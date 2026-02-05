اليوم، يشعر المرضى ومقدِّمو خدمات الرعاية الصحية بتأثير ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. يشهد مقدِّمو خدمات الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، ارتفاعات كبيرة في نفقات تكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بمراقبة التخزين المتخصص.

واجهت Evernorth Health Services، المزوِّد الرائد لحلول الصيدلة والرعاية والفوائد، ارتفاعًا سريعًا في تكاليف مراقبة التخزين نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار مزوِّد التخزين الحالي. واجه فريق أنظمة التخزين، المسؤول عن الحفاظ على سلامة البيانات والاستخدام المناسب، التأثير المباشر لهذه القيود التقنية. كانت المخاطر كبيرة. وعدم القدرة على إدارة هذه الجوانب بشكل فعَّال أدى إلى إعاقة العمليات وعمليات اتخاذ القرار. قد تؤدي هذه التحديات إلى ضغوط مالية ومشكلات محتملة في سلامة البيانات، ما يهدِّد سمعة الشركة وكفاءتها التشغيلية.

أدرك مكتب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات (CIO) في Evernorth الحاجة الملحة إلى حل مراقبة أكثر قابلية للتوسع ومرونة وفاعلية من حيث التكلفة. كانت الشركة بحاجة بشكل محدد إلى نظام قادر على مراقبة مجموعات البيانات من جميع المصادر، وإلغاء عبء الجدولة، وتصنيف البيانات بسرعة.