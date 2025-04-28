يعتمد Nordic telecom operator على فريق مركز عمليات الشبكة (NOC) التابع له لمراقبة البنية التحتية التقنية للشركة، بما في ذلك عشرات الآلاف من المحطات الأساسية. تبث كل محطة عددًا لا بأس به من الخلايا المتنقلة وهي مجهزة بأنظمة مادية مثل المقومات وأجهزة التوجيه والمبدلات ووحدات الطاقة وغيرها.

يعلق مدير مركز عمليات الشبكة (NOC Manager) قائلاً: "شبكتنا جزء من البنية التحتية الحيوية في المنطقة. من الضروري أن نتمكن من تحديد المشكلات وحلها بسرعة وفعالية من حيث التكلفة لتقديم شبكة جديرة بالثقة وعالية الأداء."

يضيف مهندس حلول دعم أنظمة العمليات (OSS Architect)، "مع التوسع السريع في شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IOT)، نشهد تدفقًا هائلاً من الإنذارات كل يوم. لدينا عدة مئات الآلاف من الأجهزة المراقبة، وأي منها يمكن أن يرسل إنذارًا إلى مركز عمليات الشبكة. حل المراقبة الحالي لدينا كان يعرض البيانات على شاشات متعددة، مع تنبيهات مختلفة لأنظمة متنوعة، ولم يوفر أي طريقة لربط أو فحص التبعيات. على سبيل المثال، إذا تعطلت محطة قاعدية، كنا سنختار إنذارًا واحدًا كعنصر تذكرة رئيسي ونتجاهل الآخرين حتى نصلح العطل؛ وهي طريقة كانت تخاطر بإغفال السبب الجذري."

بحث فريق مركز عمليات الشبكة المرهق بالفعل عن طرق للتعامل مع الأحجام المتزايدة بفعالية وكفاءة، لضمان أفضل أداء ممكن للشبكة.