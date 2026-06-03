شركة Jaime Câmara شريك Globo تخفض التكاليف ويكتسب رؤية أوضح لدعم النمو الرقمي
Grupo Jaime Câmara وهي شبكة إعلامية تابعة لـ Globo ورائدة في مجالها، وتُعد واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية الإقليمية في أمريكا اللاتينية، تدير العديد من محطات التلفزيون، ومحطات الراديو، والصحف، والمنصات الرقمية. كجزء من التحول الرقمي، بدأت المجموعة في نقل الأنظمة الأساسية إلى السحابة — وهي حركة مثلت بداية رحلة تحديث أوسع. ولكن مع هذا التحول جاء ارتفاع التكاليف وزيادة التعقيد. بدون رؤية واضحة أو مساءلة، أصبح الإنفاق على السحابة غير قابل للتنبؤ—مما عرض الميزانيات والأداء للخطر. التحدي: بناء استراتيجية سحابية مستدامة وقابلة للتوسع، تحقق التوائم بين أهداف تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل، مع التطور نحو حوكمة أكثر عمقاً، ومساءلة مالية، وقدرة على ملاحظة التطبيقات—مما يضع حجر الأساس للابتكارات المستقبلية، بما في ذلك التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لتجاوز التعقيد وارتفاع التكاليف، تعاونت Grupo Jaime Câmara مع IBM و منظومتها لإنشاء نموذج حوكمة السحابة أكثر ذكاءً. بدأت الرحلة مع IBM® Turbonomic، والذي أصبح الآن جزءاً من منصة Concert، حيث قام بأتمتة إدارة الموارد وتحسين بيئات العمل بشكل مستمر لضمان أداء التطبيقات مع التحكم في التكاليف في الوقت ذاته. مع تطور احتياجات الحوكمة، قدمت IBM® Cloudability ممارسات العمليات المالية (FinOps) مثل وضع العلامات وإصدار التقارير بشكل قياسي، مما أدى إلى تحسين الشفافية المالية والمساءلة عبر قطاعات الأعمال. وفي الوقت نفسه، قدمت منصة IBM® Instana، والتي أصبحت الآن جزءاً من منصة Concert، ميزة مراقبة التطبيقات في الوقت الفعلي، مما مكن فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات وهندسة الأنظمة من مراقبة الخدمات الحيوية واتخاذ إجراءات استباقية بشأن مشكلات الأداء. بدعم من شركاء أعمال IBM، وهما TD SYNNEX و 4US Tecnologia، نجح هذا النهج المتكامل في إرساء ركيزة أساسية لعمليات قابلة للتوسع وذات كفاءة عالية—مما يمنح المؤسسة القدرة على التقدم نحو نماذج حوكمة مالية أكثر نضجاً، والاستعداد للابتكارات المستقبلية، بما في ذلك المبادرات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
النتائج تتحدث عن نفسها. حققت Grupo Jaime Câmara شفافية أقوى في التكاليف، وكفاءة تشغيلية، ومساءلة مالية أعلى عبر بيئات الحوسبة السحابية الخاصة بها. باستخدام IBM Turbonomic، يتم تحسين أعباء العمل باستمرار لضمان أعلى مستويات الأداء وأقل التكاليف، مما يثمر عن خفض تقديري بنسبة تتراوح بين 25–35% في نفقات البنية التحتية، وذلك بعد تطبيق عمليات ملاءمة الحجم وتحسين السعة. قدمت IBM Cloudability ممارسات العمليات المالية (FinOps) وإستراتيجيات التصنيف، مما ساهم في تعزيز وضوح الرؤية لكل وحدة عمل، وأدى إلى تقليل موارد السحابة غير المُعرَّفة بنسبة تقريبية تتراوح بين 20–30%، ودعم عملية تخصيص التكاليف بشكل أكثر دقة. وفي الوقت نفسه، عززت منصة IBM Instana أداء التطبيقات وموثوقيتها من خلال ميزة قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي، مما رفع كفاءة وقدرة فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات وهندسة الأنظمة على كشف الحوادث وحلها بفعالية أكبر. ومعاً، ساهمت هذه القدرات أيضاً في تقليل طلبات السعة الإضافية بنسبة تتراوح بين 20–30% تقريباً، مما أتاح استخداماً أفضل للموارد الحالية، وإرساء نموذج حوكمة يتوسع مع نمو الأعمال — بالتوازي مع إعداد المؤسسة لابتكارات الجيل القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
Grupo Jaime Câmara هي واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية الإقليمية في البرازيل وإحدى الشركات التابعة الرائدة لشركة Globo. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في منطقة الغرب الأوسط، وتدير إحدى عشرة محطة تلفزيون وتسع محطات إذاعية والعديد من الصحف والمنصات الرقمية. تأسست منذ أكثر من ستة عقود، وهي تصل إلى ملايين المشاهدين والقراء يوميًا، وتقدِّم أخبارًا وترفيهًا موثوقًا به عبر القنوات. استمراراً لنهجها المعروف في الالتزام بالابتكار، تواصل المجموعة تحديث عملياتها التشغيلية لضمان الصدارة في مشهد إعلامي متسارع التطور.
4US Tecnologia هي شركة برازيلية لتكنولوجيا المعلومات تأسست في عام 2020، متخصصة في حوكمة السحابة، والعمليات المالية (FinOps)، والأمن السيبراني، وتحسين البنية التحتية. من خلال تبني مَركزة الذكاء الاصطناعي كأولوية، تسخر الشركة وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات التشغيلية، والإدارة المالية، والأمن لدى عملائها. بصفتها شريكاً لشركات IBM و Microsoft و Google، تعمل 4US على تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاعات متعددة مثل الخدمات العامة، وتجارة التجزئة، والصناعات الزراعية.
TD SYNNEX هي موزعًا عالميًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات، تأسست عام 2021 نتيجة اندماج شركتي Tech Data و SYNNEX Corporation. تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة ويعمل بها أكثر من 23000 موظف، وتقدم حلولاً تكنولوجية شاملة في مجالات السحابة والذكاء الاصطناعي والأمان وإدارة البيانات. بصفتها أكبر موزع عالمي ذي قيمة مضافة لشركتي IBM و Red Hat، تُمكِّن شركة TD SYNNEX الشركاء والعملاء من نشر حلول IBM المخصصة من خلال اتفاقية الحلول المدمجة (ESA) الخاصة بهم. كما أنهم يعملون كمزود حصري للتدريب العالمي لشركة IBM، حيث يقدمون شهادات عالمية المستوى وتعليماً تقنياً لتعزيز قدرات المنظومة.
اكتشف كيف توفر منصة IBM Cloudability الشفافية المالية من خلال ممارسات العمليات المالية (FinOps)، وكيف تقدم منصة IBM Instana قابلية الملاحظة القائمة على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. بالتعاون مع IBM Turbonomic، تتيح هذه الحلول تحسين التكاليف، وضمان الأداء، والحوكمة القابلة للتوسع عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation، مايو 2026.
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