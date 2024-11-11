وفقًا لمعايير أمن تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالنسخ الاحتياطية لشركة IBM، يجب أن تحتوي التطبيقات على حلول للنسخ الاحتياطية للبيانات بناءً على قيمة أهمية الأعمال. تتطلب البنية التحتية المحلية الكبيرة في IBM وجود فريق نسخ احتياطي على دراية بتطبيقات الإنتاج التي تستضيفها مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) لشركة IBM.
للمساعدة في القضاء على التعقيد التشغيلي الذي يواجه مسؤولي النسخ الاحتياطي، سعت مؤسسة CIO إلى إيجاد حل لدمج العديد من الممارسات المنعزلة وتبسيط إدارة النسخ الاحتياطي للمؤسسة. كان الهدف من ذلك هو أن يستخدم مالكو التطبيقات في جميع أنحاء المؤسسة حلاً مركزياً قائماً على السحابة لإدارة النسخ الاحتياطي وفقاً لمعايير IBM وحماية البنية التحتية المحلية.
نفذت مؤسسة CIO حلاً لحماية البيانات قائمًا على السحابة باستخدام شريك أعمال IBM Cobalt Iron وتقنيات IBM، بما في ذلك IBM® Storage Protect و IBM Storage FlashSystem. قدمت Cobalt Iron بوابة خدمة ذاتية مركزية للتحكم في النسخ الاحتياطية والجداول الزمنية والسياسات وتكوينها. كما وفرت لوحة معلومات لمعرفة حالة البيئة المحمية وسلامتها. وفرت Storage Protect مرونة البيانات لخوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) بينما وفرت IBM FlashSystem تخزين مصفوفة وميضية مع زمن انتقال قصير.
يوفر الحل منصة مركزية تتميز بميزات النسخ الاحتياطي والاستعادة على مستوى المؤسسات لحاويات Red Hat والأجهزة الافتراضية من ®Red Hat و®IBM AIX و Microsoft Windows وLinux و®Linux على IBM Z، بالإضافة إلى قواعد بيانات ®IBM Db2 وقواعد بيانات SQL. وقد دمج عقدًا من منصات متعددة لتبسيط إجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة لتطبيقات الإنتاج التي تستضيفها مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) من خلال توفير جزء واحد من الزجاج لتنفيذ جميع إجراءات الإدارة التشغيلية مباشرة عبر المنصة، بما في ذلك توفير أنظمة جديدة وتغيير الجداول الزمنية وتعديل سياسات الإدارة.
من الآن فصاعدًا، تخطط مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) لمواصلة تقديم دعم المستوى الثاني لأصحاب التطبيقات والتعاون مع Cobalt Iron للمساعدة في زيادة تحسين ميزات المنتج وقدراته.
وبفضل هذا الحل الجديد للنسخ الاحتياطي للمؤسسة، قدمت مؤسسة CIO تجربة مستخدم موحدة من خلال وجود نقطة دخول واحدة لجميع مالكي التطبيقات لتكوين البنية التحتية للنسخ الاحتياطي من IBM وصيانتها. يمكن لحوالي 400 من مالكي التطبيقات الآن الاستفادة من بوابة واحدة لتكوين النسخ الاحتياطية وجدولتها وإنشائها واستعادتها. تعمل بوابة Cobalt Iron على تبسيط عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة لمالكي التطبيقات لحماية كميات هائلة من بيانات تطبيقات الإنتاج الحساسة.
تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) بشركة IBM إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لدى IBM وتتحمل مسؤولية توفير حلول تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها الموظفون والعملاء والشركاء في IBM لأداء وظائفهم اليومية وتأمينها وتحديثها ودعمها. تشمل إستراتيجية مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأنظمتها أسهل عبر المؤسسة، وتسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار لشركة IBM لتحفيز ازدهار الأعمال.
نفذت مؤسسة CIO حلاً للنسخ الاحتياطي ذاتي الخدمة باستخدام نظام IBM FlashSystem وStoreg Protect وCobalt Iron للمساعدة في زيادة إنتاجية مالكي التطبيقات من خلال تبسيط طريقة إجراء النسخ الاحتياطية لتطبيقات الإنتاج التي تستضيفها مؤسسة CIO.
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