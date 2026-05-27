Nationwide تطور خزنة Digital Vault آمنة

بفضل IBM Content Manager OnDemand، يمكن للأعضاء الوصول إلى البيانات والرسائل رقميًا.
كانت Nationwide Building Society (NBS) تنفق 23 مليون جنيه إسترليني سنويًا على الاتصالات المطبوعة. أكد ارتفاع تكاليف البريد وتطور توقعات الأعضاء على الحاجة إلى تحويل طريقة إنشاء الاتصالات وتسليمها والوصول إليها. كان المنافسون قد طوروا بالفعل تجاربهم الرقمية، وأدركت NBS الحاجة الملحة إلى التحديث؛ من خلال تقليل الاعتماد على الورق مع تقديم تفاعلات رقمية آمنة وسلسة وشخصية.
بعد مرحلة اكتشاف استمرت 12 أسبوعًا، تعاونت Nationwide مع IBM Consulting وIBM Technology لتصميم وتقديم Digital Vault، وهي منصة آمنة ومدعومة بالسحابة لتخزين وتوزيع ملايين المستندات. لتلبية متطلبات الحجم والأمان، اختار الفريق المشترك بين IBM وNationwide برنامج IBM® Content Manager OnDemand (CMOD) كأساس. يتيح CMOD الاستيعاب الآلي لأنواع متعددة من المستندات، والبحث والاسترجاع عالي الأداء، والتسليم الرقمي الآمن عبر القنوات والأجهزة، مع تقديم نموذج استهلاك البرمجيات كخدمة قابل للتوسع يتماشى مع نمو الحجم.
عملت شركة Nationwide وIBM Consulting كفريق متكامل لتنفيذ خزنة Digital Vault عبر منصة Internet Bank، وتطبيق Mobile Banking App، وبوابة Serve and Manage Members (SAMM). لقد أنشأوا معًا تجربة آمنة وقابلة للتوسع وسلسة لكل من الأعضاء والزملاء. قام الفريق المشترك بتنسيق تطوير الواجهة الأمامية والخلفية، واستيعاب المستندات، والترحيل، وتكامل الخدمات، ما جمع تقنيات مثل .NET وSwift وKotlin وIBM Content Manager OnDemand معًا في منصة واحدة. وقد أتاح هذا النهج التعاوني الموحد إطلاق البرنامج قبل الموعد المحدد بربع سنة كاملة.
في نوفمبر 2024، أطلقت Nationwide وIBM خزنة Digital Vault عبر منصات Internet Bank وSAMM، ما أدى إلى إنشاء نظام آمن قابل للتوسع يدعم أكثر من 137 نوعًا من المستندات ويقدم تجارب متسقة عالية الجودة عبر الويب والمحمول والكمبيوتر المكتبي. باستخدام IBM CMOD، توفر Nationwide الآن عرضًا شاملاً بزاوية 360 درجة لوثائق كل عضو، ويمكن للأعضاء والزملاء الوصول إليها في الوقت الفعلي. يعمل الحل على تحسين رضا العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمة، وتسريع رحلة Nationwide نحو مستقبل خالٍ من الورق.
النتائج الرئيسية: توفير كبير في التكاليف السنوية من خلال تقليل استخدام الورق والبريد؛ الاستغناء عن 14 مليون رسالة مطبوعة ومرسلة بالبريد سنويًا؛ 116000 عملية تنزيل يوميًا؛ الوصول إلى 34 مليون مستند حتى الآن؛ تخزين 3 مليارات مستند عبر 280 نوعًا من المستندات؛ واعتماد بنسبة 100% من قبل مستخدمي الإنترنت والخدمات المصرفية للأعمال. استجاب الأعضاء استجابة إيجابية، وأشادوا بسهولة وسرعة الوصول إلى البيانات والاتصالات.
تُعد Nationwide أكبر جمعية للبناء في العالم، حيث تضم أكثر من 16 مليون عضو. بعد استحواذها على شركة Virgin Money UK PLC، أصبحت Nationwide مرتبطة بواحد من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة، وهي ثاني أكبر مزود للقروض العقارية وودائع التجزئة. كما أنها مزود رئيسي للحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية والخدمات المصرفية للأعمال. يمكن للعملاء اختيار إدارة شؤونهم المالية في أحد الفروع، أو عبر تطبيق الجوال، أو الإنترنت، أو الهاتف، أو البريد. يعمل لدى شركة Nationwide حوالي 25000 موظف ويقع مكتبها الرئيسي في سويندون بالمملكة المتحدة.
بصفتها مزود خدمات مالية مملوكًا لأعضائها، وليس للمساهمين، فإن هدف Nationwide هو: تقديم الخدمات المصرفية؛ ولكن بطريقة أكثر عدلاً، وأكثر فائدة، ولصالح المجتمع. لمزيد من المعلومات، راجع نبذة عنَّا | Nationwide.
حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة IBM. مايو 2026.
IBM وشعار IBM وIBM Consulting هي علامات تجارية لشركة IBM Corp.، مسجلة في العديد من الولايات القضائية حول العالم.
الأمثلة المعروضة لأغراض التوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.