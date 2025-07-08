بصفتها أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، توفر DTEK الضوء والدفء لملايين الأشخاص. منذ عام 2022، عملت مؤسسة DTEK بلا كلل لدعم المحاربين القدامى في إعادة دمجهم في الحياة المدنية وتوفير الطاقة المجانية لمرافق البنية التحتية الحساسة في مناطق كييف ودنيبروبتروفسك ودونيتسك.

إلى جانب القصف المكثف لشبكة التوزيع ومحطات الطاقة الخاصة بها، تواجه DTEK تهديداً مستمراً من الحرب الإلكترونية، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار البنية التحتية الحيوية للطاقة. تتولى شركة MODUS X، ذراع الأمن السيبراني وأمن المعلومات التي تعتمد عليها DTEK Group، مهمة حماية DTEK من الهجمات الإلكترونية في الخطوط الأمامية.

وفقًا لمتحدث رسمي باسم MODUS X، "نحن نحمي أعمال DTEK والابتكار وثقة عملائها، لذا من المهم بالنسبة لنا تأمين جميع الأنظمة، بما في ذلك تلك التي تعالج البيانات الحساسة. "نحن نسعى جاهدين لضمان الأمن على كافة المستويات باستخدام نهج الثقة الصفرية."

مع مواجهة DTEK لتهديدات إلكترونية متكررة ومدمرة على نحو متزايد، كانت MODUS X بحاجة ماسة إلى تعزيز قدراتها في مجال المراقبة والاستجابة للحوادث. قررت الشركة إنشاء مركز جديد للعمليات الأمنية (SOC) من شأنه أن يدعم مراقبة وحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في DTEK على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كجزء من إنشاء مركز العمليات الأمنية الجديد، بحثت MODUS X عن مجموعة جديدة من أدوات الأمان التي تتماشى مع أولوياتها الرئيسية. أدوات شملت تسريع عملية الكشف عن التهديدات وتحليلها واحتوائها، ونشر الإدارة المركزية للتذاكر، وإدخال التحليل السلوكي والتحليلات التنبؤية.

