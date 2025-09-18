كان هذا المشروع أول مشروع لتوحيد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الأقسام لشركة Kobe Steel، وسارت عملية تشغيل النظام الجديد باستخدام KOBELCO-SAP بسلاسة، ما أدى إلى نجاح حل المشكلات الأساسية في هيكلة الأعمال التي كانت تواجهها الشركة.

على وجه التحديد، ارتفع معدل استخدام ميزات SAP القياسية بشكل كبير من 6% سابقًا إلى 82%. في قسم المحاسبة بالمقر الرئيسي، تم تقليل عدد الإضافات، التي كانت قد ارتفعت إلى حوالي 400، إلى 100. نتيجةً لهذا التوحيد الشامل، تم خفض تكاليف التطوير الجديد والصيانة بشكل كبير، وزادت المرونة للترقيات المستقبلية والتوسُّعات.

في الوقت نفسه، وبفضل رقمنة النماذج وعمليات التسوية الإلكترونية، ابتعدت الشركة عن ثقافتها المعتمدة على الورق، ولاحظت زيادة في دعم أساليب العمل المرنة. بفضل دمج الأنظمة السابقة المنفصلة بالمقر الرئيسي، أصبحت مهام التعاون بين الأقسام والتأكيد غير ضرورية، وتم تحقيق الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، ما أدى إلى تقليل أوقات الانتظار. علاوةً على ذلك، تم تعزيز الحوكمة وضبط الأعمال من خلال إدخال سير العمل وإعادة تصميم إدارة البيانات الأساسية.

ومن النقاط الجديرة بالملاحظة خلال هذه المبادرة أنه حتى في Kobe Steel، التي تتَّبِع نظام أقسام الأعمال، كان لقسم تخطيط تكنولوجيا المعلومات دور محوري في صيانة وتشغيل البنية التحتية المشتركة على مستوى الشركة في مجال التطبيقات. ساهم القسم في دعم التحول بالتعاون مع قسم المحاسبة وكل قسم من أقسام الأعمال. حتى الآن، كانت الشركة تدعم البنية التحتية المشتركة في مجالَي البنية التحتية للمعلومات وأمن المعلومات، لكن إنشاء نظام حوكمة جديد عقب هذا المشروع أدى إلى نتائج تعتبرها Kobe Steel من أهم إنجازاتها.

علاوةً على ذلك، ومع تطوير بنية تحتية للأعمال الأساسية، أصبح هناك نظام قادر على الاستجابة بسلاسة لسياسات التحول الرقمي (DX) للجيل القادم، مثل الاستخدام المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات. وبصفتها شريك Kobe Steel في تعزيز التحول الرقمي، ستواصل IBM دعم التحول من خلال تطبيق طرق إدارة البرامج الخاصة بها على مجالات التطبيقات خارج SAP، بالإضافة إلى استمرار الدعم في التشغيل والصيانة.