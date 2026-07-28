حوكمة الهويات الآلية تعزز مرونة القوى العاملة

اعتمد أحد البنوك الرائدة في القطاع العام على عمليات يدوية قائمة على الملفات لإدارة هويات الموظفين والموردين، ما أدى إلى تأخيرات وتناقضات وزيادة في المخاطر التشغيلية. وكانت تحديثات نظام إدارة الموارد البشرية والدليل النشط تعتمد على إنشاء الموظفين الفرديين للحسابات يدويًا وتعديلها وتعطيلها، وهو نهج يستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء البشرية.

غالبًا ما كانت تستغرق عملية تأهيل الموظفين الجدد ما يصل إلى أسبوعين، وخلالها كان الموظفون يفتقرون إلى صلاحيات الوصول الفوري إلى التطبيقات الأساسية. وكانت هويات الموردين تُدار من خلال ملفات بسيطة، ما أدى إلى وجود ثغرات في الحوكمة ومحدودية الرؤية حول مَن كان يصل إلى ماذا. كما أدت هذه البنية المجزأة إلى صعوبة تطبيق السياسات الأمنية وتلبية توقعات الامتثال وإنشاء تقارير جاهزة للتدقيق.

كانت فرق التطبيقات مثقلة بأعباء إدارة طرق المصادقة المتباينة، وكان الموظفون يعانون من تعدد عمليات تسجيل الدخول وتجارب الوصول غير المتسقة. ومع تسريع البنك للمبادرات الرقمية، كان بحاجة إلى حل حديث لإدارة الهوية والوصول يمكنه توفير الأتمتة، والمصادقة الموحدة، والحوكمة القوية، والأمان المعزز من دون زيادة التعقيدات.