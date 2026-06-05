تأمين سلسلة التوريد الغذائي: MHP تعيد ابتكار عملياتها الأمنية

قبل هذا التحول، واجهت MHP تحديات كبيرة في إدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات المتنامية والمتزايدة التعقيد. وعانت الفرق الأمنية من تشتت الرؤية عبر أنظمة متعددة، والتعامل اليدوي مع التنبيهات، وحجم هائل من الأحداث أدت إلى تأخر الكشف والاستجابة. وقد أدى غياب الربط المركزي وعمليات الاستجابة الموحدة للحوادث إلى زيادة مخاطر عدم كشف التهديدات وإطالة وقت بقائها، ما أثر بشكل مباشر في قدرة الشركة على حماية الأصول الحيوية وضمان استمرارية الأعمال.

تمكنت MHP من تحديث عمليات الأمن السيبراني عبر بناء مركز عمليات أمنية (SOC) مركزي مدعوم بـ IBM® Qradar® SIEM وIBM QRadar SOAR. ومن خلال دمج البيانات وعمليات القياس عن بُعد من البيئات المحلية والسحابية، اكتسب الفريق السيبراني لشركة MHP رؤية فورية للتهديدات، ما أتاح ربط الأحداث في زمن شبه حقيقي تقريبًا. وأتاحت التحليلات المتقدمة وضبط حالات الاستخدام لمركز العمليات الأمنية (SOC) كشف الأنشطة المشبوهة في غضون ثوانٍ بدلاً من ساعات، ما أدى إلى تحويل الوضع الأمني من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة المبادرة والوقاية.

ومع دمج أدلة العمل المؤتمتة في منصة QRadar SOAR، أصبحت الاستجابة للحوادث مبسطة ومتسقة عبر الفرق. تمت أتمتة المهام الروتينية مثل إثراء البيانات والتصنيف والاحتواء، ما أدى إلى تقليل متوسط وقت الاستجابة (MTTR) وتفرغ المحللين للتركيز على التهديدات ذات الأثر الكبير. ونتيجة لذلك، حققت الشركة تحسنًا ملموسًا في سرعة الكشف وكفاءة الاستجابة، ما عزز مرونتها في مواجهة الهجمات السيبرانية الحديثة مع ضمان الحماية المستمرة لأصول العمل الحيوية.