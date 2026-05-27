Nationwide تطور خزنة Digital Vault آمنة

في نوفمبر 2024، أطلقت Nationwide وIBM خزنة Digital Vault عبر منصات Internet Bank وSAMM، ما أدى إلى إنشاء نظام آمن قابل للتوسع يدعم أكثر من 137 نوعًا من المستندات ويقدم تجارب متسقة عالية الجودة عبر الويب والمحمول والكمبيوتر المكتبي. باستخدام IBM CMOD، توفر Nationwide الآن عرضًا شاملاً بزاوية 360 درجة لوثائق كل عضو، ويمكن للأعضاء والزملاء الوصول إليها في الوقت الفعلي. يعمل الحل على تحسين رضا العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمة، وتسريع رحلة Nationwide نحو مستقبل خالٍ من الورق.

النتائج الرئيسية: توفير كبير في التكاليف السنوية من خلال تقليل استخدام الورق والبريد؛ الاستغناء عن 14 مليون رسالة مطبوعة ومرسلة بالبريد سنويًا؛ 116000 عملية تنزيل يوميًا؛ الوصول إلى 34 مليون مستند حتى الآن؛ تخزين 3 مليارات مستند عبر 280 نوعًا من المستندات؛ واعتماد بنسبة 100% من قبل مستخدمي الإنترنت والخدمات المصرفية للأعمال. استجاب الأعضاء استجابة إيجابية، وأشادوا بسهولة وسرعة الوصول إلى البيانات والاتصالات.