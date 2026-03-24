يواجه مزارعو المحاصيل في جميع أنحاء العالم ظروفًا متزايدة الصعوبة. مع تغير المناخ الذي يجعل التنبؤ بأنماط الطقس أكثر صعوبة، لم تعد طرق الري التقليدية توفر محصولًا كافياً. وفي الوقت ذاته، يتأثر القطاع الزراعي بشدة بالتوجهات والمتغيرات السائدة، مما يجعل المرونة عاملاً حاسماً لتحقيق النجاح.

تعمل SupPlant على مساعدة المزارعين في تحسين عمليات الري لتعزيز إنتاجية المحاصيل، مع توفير المياه من خلال ترشيد استهلاكها. باستخدام أجهزة متخصصة في الحقول وخوارزميات برمجية مملوكة لها، تقدم SupPlant للمزارعين توصيات مخصصة لدعم احتياجات المحاصيل في الوقت الفعلي. سعياً منها للتوسع، أدركت SupPlant أن بإمكانها استغلال البيانات الغنية التي جمعتها لابتكار حلول لا تعتمد على المستشعرات، مما يجعل طرق الري الذكية في متناول المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي الوقت ذاته، هدفت الشركة إلى التوسع في عمليات B2B2C، من خلال مساعدة بائعي البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية على التواصل مع هذه الفئة من صغار العملاء. كما اعتمدت الشركة نهج التعامل مع الحكومات (B2G)، حيث ساعدتها على فهم مشهد الأمن الغذائي لديها، لتعمل بمثابة بوليصة تأمين تتيح لها إدراك المجالات التي تتطلب تركيز الجهود على المستوى الوطني بشكل أفضل.

يستهل Lior Naaman، مدير التسويق التنفيذي في SupPlant، حديثه قائلاً: "إن حوالي 90% من المزارعين في العالم يديرون عمليات زراعية صغيرة النطاق". "غالباً ما يكون لديهم خبرة محدودة في مجال التكنولوجيا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة لتركيب الأجهزة. من خلال إعادة تصميم تقنياتنا لتلبي احتياجاتهم، سعينا إلى المساهمة في رفع إنتاجية المحاصيل بشكل ملحوظ حول العالم."

