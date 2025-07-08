لقد كان تأثير watsonx Orchestrate كبيرًا: انخفاض بنسبة 75% في وقت إنشاء القوائم، وانعدام الأخطاء الحسابية بفضل الحسابات المؤتمتة، وتغطية كاملة للمحفظة - لا مزيد من الانتقاء - وزيادة رضا الوسطاء والأعضاء بسبب دقة القوائم باستمرار.

في عام 2025، وسعت FBA عملية التنفيذ من خلال طبقة ثانية من الأتمتة: مراقبة الامتثال القانوني في الوقت الفعلي.

يقوم مسار التعلم الآلي الليلي الآن بفحص جميع القوائم المباشرة، ويقوم تلقائيًا بالإبلاغ عن مطالبات الأرباح غير المثبتة أو بيانات الأراضي والإتاوات غير الصحيحة. يتم إرسال التنبيهات فقط إلى فريق الامتثال عند الحاجة - مما يوفر راحة البال دون نفقات تشغيلية إضافية.

يقول Wall: "لا يمكن اعتبار Watsonx Orchestrate مجرد محلل للمستندات لدينا - إنه مراقب الامتثال لدينا على مدار 24/7".

واستشرافًا للمستقبل، تستعد FBA لنشر مساعدي الذكاء الاصطناعي الحواري باستخدام إطار العمل الوكيل من watsonx Orchestrate. وسيقدم هؤلاء المساعدين الدعم للوسطاء في الوقت الفعلي، حيث يكشفون الرؤى القانونية، ويلخصون الفرص ويساعدون في التوفيق بين رواد الأعمال والامتيازات المناسبة. تؤكد هذه المرحلة التالية من التطوّر على إيمان FBA بالأتمتة، ليس كبديل للبشر، ولكن كمعزز لخبراتهم وتأثيرهم.

ويختتم Wall حديثه قائلاً: من خلال تقليص فترة إعداد القوائم من أربع ساعات إلى ساعة واحدة، حررنا فريقنا للتركيز على العمل ذي القيمة العالية".