يعتمد عملاء OCO Global على خبرتها لمساعدتهم على إنجاز الأعمال في أي مكان في العالم. يتمثل أحد عروض خدماتها في توفير معلومات مفصلة عن الشركة ، والتي يستخدمها عملاؤها لاختيار الموردين الاستراتيجيين، وإجراء العناية الواجبة على الشركاء المحتملين وتحديد العملاء والصفقات المحتملة.

في الماضي عندما كانت قاعدة البيانات التي تقوم عليها خدمة المعلومات هذه صغيرة نسبيًا—تغطي بضع مئات الآلاف من المؤسسات—كان من الممكن لفريق OCO Global الداخلي إدارة البيانات. ومع ذلك، عندما قرر الفريق الحصول على بيانات إضافية من مزود خارجي، واجه تحديًا كبيرًا في التوسع. أرادت OCO Global إثراء البيانات الجديدة، وعلى الرغم من أن هذه العملية الجديدة لن تستغرق سوى حوالي 10 ثوان لكل صف للموظف الماهر، إلا أنه كان هناك 13 مليون صف جديد من البيانات. هذا الرقم الهائل يعني ضمناً 4 سنوات من العمل على مدار الساعة.

يوضح Yeray Callero، CTO في شركة OCO Global: "لإضافة قيمة إلى مجموعة البيانات، خططنا لمراجعة التصنيف حسب قطاع الصناعة. لقد أردنا أن نفهم ما إذا كانت بعض المؤسسات قد تندرج تحت فئتين أو أكثر، وما إذا كان من المناسب توسيع نطاق مجموعة الصناعات لدينا. لقد رأينا أن الأمر سيستغرق وقتًا غير مقبول لمراجعة البيانات وتصنيفها يدويًا".