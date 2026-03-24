عززت Mitchell Services قدراتها في إدارة المخاطر عبر الاستفادة من CaNeTA، وهو حل إدارة المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة IBM. باستخدام بيانات الحوادث والوقائع الوشيكة للسنة المالية 24/25، قدم المشروع تحليلاً رياضياً ووسائل إيضاح بصرية قائمة على البيانات، مما ساهم في تحديد وقياس أولويات الإجراءات الوقائية.

من خلال تطبيق منهجية CaNeTA، حددت Mitchell Services مسارات انتقال المخاطر الرئيسية، بما في ذلك الحوادث التي تنتقل عبر أحداث 'الأضرار' المرتبطة غالباً بقطاعي النقل والخدمات اللوجستية. كشف التحليل أن التفاعلات مع الحياة البرية والحمولات غير المؤمنة برزت كأحداث انتقالية حرجة، كما يمكن لحوادث المركبات وفشل الاتصالات أن تؤدي إلى آثار سلبية جسيمة وغير متناسبة على السلامة في المراحل اللاحقة. مكّنت هذه الرؤى الكمّية Mitchell Services من توسيع نطاق الإشراف ليتجاوز عمليات الحفر الأساسية، وإعادة ترسيخ النقل والخدمات اللوجستية والصيانة كمجالات رئيسية للمخاطر الحرجة، كما ساهمت في الارتقاء بعمليات التحقق من الضوابط الجوهرية عبر الانتقال من الفحوصات القائمة على الحضور إلى التحقق القائم على الفعالية، ولا سيما في الأنشطة اللوجستية وأنشطة النقل. كما تم تحسين البروتوكولات لإكمال فحوصات سلامة النظام بالكامل قبل وبعد أحداث النقل. مع هذه القدرات الجديدة، أصبحت Mitchell Services أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخاطر وإطلاق الطاقة وفعالية الضوابط، مما يدعم استمرار التحسين في أداء السلامة والأداء والمرونة التشغيلية.