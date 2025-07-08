تشتهر اللغة الصينية بصعوبة تعلّمها. في الواقع ، وفقا لموقع MandarinMaster، فإن 80% من الأشخاص الذين يتعلمون اللغة يتخلون عن دراستها في النهاية.

ولكن ماذا لو تمكنت الأساليب والتقنيات الجديدة من مساعدة الأشخاص على الاستمرار في المسار وتحقيق الطلاقة في اللغة الصينية؟ هذا السؤال هو بالضبط ما طرحه Philippe Laurent، وهو مواطن فرنسي الأصل ويتحدث الصينية بطلاقة، على نفسه.

مع تحول الصين إلى لاعب متزايد الأهمية على الساحة العالمية، أنشأ Philippe Laurent موقع MandarinMaster كمنصة تعليمية عبر الإنترنت مصممة لتمكين أي شخص من تعلم اللغة الصينية دون أن يصاب بالإحباط.

إن الفلسفة التربوية للشركة مستوحاة من مثل صينى قديم، مفاده أن "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة". في الواقع، في الدرس الأول الذي تقدمه منصة MandarinMaster، يوجد حرفان صينيان هما—一步 (Yībù)— ويعنيان "خطوة واحدة".

يوضح Philippe Laurent قائلاً، "نحن نقترح إيقاعًا بطيئًا ومنتظمًا للتعلم، وهو بطبيعته صيني للغاية من الناحية الثقافية. تبدأ MandarinMaster حرفيًا بخطوة واحدة، ويبدو الأمر كما لو كنت تصعد على متن قطار. إذا بقيت على متن هذا القطار لمدة ثلاث سنوات، وأتممت 30 دقيقة من الدراسة يوميًا، فستتحدث الصينية بطلاقة في نهاية الرحلة."

تكمن الصعوبة الرئيسية التي تواجه متعلمي اللغة الصينية من غير الناطقين بها في نظام نغمات اللغة. تحتوي اللغة المنطوقة على أربع نغمات ويُعد إتقانها أمرًا بالغ الأهمية لتتمكن من التحدث بشكل مفهوم. على سبيل المثال، يمكن أن تعني كلمة "ما" "الأم" أو "القنب" أو "الحصان" أو "التوبيخ" اعتماداً على النغمة المستخدمة. يمكن استخدامها أيضاً بدون نغمة للإشارة إلى سؤال.

يقول Philippe Laurent: "لإنجاح MandarinMaster، احتجنا إلى تمكين المنصة من التحقق من صحة النطق".