Nationwide تطور خزنة Digital Vault آمنة

بفضل IBM Content Manager OnDemand، يمكن للأعضاء الوصول إلى البيانات والرسائل رقميًا.

تحديث الاتصالات بين الأعضاء لتقليل استخدام الورق وخفض التكاليف

كانت Nationwide Building Society (NBS) تنفق 23 مليون جنيه إسترليني سنويًا على الاتصالات المطبوعة. أكد ارتفاع تكاليف البريد وتطور توقعات الأعضاء على الحاجة إلى تحويل طريقة إنشاء الاتصالات وتسليمها والوصول إليها. كان المنافسون قد طوروا بالفعل تجاربهم الرقمية، وأدركت NBS الحاجة الملحة إلى التحديث؛ من خلال تقليل الاعتماد على الورق مع تقديم تفاعلات رقمية آمنة وسلسة وشخصية.
14 مليونًا من الاتصالات تم الاستغناء عنها سنويًا 75 ألفًا من التنزيلات اليومية عبر القنوات
يمثل Digital Vault خطوة كبيرة إلى الأمام في طريقة خدمتنا لأعضائنا، والذي يتيح لهم الوصول بسهولة إلى معلوماتهم بطريقة آمنة ومستدامة. كان إنشاء مستودع مشترك لتخزين مستندات العملاء في مكان واحد بأمان أمرًا بالغ الأهمية لأعمالنا، لذا استفدنا من IBM Content Manager OnDemand لتحويل العمليات الورقية إلى تجربة رقمية حديثة أسرع وأبسط ومصممة للمستقبل.
Amitesh Mishra المدير التنفيذي للمعلومات (CIO)، منصات تجربة العملاء جمعية Nationwide Building Society
توفير Digital Vault آمن باستخدام IBM CMOD

بعد مرحلة اكتشاف استمرت 12 أسبوعًا، تعاونت Nationwide مع IBM Consulting وIBM Technology لتصميم وتقديم Digital Vault، وهي منصة آمنة ومدعومة بالسحابة لتخزين وتوزيع ملايين المستندات. لتلبية متطلبات الحجم والأمان، اختار الفريق المشترك بين IBM وNationwide برنامج IBM® Content Manager OnDemand (CMOD) كأساس. يتيح CMOD الاستيعاب الآلي لأنواع متعددة من المستندات، والبحث والاسترجاع عالي الأداء، والتسليم الرقمي الآمن عبر القنوات والأجهزة، مع تقديم نموذج استهلاك البرمجيات كخدمة قابل للتوسع يتماشى مع نمو الحجم. 
 
عملت شركة Nationwide وIBM Consulting كفريق متكامل لتنفيذ خزنة Digital Vault عبر منصة Internet Bank، وتطبيق Mobile Banking App، وبوابة Serve and Manage Members (SAMM). لقد أنشأوا معًا تجربة آمنة وقابلة للتوسع وسلسة لكل من الأعضاء والزملاء. قام الفريق المشترك بتنسيق تطوير الواجهة الأمامية والخلفية، واستيعاب المستندات، والترحيل، وتكامل الخدمات، ما جمع تقنيات مثل .NET وSwift وKotlin وIBM Content Manager OnDemand معًا في منصة واحدة. وقد أتاح هذا النهج التعاوني الموحد إطلاق البرنامج قبل الموعد المحدد بربع سنة كاملة. 
أخبرنا الأعضاء أن الوصول إلى البيانات والمستندات في أثناء التنقل هو الشيء الأول الذي يريدونه من خدمتنا. توفر الخزنة Digital Vault ذلك بالضبط؛ حيث تمكنهم من الوصول إلى المعلومات التي يعتمدون عليها مباشرة، في أي وقت وأينما احتاجوا إليها. كان طموحنا هو إنشاء تجربة رقمية سهلة الاستخدام للأعضاء مع تحقيق أعلى معايير الأمان والأداء. وقد حققنا ذلك بالضبط من خلال Digital Vault. يمكن للأعضاء الآن استرجاع الوثائق الرئيسية فورًا عبر القنوات التي يثقون بها، ويستفيد زملاؤنا من الرؤية الموحدة نفسها. إنها خطوة مهمة في رحلتنا نحو تقديم خدمة رقمية حقيقية.
Simon Rimmer المدير التنفيذي للمعلومات والتكامل الرقمي جمعية Nationwide Building Society
تجارب أعضاء آمنة وسلسة ومستدامة

في نوفمبر 2024، أطلقت Nationwide وIBM خزنة Digital Vault عبر منصات Internet Bank وSAMM، ما أدى إلى إنشاء نظام آمن قابل للتوسع يدعم أكثر من 137 نوعًا من المستندات ويقدم تجارب متسقة عالية الجودة عبر الويب والمحمول والكمبيوتر المكتبي. باستخدام IBM CMOD، توفر Nationwide الآن عرضًا شاملاً بزاوية 360 درجة لوثائق كل عضو، ويمكن للأعضاء والزملاء الوصول إليها في الوقت الفعلي. يعمل الحل على تحسين رضا العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمة، وتسريع رحلة Nationwide نحو مستقبل خالٍ من الورق.

النتائج الرئيسية: توفير كبير في التكاليف السنوية من خلال تقليل استخدام الورق والبريد؛ الاستغناء عن 14 مليون رسالة مطبوعة ومرسلة بالبريد سنويًا؛ 116000 عملية تنزيل يوميًا؛ الوصول إلى 34 مليون مستند حتى الآن؛ تخزين 3 مليارات مستند عبر 280 نوعًا من المستندات؛ واعتماد بنسبة 100% من قبل مستخدمي الإنترنت والخدمات المصرفية للأعمال. استجاب الأعضاء استجابة إيجابية، وأشادوا بسهولة وسرعة الوصول إلى البيانات والاتصالات. 
حول جمعية Nationwide Building Society

تُعد Nationwide أكبر جمعية للبناء في العالم، حيث تضم أكثر من 16 مليون عضو. بعد استحواذها على شركة Virgin Money UK PLC، أصبحت Nationwide مرتبطة بواحد من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة، وهي ثاني أكبر مزود للقروض العقارية وودائع التجزئة. كما أنها مزود رئيسي للحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية والخدمات المصرفية للأعمال. يمكن للعملاء اختيار إدارة شؤونهم المالية في أحد الفروع، أو عبر تطبيق الجوال، أو الإنترنت، أو الهاتف، أو البريد. يعمل لدى شركة Nationwide حوالي 25000 موظف ويقع مكتبها الرئيسي في سويندون بالمملكة المتحدة.  

بصفتها مزود خدمات مالية مملوكًا لأعضائها، وليس للمساهمين، فإن هدف Nationwide هو: تقديم الخدمات المصرفية؛ ولكن بطريقة أكثر عدلاً، وأكثر فائدة، ولصالح المجتمع. لمزيد من المعلومات، راجع نبذة عنَّا | Nationwide.

 مكونات الحل IBM Content Manager OnDemand IBM® Consulting
بناء مسار أسرع نحو الخدمات المصرفية غير الورقية

שאהד כיף ساعدت IBM مؤسسة Nationwide Building Society على إنشاء خزنة Digital Vault آمنة لتقليل استخدام الورق، وخفض التكاليف، وتمكين الأعضاء من الوصول إلى مستنداتهم بسرعة أكبر.

