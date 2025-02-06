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Case Studies
OCO Global
يعتمد عملاء OCO Global على خبرتها لمساعدتهم على إنجاز الأعمال في أي مكان في العالم. يتمثل أحد عروض خدماتها في توفير معلومات مفصلة عن الشركة ، والتي يستخدمها عملاؤها لاختيار الموردين الاستراتيجيين، وإجراء العناية الواجبة على الشركاء المحتملين وتحديد العملاء والصفقات المحتملة.
في الماضي عندما كانت قاعدة البيانات التي تقوم عليها خدمة المعلومات هذه صغيرة نسبيًا—تغطي بضع مئات الآلاف من المؤسسات—كان من الممكن لفريق OCO Global الداخلي إدارة البيانات. ومع ذلك، عندما قرر الفريق الحصول على بيانات إضافية من مزود خارجي، واجه تحديًا كبيرًا في التوسع. أرادت OCO Global إثراء البيانات الجديدة، وعلى الرغم من أن هذه العملية الجديدة لن تستغرق سوى حوالي 10 ثوان لكل صف للموظف الماهر، إلا أنه كان هناك 13 مليون صف جديد من البيانات. هذا الرقم الهائل يعني ضمناً 4 سنوات من العمل على مدار الساعة.
يوضح Yeray Callero، CTO في شركة OCO Global: "لإضافة قيمة إلى مجموعة البيانات، خططنا لمراجعة التصنيف حسب قطاع الصناعة. لقد أردنا أن نفهم ما إذا كانت بعض المؤسسات قد تندرج تحت فئتين أو أكثر، وما إذا كان من المناسب توسيع نطاق مجموعة الصناعات لدينا. لقد رأينا أن الأمر سيستغرق وقتًا غير مقبول لمراجعة البيانات وتصنيفها يدويًا".
ونظراً لاهتمامه بإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لمراجعة بياناته واقتراح فئات مختلفة أو إضافية في الصناعات، قام Callero وفريقه بتجربة واجهة برمجة التطبيقات OpenAI.
يقول Callero: "أسفر استخدام واجهة برمجة التطبيقات OpenAI عن نتائج جيدة". "ومع ذلك، استغرق الأمر من إجراء استدعاء واجهة برمجة التطبيقات إلى معالجة الاستجابة حوالي 5 ثوانٍ لكل صف، لذلك كنا لا نزال نتطلع إلى عامين من وقت المعالجة الثابت."
وسعياً لتحقيق نتيجة أسرع بكثير، تواصلت شركة OCO Global مع شركة IBM وشركة Prolifics، وهي شريك أعمال عالمي لشركة IBM مع أكثر من 3000 موظف وسجل حافل بالنجاحات على مدار 30 عاماً. عمل مهندسو IBM Client والمتخصصون الفنيون مع Prolifics لتصميم حل يعتمد على IBM® watsonx.ai™ استوديو الذكاء الاصطناعي الذي يوفر رحلة أداء ذهابًا وإيابًا تبلغ 0.1 ثانية لكل صف—أسرع 50 مرة من النهج السابق.
وقد مكّن التوافر الواسع للنماذج على watsonx.ai شركة OCO Global من العثور على النموذج الأنسب لحالة الاستخدام الخاصة بها، وتحقيق التوازن بين الأداء والدقة والتكلفة. وقد اختار الفريق المشترك نموذجاً من طرف ثالث يحقق تصنيفات قوية في الاستدلال والتصنيف، ولكنه أيضاً صغير نسبياً، وبالتالي فهو فعال من حيث استهلاك الموارد.
يقول Callero: "قدمت شركة IBM وشركة Prolifics القدرة والموارد اللازمة لتحقيق أهداف أعمالنا في وقت أكثر قابلية للإدارة: من عامين إلى أسبوعين".
وباستخدام الحل من Prolifics، يقدّر Callero أنه بالنسبة لـ 250000 سجل، يستغرق الأمر 4 ساعات لتحديد البيانات وتنظيفها وتمريرها عبر watsonx.ai لتصنيفها ومعالجة النتائج. ويُقارن هذا الإطار الزمني بشكل إيجابي للغاية مع ما يقدر بيومين باستخدام النهج السابق.
الحل حاليًا هو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)—تستخدمه شركة OCO Global على مجموعات فرعية من البيانات، وتراجع النتائج وتعدّل المدخلات والعمليات المحيطة بها.
"يقول Callero: "لقد أردنا أن نبدأ بأبسط ما يمكن. "لقد منحنا أنفسنا مهلة عام لاستكمال تصنيف البيانات، مما يمكننا من اتباع نهج تكراري واستكشاف الاستخدامات المحتملة الأخرى لـ watsonx.ai."
هناك حالة استخدام محتملة أخرى تتمثل في تصنيف أعداد كبيرة من الملفات الداخلية وتسهيل عثور موظفي OCO Global على الوثائق. هناك إمكانية أخرى تتمثل في استخدام watsonx.ai للعثور على إشارات السوق المحتملة في المقالات الإخبارية وتسليط الضوء عليها.
"يقول Callero: "تساعدنا شركة Prolifics و IBM Customer Success في مراجعة المشاريع المحتملة وتحديد أولوياتها. "اليوم، أصبح لدينا منصة عمل لبناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، حتى نتمكن من التركيز على منطق الأعمال وما نريد تحقيقه."
ويخلص إلى القول: "من الواضح أن الشراكة القوية بين IBM و Prolifics كانت عاملًا في نجاحنا. استغرقت شركة Prolifics الوقت الكافي لاستكشاف التحدي الذي يواجه أعمالنا بدلاً من مجرد اقتراح الحل التقني الذي اعتقدنا أننا بحاجة إليه. لقد حددوا الحل المناسب الحجم وعملوا مع IBM لتحسينه والحصول على أفضل الخيارات والتسعير. نتطلع الآن إلى تحقيق المزيد من القيمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال هذه الشراكة".
OCO Global (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) هي شركة استشارية تعتمد على التكنولوجيا وتركز على التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. تساعد عملاءها على تحقيق نتائج مبتكرة ومستدامة من خلال ربطهم بالفرص المتاحة في جميع أنحاء العالم التي تخلق الازدهار وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
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