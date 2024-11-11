نفذت مؤسسة CIO حلاً لحماية البيانات قائمًا على السحابة باستخدام شريك أعمال IBM Cobalt Iron وتقنيات IBM، بما في ذلك IBM® Storage Protect و IBM Storage FlashSystem. قدمت Cobalt Iron بوابة خدمة ذاتية مركزية للتحكم في النسخ الاحتياطية والجداول الزمنية والسياسات وتكوينها. كما وفرت لوحة معلومات لمعرفة حالة البيئة المحمية وسلامتها. وفرت Storage Protect مرونة البيانات لخوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) بينما وفرت IBM FlashSystem تخزين مصفوفة وميضية مع زمن انتقال قصير.

يوفر الحل منصة مركزية تتميز بميزات النسخ الاحتياطي والاستعادة على مستوى المؤسسات لحاويات Red Hat والأجهزة الافتراضية من ®Red Hat و®IBM AIX و Microsoft Windows وLinux و®Linux على IBM Z، بالإضافة إلى قواعد بيانات ®IBM Db2 وقواعد بيانات SQL. وقد دمج عقدًا من منصات متعددة لتبسيط إجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة لتطبيقات الإنتاج التي تستضيفها مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) من خلال توفير جزء واحد من الزجاج لتنفيذ جميع إجراءات الإدارة التشغيلية مباشرة عبر المنصة، بما في ذلك توفير أنظمة جديدة وتغيير الجداول الزمنية وتعديل سياسات الإدارة.

من الآن فصاعدًا، تخطط مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) لمواصلة تقديم دعم المستوى الثاني لأصحاب التطبيقات والتعاون مع Cobalt Iron للمساعدة في زيادة تحسين ميزات المنتج وقدراته.