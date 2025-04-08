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Case Studies
ETAS
لأن ETAS هي شركة متخصصة في برمجيات السيارات، فإن الأسلوب الرشيق ليس غريبًا عليها. منذ سنوات، بدأت المؤسسة الانتقال من منهجية الشلال التقليدية إلى الأسلوب الرشيق على مستوى الفرق. فقد عملت العديد من فرق Scrum في جميع أنحاء الشركة، لكن هذه الفرق استخدمت أدوات مختلفة لإدارة أعمالها، ويُدار فريق قطار الإصدار باستخدام MS Project.
لقد أثار أفق الأدوات غير المتجانسة هذا العديد من التحديات. وكانت رؤية المديرين محدودة للغاية بشأن ما كان يعمل عليه كل فريق، وتمكنت الفرق من إدارة الأعمال المتراكمة باستخدام الملاحظات اللاصقة. وقد جعل هذا الوضع من الصعب مواءمة عمل الفرق مع الأهداف الإستراتيجية.
يقول Richard Mutschler، رئيس مركز الأسلوب الرشيق للتميز (LACE) لدى ETAS: "تكمن المشكلة في أن عمل الفرق الفردية لم يكن مناسبًا حقًا معًا لتشكيل حلول أكبر،. حيث يحتاج عملاؤنا إلى هذه الحلول الأكبر لحل مشاكلهم".
لمعالجة هذا التحدي، طبقت ETAS إطار العمل الرشيق المتدرج (SAFe)، وهو إطار العمل القياسي لأنماط سير العمل والعمليات المصممة من أجل تحسين العمل للفرق وتوسيع نطاق ممارسات الأسلوب الرشيق.
ومع ذلك، فإن الانتقال إلى SAFe كان مجرد جزء من الحل. فسرعان ما أدركت ETAS أن تنفيذ SAFe من دون منصة مشتركة للتخطيط الرشيق للمؤسسات لا يسمح للشركة بإدارة عمليات الأسلوب الرشيق بفعالية لمحفظتها المعقدة. ولتلبية هذه المتطلبات، اختارت ETAS حلول IBM® Targetproces.
يسمح Targetprocess للمديرين برؤية كل شيء تعمل عليه فرق الأسلوب الرشيق؛ لأن كل عضو في الفريق يستخدم المنصة لإدارة عناصر العمل الخاصة به. وهذا يتيح للمديرين إمكانية عرض حالة كل مشروع، وإدارة أحمال التشغيل، وإعادة تعيين المطورين للمشاريع ذات الأولوية الأعلى بما يتماشى مع أهداف ETAS الإستراتيجية.
يقول Mutschler: "نحن لا نستخدم فقط IBM Targetprocess لإدارة حزم العمل". "فنستخدمها لتطوير أهدافنا ونتائجنا الرئيسية (OKRs) من أجل تحقيق التوافق مع الهدف الإستراتيجي المشترك. كانت نسبة التزامنا بمؤشرات الأداء الرئيسية لخريطة الطريق هي 50% -60%. وبعد تنفيذ حلول SAFe وIBM Targetprocess، تجاوز مؤشر الأداء الرئيسي هذا نسبة 90% بشكل ثابت".
وفقًا لما ذكره Mutschler، يستخدم المطورون حل Targetprocess كمنصة مشتركة، ما يقلل من النفقات العامة لدعم مجموعة واسعة من الأدوات ويسمح لهم بإدارة محفظة المشاريع المعقدة للشركة بشكل أكثر فعالية مما كان يمكنهم فعله من قبل.
لقد أدى هذا الدمج إلى تبسيط عملية التطوير وتمكين التخطيط لتدرج البرامج بشكل أكثر فعالية. يقول Mutschler: "شفافية المحاذاة هي القيمة الرئيسية، خاصة عندما نقوم بالتخطيط لتدرج البرامج". "إنها أداة رائعة تضم جميع لوحات التخطيط التي تتيح لنا تصور التبعيات حتى يرى الجميع جزء العمل الذي يحتاجونه في النهاية."
تستخدم ETAS أيضًا Targetprocess لتحقيق تحسينات تشغيلية مهمة، والتي من بينها:
لقد جعلت هذه الفوائد فرق التطوير لدى ETAS أكثر إنتاجية وأدت إلى زيادة ثقة العملاء فيما يتعلق بموثوقية المنتجات التي يتم تسليمها وجودتها.
نصائح للآخرين الذين يطبقون الأسلوب الرشيق
لقد حققت ETAS تقدمًا كبيرًا في تحولها نحو الأسلوب الرشيق باستخدام IBM Targetprocess، ومع ذلك لا يزال هناك المزيد من التقدم في المستقبل. بالنسبة إلى الجولة التالية، يتطلع قادة الشركة إلى توسيع نطاق استخدام Targetprocess، وتنفيذ إدارة شاملة للمحفظة على مستوى المؤسسة بأكملها.
وعندما يُطلب منك أي نصيحة للآخرين الذين يسعون إلى تنفيذ الأسلوب الرشيق، يضيف Mutschler ، "كن صبورًا. فعندما يتعلق الأمر بالمرونة، فإن العقلية والمبادئ مهمة للغاية، لأن الأمر في النهاية يتعلق بطريقة عملنا معًا، وكيف نقود الشركة، وكيف نتخذ القرارات".
إن بناء بيئة يمكن أن تنمو فيها هذه العقلية أمر ضروري للنجاح في ETAS، وكان Targetprocess عنصرًا أساسيًا. "عندما نظهر للزميل إمكانات IBM Targetprocess، يقول "أريد ذلك. لديك منتج رائع، وأريد الحصول عليه، يُرجى التأكد من أنني أستطيع الحصول عليه في أسرع وقت ممكن. لقد حققنا مستوى عاليًا من القبول بحيث أصبحت لدينا قائمة انتظار للمستخدمين الجدد".
ETAS هي شركة برمجيات رائدة يقع مقرها الرئيسي في شتوتغارت بألمانيا، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Robert Bosch GmbH. توفر الشركة حلولاً للسيارات المعرفة بالبرمجيات. تشمل محفظة شركة ETAS أدوات تطوير البرمجيات، وحلول اختبار البرمجيات، والبرمجيات الوسيطة للسيارات، وأدوات الحصول على البيانات ومعالجتها، وحلول التأليف والتشخيص، وحلول الأمن الإلكتروني للسيارات، والخدمات الهندسية والاستشارية المتكاملة.
IBM Targetprocess هو حل برمجي فائق الإمكانات ومرن كخدمة (SaaS) للتخطيط بالأسلوب الرشيق لدى المؤسسات الكبيرة، والذي يمكنه ربط الاستراتيجية بالتنفيذ بشكل شامل لمساعدتك على تقديم النتائج والقيمة والتحسينات الشاملة.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.