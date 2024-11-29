تعاونت أكاديمية SOFR مع شركة IBM Promontory لإجراء تقييم متعمق لمدى التزام مؤشري AXI وFXI بمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وخلال التقييم، قُدمت خمس توصيات مهمة لتعزيز المؤشرات:

1. وضع آليات احتياطية واضحة.

أوضحت شركة Promontory أنه في حين أن مؤشري AXI وFXI لديهما مخصصات للمشكلات التقنية قصيرة الأجل، إلا إنه لم يكن هناك إجراء احتياطي محدد بوضوح يُتبع في حال انعدام توافر البيانات أو انخفاض أحجام المعاملات لفترات طويلة. واستجابة لذلك، أضافت أكاديمية SOFR منهجيات احتياطية ضمن إطار عمل مؤشري AXI وFXI، ما ساعد على ضمان موثوقية المؤشرات حتى خلال فترات اضطراب السوق.

على سبيل المثال، إذا كانت البيانات غير متوفرة أو أقل من الحدود الدنيا لفترات طويلة، فسيتحول مؤشر AXI تلقائيًا إلى مؤشر FXI مطروحًا منه متوسط السنوات الخمس الماضية للفرق بين مؤشري AXI وFXI.

2. تعزيز الشفافية في حسابات المؤشر.

لزيادة الامتثال للمبدأ رقم 9 (شفافية القرارات)، أوصت شركة Promontory بتعزيز الشفافية في نهج الترجيح لبيانات المعاملات. لذا، قدمت أكاديمية SOFR تفسيرات مفصلة في وثائق منهجيتها، وحددت بوضوح كيفية استخدام أحجام المعاملات واستحقاقها لحساب المعدلات غير المقاسة ومتوسط الاستحقاق. وقد أتاح ذلك للمتعاملين في السوق اكتساب معارف واضحة بشأن كيفية تحديد المعدلات اليومية للمؤشرات.

3. إضافة إطار عمل لمراقبة ظروف السوق.

حددت مراجعة شركة Promontory الاختلالات المحتملة في السوق في حال بدء الرجوع إلى المؤشرات على نطاق واسع في العقود المالية. ولمعالجة هذه المشكلات، طبّقت أكاديمية SOFR إطار عمل للمراقبة من أجل تتبع أحجام التداول ومنع "مشكلة الهرم المقلوب"، حيث يمكن أن تفوق أحجام التداول في المنتجات المتصلة بالمؤشر المعاملات التي تُغذي المؤشر نفسه بشكل كبير. وقد ساعدت هذه الحوكمة الاستباقية مؤشري AXI وFXI على البقاء متكيفين مع ظروف السوق.

4. وضع منهجية مفصلة للحدود الدنيا للحجم.

أشارت شركة Promontory إلى أنه على الرغم من أن الحدود الدنيا للحجم كانت جزءًا من مؤشري AXI وFXI، إلا إنها كانت غير محددة بوضوح في المنهجية. استجابت أكاديمية SOFR من خلال تعيين الحدود الدنيا لحجم المعاملات المحددة التي إذا انخفضت حجم المعاملات عنها، فلن تُنشر المعدلات اليومية الجديدة. وقد ساعد ذلك على حفاظ مؤشري AXI وFXI على الدقة والنزاهة من خلال تجنب الخلل الناتج عن عدم كفاية البيانات.

5. إجراء مراجعات وتعديلات مستمرة.

تُجري أكاديمية SOFR ومسؤول مؤشراتها عملية مراجعة سنوية لمراقبة المؤشرات باستمرار، بهدف الحفاظ على ملاءمتها واتساقها مع ظروف السوق والمتطلبات التنظيمية. وقد جعل هذا الأمر مؤشرا AXI وFXI يتمكنان من التكيف مع تطور الأسواق المالية، مع الحفاظ على الامتثال واستمرارية الأعمال.

وبعد إجراء هذه التحسينات، خلصت شركة Promontory إلى أن مؤشري AXI وFXI قد التزما بمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) رقم 6 و7 و9 المتعلقة بالجودة والشفافية والموثوقية. حقق مؤشرا AXI وFXI حاجة السوق إلى مؤشر مخاطر ائتمانية يكمل مؤشر SOFR بموثوقية.