد يومياً. سجلت الشركة معدل رضا مستخدمين بنسبة 80%، حيث يقرأ 80% من المستخدمين كافة الرسائل المرسلة عبر الحل التقني، بينما يتفاعل 30% منهم بشكل أكبر من خلال طرح الأسئلة والمشاركة في الاستطلاعات. إن معدل التفاعل المرتفع يعني حصول المزيد من المزارعين على رؤى عميقة حول حقولهم، والحفاظ على مرونتهم في مواجهة الظروف المتغيرة، وضمان صحة محاصيلهم بشكل أفضل.
يختتم Naaman قائلًا: نحن نعمل باستمرار على تقديم ميزات جديدة لمساعدة المزارعين على زراعة المحاصيل بكفاءة أكبر من أي وقت مضى". "مع توسع نطاق أعمالنا، سنواصل الاعتماد على تقنيات IBM لتحقيق أهدافنا."
تأسست SupPlant في عام 2016، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية تهدف في رسالتها إلى ترشيد استهلاك المياه مع تعزيز إنتاجية المحاصيل ومردودها الزراعي. تضم SupPlant حوالي 100 موظف في مكاتب تتوزع بين إسرائيل والمغرب والمكسيك ودول أخرى، وتعمل على نطاق عالمي لتحليل احتياجات المحاصيل في الوقت الفعلي، مقدمةً للمزارعين رؤى زراعية قابلة للتنفيذ.
