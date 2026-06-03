النتائج تتحدث عن نفسها. حققت Grupo Jaime Câmara شفافية أقوى في التكاليف، وكفاءة تشغيلية، ومساءلة مالية أعلى عبر بيئات الحوسبة السحابية الخاصة بها. باستخدام IBM Turbonomic، يتم تحسين أعباء العمل باستمرار لضمان أعلى مستويات الأداء وأقل التكاليف، مما يثمر عن خفض تقديري بنسبة تتراوح بين 25–35% في نفقات البنية التحتية، وذلك بعد تطبيق عمليات ملاءمة الحجم وتحسين السعة. قدمت IBM Cloudability ممارسات العمليات المالية (FinOps) وإستراتيجيات التصنيف، مما ساهم في تعزيز وضوح الرؤية لكل وحدة عمل، وأدى إلى تقليل موارد السحابة غير المُعرَّفة بنسبة تقريبية تتراوح بين 20–30%، ودعم عملية تخصيص التكاليف بشكل أكثر دقة. وفي الوقت نفسه، عززت منصة IBM Instana أداء التطبيقات وموثوقيتها من خلال ميزة قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي، مما رفع كفاءة وقدرة فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات وهندسة الأنظمة على كشف الحوادث وحلها بفعالية أكبر. ومعاً، ساهمت هذه القدرات أيضاً في تقليل طلبات السعة الإضافية بنسبة تتراوح بين 20–30% تقريباً، مما أتاح استخداماً أفضل للموارد الحالية، وإرساء نموذج حوكمة يتوسع مع نمو الأعمال — بالتوازي مع إعداد المؤسسة لابتكارات الجيل القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.