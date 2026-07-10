من بيانات مجزأة إلى خبرة فورية: كيف استطاع CSO توسيع نطاق دعم المبيعات والاستدامة باستخدام watsonx
يقع Chief Sustainability Office (CSO) في شركة IBM في قلب أكثر بيانات الاستدامة أهمية في الشركة؛ وهي المعلومات التي ترتكز عليها الأهداف البيئية، وتساعد البائعين على كسب ثقة العملاء، وتُمكن الشركة من الامتثال للمعايير التنظيمية. وبمرور الوقت، ازداد حجم الاستفسارات عن هذه البيانات وتعقيدها. زادت التوقعات بالحصول على ردود أكثر تفصيلاً وتخصيصًا، والتي كانت تستغرق وقتًا طويلاً عند إكمالها من خلال العملية الحالية.
في غياب نظام مركزي، افتقر الفريق إلى الرؤية الواضحة للاتجاهات الناشئة، وكانت لديهم قدرة محدودة على توسيع نطاق الدعم، كما واجهوا صعوبة في تحديد أولويات الفرص ذات القيمة العالية. غالبًا ما كان البائعون يعملون بناءً على معلومات مجزأة أو قديمة، مما يضطر المتخصصين إلى قضاء وقت طويل في البحث عن الإجابات، وهو ما كان يؤدي إلى تباطؤ الاستجابة والحد من قدرة IBM على الاستفادة من الرؤى الميدانية. بالنسبة لوظيفة تزداد أهميتها بشكل متزايد لمصداقية IBM ودقتها التشغيلية، تسبب هذا النهج الموزع في احتكاك يمكن تجنبه وفي إجهاد إضافي. وبعد إدراك الحاجة إلى نموذج أكثر حداثة وقابلية للتوسع، لجأت المؤسسة إلى الذكاء الاصطناعي لتحويل كيفية الوصول إلى خبرات الاستدامة وتطبيقها.
لتحديث طريقة الوصول إلى خبرات الاستدامة عبر المؤسسة، طورت IBM أداة AskSustainability، وهي وكيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم ليعمل كخبير مؤسسي. يعمل الوكيل على أتمتة الردود على الاستفسارات الروتينية، ويوفر وصولاً فورياً إلى بيانات الاستدامة مثل المقاييس التشغيلية، أو سياسات الشركة، أو البصمة الكربونية للمنتجات الخاصة بالعملاء؛ مما يقدم إجابات دقيقة وموثوقة بدلاً من اضطرار المستخدم للبحث عبر أنظمة متباعدة قد تحتوي على مقاييس قديمة.
تتيح AskSustainability للبائعين الاستجابة لاحتياجات العملاء بسرعة ودقة أكبر. وإذا تطلّب الأمر خبرةً أعمق، يقوم الوكيل بتوصيل المستخدمين مباشرةً بالمتخصصين المناسبين في المجال، مما يضمن توظيف الرؤية البشرية حيثما تحقق أكبر قيمة، مع تجنّب إضاعة أي وقت في البحث عن الخبير المناسب.
تم تطوير AskSustainability باستخدام IBM® watsonx.ai، الذي يعزز قدرة الوكيل على فهم اللغة واسترجاع معلومات دقيقة، و IBM® watsonx Orchestrate، الذي يعمل على أتمتة مسارات العمل من خلال تحديد الإجراء الأفضل التالي بناءً على قصد المستخدم. تجمع هذه القدرات معاً 50 مصدراً للبيانات كانت منفصلة سابقاً في تجربة محادثة واحدة. لقد أدى هذا الدمج إلى تقليل العمل المتكرر بشكل كبير، مما أتاح لأخصائيي CSO التركيز على المهام الاستراتيجية ذات القيمة الأعلى.
ساهم إطلاق AskSustainability في تحقيق تحسن فوري في السرعة، والاتساق، والكفاءة التشغيلية عبر سير عمل الاستدامة. تم توليد ردود آلية بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي في ثوان، مما قلل بشكل كبير من أوقات دورة الاستجابة الإجمالية. في الأشهر الأربعة الأولى من إطلاقه، ساهم الحل في تعزيز مسار مبيعات قُدِّرت قيمته بـ 50 مليون دولار، مما يبرهن على مدى السرعة التي يمكن أن تتحول بها الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى قيمة تجارية ملموسة عند توظيفها في مكان الحاجة إليها.
كما تم دمج الحل بسلاسة للمستخدمين ضمن مراكز الوكلاء الاستراتيجية في IBM—وهي AskSales و AskIBM و Slack—مما جعل الرؤى المستندة إلى البيانات في متناول اليد أينما كان يعمل فريق العمل. من خلال توفير إمكانية الوصول إلى خبرات المتخصصين (SME) عبر اللغة الطبيعية، ساهمت AskSustainability بشكل كبير في تقليل الجهد اليدوي المطلوب للرد على هذه الأنواع من الاستفسارات. في غضون أربعة أشهر من إطلاقه، ساهم الحل بالفعل في دعم ما يقدر بنحو 50 مليون دولار من الإيرادات المحتملة، مما يكشف عن إمكانات خلق القيمة الأوسع التي يمكن أن تدفعها رؤى الاستدامة الذكية مع توسع نطاق اعتمادها. تُهيئ هذه النتائج مجتمعة شركة IBM لتطوير عمليات الاستدامة لديها على نطاق واسع، مما يساعد المؤسسة على تلبية التوقعات المتزايدة بمزيد من الذكاء والسرعة والدقة.
يتولى Chief Sustainability Office قيادة نهج شركة IBM في مجال الاستدامة من خلال توظيف نقاط قوتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والسحابة الهجينة. يركز الفريق على تعزيز الاستدامة في عمليات شركة IBM وسلسلة التوريد ومنتجاتها وخدماتها، مع العمل عن كثب مع المجموعات داخل الشركة وخارجها لمواجهة تحديات الاستدامة الأوسع نطاقاً. انطلاقاً من الالتزام بترسيخ الاستدامة في كل جانب من جوانب عمل شركة IBM وابتكاراتها، يؤدي هذا المكتب دوراً محورياً في صياغة كيفية تعريف الاستدامة وتحقيقها على مستوى المؤسسة بأكملها.
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