تعمل الشركات على تسريع التوسع الدولي من خلال حلول IBM وAWS لتعزيز التوطين وسلاسل التوريد ومشاركة العملاء
مع توسع الشركات في الأسواق الدولية، فإنها تنتقل من مجرد تصدير المنتجات إلى بناء سلاسل قيمة عالمية شاملة. ولتحقيق هذه الرؤية، فإنها تتطور لتشمل البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات والخدمة. أثناء تنفيذ العمليات الجديدة، تركز المؤسسات على أربع أولويات استراتيجية:
من خلال المواءمة حول هذه الأولويات، تمهد الشركات الطريق لنجاح دولي طويل الأجل مع قدر أكبر من المرونة والتركيز على العملاء والتميز التشغيلي.
لتسريع التوسع العالمي، تتبنى الشركات استراتيجية "3 زائد 1"، مع وضع الذكاء الاصطناعي والسحابة في صميمها. يمنح هذا النهج المؤسسات القدرة على إقامة روابط أعمق في السوق، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتعزيز مشاركة العملاء، والعمل على منصات تقنية موحدة. من خلال تضمين المبادئ التالية في سلاسل القيمة الخاصة بها، تضع الشركات نفسها في وضع يمكنها من "الخروج والوقوف بثبات والانطلاق بعيدًا" في الأسواق الدولية.
إن اعتماد استراتيجية “3 زائد 1” التي تولي أولوية للمنصات الرقمية أولاً يحقق بالفعل نتائج كبيرة للمؤسسات عبر عدة صناعات:
تُظهر هذه النتائج مجتمعةً كيف يمكن للمؤسسات أن تتوسع بسرعة وتعمل بسلاسة عبر المناطق وتقدم تجربة عملاء استثنائية في جميع أنحاء العالم. مع وجود IBM وAWS كشركاء استراتيجيين، تتمكن المؤسسات من تسريع النمو والمرونة والتنافسية طويلة الأمد في الأسواق العالمية.
Amazon Web Services (AWS) China هي عمليات تشغيل AWS في البر الرئيسي للصين. شركة رائدة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية، وتخدم قاعدة عريضة من العملاء، بما في ذلك الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والحكومة. بدأت AWS العمل في الصين عام 2013، مقدمة الخدمة السحابية من خلال منطقتين متوافقتين بالكامل: بكين التي تديرها Sinnet، ونينغشيا التي تديرها Ningxia Western Cloud Data (NWCD). وتقومان بتوسيع بنيتهما التحتية لتشمل مختبر الذكاء الاصطناعي في شنغهاي، الصين، ومختبرات إنترنت الأشياء (IOT) في شنتشن، بالصين وتايبيه، في تايوان. من خلال تقديم نفس واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) ومعايير الأمان كما في مناطقها العالمية، تضمن AWS China توفير تجربة سحابة متسقة مصممة وفقاً للوائح المحلية.
