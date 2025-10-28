ساعدت منصة Concert على الارتقاء بمستوى الأمن الإلكتروني العالمي لشركة IBM إلى مستويات غير مسبوقة من الفعالية، وذلك من خلال اكتشاف الفرص التي قد لا تبرزها الأساليب التقليدية. وإلى جانب مواصلة اتباع النهج الأمني التقليدي للشركة، تعمل منصة Concert على الارتقاء به—من خلال توفير معارف قائمة على إمكانية الاستغلال بهدف المساعدة على تقليل إجهاد التنبيه وإبراز الثغرات الأمنية بشكل أكثر وضوحًا. تعتمد هذه الطبقة الإضافية من الذكاء على أساس راسخ لمنح الفرق ميزة في الإدارة الاستباقية للتهديدات.

وقد حقق الحل تأثيرًا ملموسًا. حللت منصة Concert عدد 874 تطبيقًا في غضون 24 ساعة فقط،1 ورصدت 32% إضافية من الثغرات الأمنية ذات الأولوية العالية مقارنةً بالأساليب التقليدية.2 بالإضافة إلى ذلك، كشفت Concert عن ما يقرب من 70 ثغرة أمنية شائعة منخفضة الخطورة والتي تشكل خطرًا حقيقيًا ولكنها ربما لم تكن لتُمنح الأولوية لو جرى تقييمها فقط وفقًا لنظام تسجيل الثغرات الأمنية الشائعة (CVSS).3 ولتعزيز الكفاءة بشكل أكبر، عالجت Concert مشكلة إجهاد التنبيه من خلال تبسيط التركيز على الجانب الأمني—ما أدى إلى تقليل التنبيهات منخفضة الأولوية بنسبة 67%.4 وأخيرًا، حددت التقنية 15% إضافية من تطبيقات الأعمال على أنها ذات مستويات مرتفعة من مخاطر الثغرات الأمنية مقارنةً بالتقييمات السابقة.5

نجاح مبادرة العميل صفر من IBM يجعل الشركة في وضع يمكّنها من تقديم عمليات أمن إلكتروني أكثر جودة وذكاء وكفاءة، ما يوفر للعملاء في نهاية المطاف منتجات وخدمات أكثر أمانًا. وبالنظر إلى المستقبل، يخطط المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIO) لدى IBM للاستفادة من إمكانات التكامل في منصة Concert للاهتمام بالأمان في وقت مبكر من دورة التطوير، ما يساعد على تعزيز استمرار توسع ثقافة IBM الآمنة بطبعها. ويتمثل الهدف في بناء مؤسسة أكثر ذكاءً—مؤسسة أكثر كفاءة وأمانًا وقدرة على التنبؤ.