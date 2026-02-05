تبني Evernorth قدرات جديدة لأنظمة التخزين باستخدام IBM OMEGAMON
اليوم، يشعر المرضى ومقدِّمو خدمات الرعاية الصحية بتأثير ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. يشهد مقدِّمو خدمات الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، ارتفاعات كبيرة في نفقات تكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بمراقبة التخزين المتخصص.
واجهت Evernorth Health Services، المزوِّد الرائد لحلول الصيدلة والرعاية والفوائد، ارتفاعًا سريعًا في تكاليف مراقبة التخزين نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار مزوِّد التخزين الحالي. واجه فريق أنظمة التخزين، المسؤول عن الحفاظ على سلامة البيانات والاستخدام المناسب، التأثير المباشر لهذه القيود التقنية. كانت المخاطر كبيرة. وعدم القدرة على إدارة هذه الجوانب بشكل فعَّال أدى إلى إعاقة العمليات وعمليات اتخاذ القرار. قد تؤدي هذه التحديات إلى ضغوط مالية ومشكلات محتملة في سلامة البيانات، ما يهدِّد سمعة الشركة وكفاءتها التشغيلية.
أدرك مكتب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات (CIO) في Evernorth الحاجة الملحة إلى حل مراقبة أكثر قابلية للتوسع ومرونة وفاعلية من حيث التكلفة. كانت الشركة بحاجة بشكل محدد إلى نظام قادر على مراقبة مجموعات البيانات من جميع المصادر، وإلغاء عبء الجدولة، وتصنيف البيانات بسرعة.
لبيئة تحتوي على 4 ملايين مجموعة بيانات DASD، و30 مليون مجموعة بيانات DFHSM، و2.6 مليون مجموعة بيانات على الأشرطة.
تمكِّن المستخدمين من إنشاء وحفظ طرق عرض مخصصة مع خيارات تفصيلية للتصفية وتصميم التخطيط.
مدمجة في بيئة تكنولوجيا المعلومات.
اختارت Evernorth شركتي IBM و Rocket Software، وهي شريك أعمال بلاتيني لدى IBM، كشريكين موثوق بهما للاستفادة من خبرتهما المتعمقة في مجال تخزين أنظمة الكمبيوتر المركزي. كان مزوِّد خدمات الرعاية الصحية واثقًا من أن حل IBM® OMEGAMON for Storage on z/OS سيحقق وفورات في التكلفة ويحسِّن الأداء من خلال تقديم قابلية توسُّع أكبر ومرونة ووصول إلى البيانات في الوقت شبه الفعلي.
طوَّرت IBM، بالتعاون مع Rocket Software، حلًا يحتوي على ميزات وقدرات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات Evernorth. ساهمت قدرة الحل على معالجة البيانات بسرعة وتوفير رؤى في الوقت شبه الفعلي في تحسين استجابة مزوِّد خدمات الرعاية الصحية واستراتيجيته في الوقاية من المشكلات بشكل كبير.
شمل التنفيذ تخطيط الحل واختباره وتصميمه وتطويره ونشره ضمن جدول زمني صارم يبلغ تسعة أشهر. تكامَل الحل بسلاسة مع بيانات مدير الوسائط القابلة للإزالة (RMM) ومدير التخزين الهرمي (HSM) الحاليين لدى Evernorth، ما أدى إلى تعزيز وظائف خدمات مجموعات البيانات (DSS) لديهم وتحسين قدرات إعداد التقارير.
أصبح فريق تخزين تكنولوجيا المعلومات والمطورون والتنفيذيون في Evernorth الآن يستفيدون من كفاءة محسَّنة والوصول إلى البيانات في الوقت شبه الفعلي. وقد عالج الحل المخاوف المالية العاجلة لمكتب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في Evernorth ومهَّد الطريق للشركة نحو النجاح طويل الأمد من خلال تمكين إعداد تقارير تخطيط السعة والتنبؤ باستثمارات CAPEX في التخزين الجديد بناءً على توجُّهات النمو.
استوفى النظام الجديد متطلبات Evernorth، وذلك من خلال تمكين إدارة فعَّالة لمجموعات البيانات من جميع المصادر، وجمع البيانات بشكل مؤتمت. يوفر تقارير مؤتمتة من خلال OMEGAMON Situations ويُتيح الوصول السريع إلى البيانات للموظفين غير التقنيين عبر أداة عرض مقاييس مجموعات البيانات في الوقت شبه الفعلي (RDM). علاوةً على ذلك، يعمل النظام أيضًا على تصفية البيانات بسرعة، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وعمليات اتخاذ القرار.
أوضح James Cotter، قائد تخزين الأنظمة الكبرى في Evernorth Health Services، تأثير الانتقال، قائلًا: "نستخدم منتجات OMEGAMON [IBM]؛ لأنها أداة ممتازة لاستبدال الأجهزة أو تحديثها. فهي تُتيح لنا تتبُّع الأداء وجمع إحصاءات متنوعة قبل وبعد الانتقال من الأجهزة القديمة إلى الجديدة".
لقد مكَّنت قدرات الحل في توفير البيانات في الوقت شبه الفعلي، على عكس النظام السابق الذي كان يعتمد على جمع البيانات المجدول، فريق Evernorth من الاستجابة بسرعة للمشكلات المحتملة، ما ساهم في منعها وضمان سلامة البيانات. يضيف تكامل OMEGAMON مع الأنظمة القائمة، مثل DFSMSrmm وحل الأمان IBM Resource Access Control Facility (RACF)، قيمة إضافية، من خلال توفير رؤية موحَّدة لبيانات التخزين.
في المستقبل، تخطِّط Evernorth للاستفادة من القدرات المحسَّنة لمنتجات IBM OMEGAMON لتحقيق مزيد من التحسينات في تخطيط السعة، والتنبؤ بالاستثمارات الرأسمالية (CAPEX)، وتعزيز ثقافة قائمة على البيانات. وتظل شراكتهم مع IBM، التي تتسم بالتطوير السريع والاستجابة، حجر الزاوية في استراتيجية Evernorth لإدارة التخزين.
أدى التعاون بين Evernorth وIBM وRocket Software عن حل لمراقبة التخزين يتميز بالقوة وقابلية التوسع والفاعلية من حيث التكلفة، ويُلبي احتياجات أعمال Evernorth على المدى الطويل.
تُعَد Evernorth Health Services، التي يقع مقرها الرئيسي في سانت لويس - ميزوري، مزوِّدًا رائدًا لحلول الصيدلة والرعاية والفوائد. تأسست Evernorth؛ بهدف تحسين الصحة وزيادة الحيوية، وتقدِّم خدماتها للملايين من خلال زيادة سهولة التنبؤ بالأمراض والوقاية منها وعلاجها. تدعم الشركات الفرعية الطبية للشركة، مثل Express Scripts وAccredo وeviCore وMDLIVE، إمكانياتها، إضافةً إلى المنصات والحلول المتكاملة من Evernorth. تُعَد Evernorth شركة فرعية تابعة لشركة Cigna Corporation، وهي شركة خدمات صحية عالمية لها حضور بارز في قطاع الرعاية الصحية.
