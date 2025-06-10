تُعَد Flutter Entertainment شركة رائدة عالميًا في مجال المراهنات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت. تدير بعضًا من أكثر العلامات التجارية ابتكارًا وتنوعًا وتفردًا في هذا القطاع، بما في ذلك FanDuel وPaddy Power وSky Betting and Gaming وBetfair وtombola. يقع المقر الرئيسي لشركة Flutter في دبلن، وهي مدرجة في مؤشري FTSE 100 بلندن وEuronext، وتضم أكثر من 20,000 موظف ويبلغ متوسط عدد لاعبيها شهريًا 7.6 ملايين لاعب حول العالم.
يشهد قطاع المراهنات الرياضية والألعاب تغيُّرًا مستمرًا. يشارك ملايين اللاعبين حول العالم، ويستمر هذا العدد في النمو. بالنسبة إلى شركة Flutter، يعتمد التفوق في المنافسة على تطوير تجارب عملاء جديدة ومحسَّنة، وهذا يتطلب السرعة والمرونة من فرق تطوير البرمجيات في الشركة.
تنقسم شركة Flutter إلى أربعة أقسام رئيسية: المملكة المتحدة وأيرلندا (UK&I)، وأستراليا، والأسواق الدولية، والولايات المتحدة. يُدير كل قسم عدة علامات تجارية مدعومة من قِبَل مجموعات تقنية وفِرَق تطوير تطبيقات ضمن الوحدة، مع إمكانية مشاركة الموارد بين الأقسام عند الحاجة.
يقول Craig Beccan، رئيس البرامج والمحفظة في قسم التكنولوجيا للمملكة المتحدة وأيرلندا، "نتلقى طلبات للموارد من أستراليا والولايات المتحدة والأسواق الدولية". "لذلك، نحتاج إلى القدرة على العمل مع تلك الفِرَق بشكل منسجم، وفي الوقت نفسه أن نكون قادرين على الاستجابة لأي طلبات عاجلة أو مفاجئة".
لكن بالنسبة إلى مجموعة التكنولوجيا في المملكة المتحدة وأيرلندا، فإن تلبية الاحتياجات داخل القسم وعلى مستوى المؤسسة يمكن أن يكون تحديًا. القسم كبير ومعقد. يضم مجتمع التكنولوجيا في المملكة المتحدة وأيرلندا أكثر من 2,000 شخص. هناك حجم كبير من التغييرات، حيث تنفِّذ فِرَق التطوير ما بين 700 إلى 800 تغيير في بيئة الإنتاج كل أسبوع. ولكل علامة تجارية ضمن القسم أساليبها الخاصة في العمل لتلبية احتياجات عملائها.
يقول Beccan: "واجهنا عددًا من التحديات الرئيسية في الأعمال". "كنا بحاجة إلى تنظيم بياناتنا بطريقة تُتيح لنا متابعة التقدم المُحرز في ظل البيئة المعقدة التي نعمل فيها".
لمعالجة هذه التحديات، نفَّذت وحدة المملكة المتحدة وأيرلندا في شركة Flutter منصة IBM Targetprocess في عام 2016 لدعم تطوير التطبيقات لاثنتَين من كُبرى علاماتها التجارية، وهما Paddy Power وBetfair. وفي الوقت الحالي، تمتلك الشركة أكثر من 1300 ترخيص Targetprocess نشط، ويبلغ متوسط عدد تسجيلات الدخول اليومية 1,000.
تتمتع شركتا Paddy Power وBetfair ببيئات تكنولوجية معقدة وديناميكية. هناك 133 فريقًا يدعمون احتياجات تطوير التطبيقات للأعمال، حيث يتكون كل فريق من سبعة إلى عشرة أفراد، يُدخلون أكثر من 100 تغيير يوميًا إلى أنظمة الإنتاج المباشرة. يقول Beccan: "تتطلب التغييرات وقتًا قصيرًا جدًا". "ونحن نحتاج إلى القدرة على تتبُّع ذلك وقياسه، وإعداد تقارير عنه، وفهم الجوانب التي يمكننا التحرك فيها بسرعة أكبر، والجوانب التي نحتاج فيها إلى التباطؤ، والجوانب التي يجب علينا تحسين عملياتنا فيها، والجوانب التي يمكننا تحسين الأداء فيها".
وفقًا لما ذكره Beccan، يوفر Targetprocess لشركة Flutter هذه القدرة من خلال تقديم الشفافية في العمل التطويري والتحديثات الفورية على المقاييس الرئيسية. يقول: "لا يتعلق الأمر بالجودة والسرعة فقط". "بل بالتأكد من أننا ندعم الفرق قدر الإمكان".
ويشمل ذلك التأكد من حصول الفرق على الموارد التي تحتاجها لتحقيق النجاح، بالإضافة إلى ضمان تخصيص المجموعة للموارد بما يتماشى مع الأولويات العليا للشركة. يقول Beccan: "يُتيح لنا Targetprocess مساعدة فرق التسليم على تنفيذ الأمور بشكل أفضل". ""نحن قادرون على تحديد نقاط الضعف، الجوانب التي تكون الفرق فيها غير مجهزة بالموارد الكافية أو تستخدم الموارد بشكل مفرط، والجوانب التي تحتاج المزيد من الدعم لقصص المستخدمين. "يُتيح لنا ذلك إجراء محادثات مع الفِرَق حول ما يجب علينا فعله بشكل مختلف لمساعدتهم على التحرك بسرعة أكبر، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد، وتقليل عدد الأخطاء والأعطال في أنظمتنا".
يقول Beccan إنه باستخدام Targetprocess، يمكن للفرق إدخال التبعيات الداخلية والخارجية. يُتيح ذلك للمؤسسة تحليل الطلب عبر الفرق، وإنشاء خرائط حرارية، وتتبُّع التبعيات، وفي النهاية تقييم المخاطر والأولويات. ويقول: "أهم شيء بالنسبة لنا هو الأولويات". أحتاج إلى القدرة على إخبار رئيس قسم المعلومات لديّ: "هذه هي أهم خمسة أشياء يجب أن تهتم بها الآن".
"يُتيح Targetprocess للفرق تتبُّع الطلبات الواردة للعمل". على سبيل المثال، عندما يرفع شخص ما في المملكة المتحدة وأيرلندا عملًا جديدًا أو ينتقل عنصر من عناصر الأعمال المتراكمة إلى مشروع نشط، يتم تعيين الفرق لإتمام العمل. يُتيح هذا للقادة رؤية مصدر الدعم لكل مشروع داخل المؤسسة واتخاذ قرارات مدروسة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر Targetprocess رؤى حول قصص المستخدم. يمكن للقادة تتبُّع مقدار الجهد الذي تبذله فرق العمل لإكمال كل قصة مستخدم، وقياس الجهد مع التعقيد، واستخدام المعلومات لتحسين إنتاجية فريق التسليم.
يقول Beccan : "إن الكثير من المعلومات التي نستمدها من Targetprocess تدعم قدرة المديرين التنفيذيين وفرق القيادة على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات". "أين نحتاج لرفع مستوى فرقنا؟ أين نحتاج إلى جلب المزيد من الموارد؟ أين توجد العوائق في خارطة الطريق أو الأولويات أو الموارد؟
في قسم المملكة المتحدة وأيرلندا، هناك العديد من العلامات التجارية. كل علامة تجارية مدعومة من قِبَل أفراد يعملون من مواقع مختلفة، ومعتادين على طرق عملهم الخاصة -باستخدام أدوات وعمليات وأنظمة مختلفة- ويركِّزون على الأفضل لعلامتهم التجارية الخاصة. وقد كان الجمع بين الثقافات المختلفة والتركيز على ما هو أفضل للقسم بشكل عام تحديًا.
وفقًا لما ذكره Beccan، قدَّم Targetprocess منصة ساعدت على توحيد فرق التسليم المختلفة والثقافات، وجمعتها حول هدف مشترك مع أولويات مشتركة.
يقول: "يتعلق الأمر ببناء ثقافة يكون من المفهوم فيها بشكل جيد أننا جزء من قسم واحد يسير في الاتجاه نفسه". "هناك دائمًا تنافس في المصالح فيما يتعلق بالأولويات. يُتيح لنا الكثير من البيانات التي نستخلصها من Targetprocess تقديم تقارير حول الأولويات الرئيسية لكل علامة تجارية وأيضًا حول الجوانب التي توجد فيها أولويات متنافسة والتي نحتاج فيها إلى إجراء تسويات محتملة وإجراء محادثات حولها".
يقول Beccan إن Targetprocess لم يساعد قسم المملكة المتحدة وأيرلندا على توحيد العلامات التجارية فقط، بل أظهر أيضًا قيمة مضافة للأعمال من حيث البيانات المفيدة. يقول: "بمجرد أن بدأنا بعرض التقارير على المديرين التنفيذيين وفِرَق القيادة، بدؤوا برؤية القيمة التي تم تحقيقها من خلال Targetprocess".
مع استمرار Flutter في تحولها نحو النهج المرن، تتوقع الشركة أن يزداد اعتماد Targetprocess. داخل قسم المملكة المتحدة وأيرلندا، يرى Beccan وفريقه أن خطوتهم التالية هي دمج Targetprocess مع أدوات التطوير الحالية المستخدمة من قِبَل العلامات التجارية الأخرى، وتأسيس المنتج كأداة أساسية لإدارة المحافظ والمصدر الوحيد للحقيقة لجميع أقسام الشركة.
تُعَد Flutter (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) شركة رائدة عالميًا في مجال المراهنات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت. تدير بعضًا من أكثر العلامات التجارية ابتكارًا وتنوعًا وتفردًا في هذا القطاع، بما في ذلك FanDuel وPaddy Power وSky Betting and Gaming وBetfair وtombola. يقع المقر الرئيسي لشركة Flutter في دبلن، وهي مدرجة في مؤشري FTSE 100 بلندن وEuronext، وتضم أكثر من 20,000 موظف ويبلغ متوسط عدد لاعبيها شهريًا 7.6 ملايين لاعب حول العالم.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2023.
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