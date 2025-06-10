يشهد قطاع المراهنات الرياضية والألعاب تغيُّرًا مستمرًا. يشارك ملايين اللاعبين حول العالم، ويستمر هذا العدد في النمو. بالنسبة إلى شركة Flutter، يعتمد التفوق في المنافسة على تطوير تجارب عملاء جديدة ومحسَّنة، وهذا يتطلب السرعة والمرونة من فرق تطوير البرمجيات في الشركة.

تنقسم شركة Flutter إلى أربعة أقسام رئيسية: المملكة المتحدة وأيرلندا (UK&I)، وأستراليا، والأسواق الدولية، والولايات المتحدة. يُدير كل قسم عدة علامات تجارية مدعومة من قِبَل مجموعات تقنية وفِرَق تطوير تطبيقات ضمن الوحدة، مع إمكانية مشاركة الموارد بين الأقسام عند الحاجة.

يقول Craig Beccan، رئيس البرامج والمحفظة في قسم التكنولوجيا للمملكة المتحدة وأيرلندا، "نتلقى طلبات للموارد من أستراليا والولايات المتحدة والأسواق الدولية". "لذلك، نحتاج إلى القدرة على العمل مع تلك الفِرَق بشكل منسجم، وفي الوقت نفسه أن نكون قادرين على الاستجابة لأي طلبات عاجلة أو مفاجئة".

لكن بالنسبة إلى مجموعة التكنولوجيا في المملكة المتحدة وأيرلندا، فإن تلبية الاحتياجات داخل القسم وعلى مستوى المؤسسة يمكن أن يكون تحديًا. القسم كبير ومعقد. يضم مجتمع التكنولوجيا في المملكة المتحدة وأيرلندا أكثر من 2,000 شخص. هناك حجم كبير من التغييرات، حيث تنفِّذ فِرَق التطوير ما بين 700 إلى 800 تغيير في بيئة الإنتاج كل أسبوع. ولكل علامة تجارية ضمن القسم أساليبها الخاصة في العمل لتلبية احتياجات عملائها.

يقول Beccan: "واجهنا عددًا من التحديات الرئيسية في الأعمال". "كنا بحاجة إلى تنظيم بياناتنا بطريقة تُتيح لنا متابعة التقدم المُحرز في ظل البيئة المعقدة التي نعمل فيها".

لمعالجة هذه التحديات، نفَّذت وحدة المملكة المتحدة وأيرلندا في شركة Flutter منصة IBM Targetprocess في عام 2016 لدعم تطوير التطبيقات لاثنتَين من كُبرى علاماتها التجارية، وهما Paddy Power وBetfair. وفي الوقت الحالي، تمتلك الشركة أكثر من 1300 ترخيص Targetprocess نشط، ويبلغ متوسط عدد تسجيلات الدخول اليومية 1,000.