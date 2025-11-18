يعمل مختبر Clariti Diagnostics وCTI Global على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي IBM watsonx
في العديد من مرافق الرعاية الصحية التي يقضي فيها المريض مدة طويلة، غالبًا ما تكون خدمات المختبر بها بعض أوجه القصور. وغالبًا ما تكون طلبات المختبر (أوامر الفحوصات) مكتوبة بخط اليد أو مرسلة عبر الفاكس أو بالبريد الإلكتروني. ويتم إدخال بيانات المرضى يدويًا في سجلات صحية إلكترونية، ما يؤدي إلى تكرار الإدخالات وظهور أخطاء وبطء في سير العمل. كل هذا يعني أن النتائج الحساسة تستغرق وقتًا أطول في المعالجة، بينما تتراكم المهام الإدارية على فرق عمل التمريض المنهكة من العمل بالفعل. وهذه المشكلات تعرِّض جودة الرعاية والامتثال للخطر مع زيادة تكاليف التشغيل.
تأسس مختبر Clariti Diagnostics Diagnostics لحل هذه التحديات. يقع هذا المختبر السريري المعتمد وفقًا لمعايير تحسين المختبرات السريرية (CLIA) في كولومبوس بولاية أوهايو، ويقدِّم خدماته لدور التمريض، ومرافق الرعاية المساندة، ومقدِّمي الرعاية طويلة الأمد في جميع أنحاء الولاية. بالإضافة إلى خدمات سحب الدم المتنقلة، يقدِّم مختبر Clariti مجموعة شاملة من الخدمات التشخيصية، بما في ذلك الكيمياء، وأمراض الدم، وعلم الأحياء الدقيقة، والتفاعل البوليميرازي الجزيئي (PCR) وعلم الأدوية الجينية.
رأى مختبر Clariti فرصةً لتحديث خدمات المختبر والقضاء على الأعمال الكتابية باستخدام الورق، والتخلص من الجداول الزمنية الطويلة، وتسريع إصدار فواتير العميل. ولمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها مرافق الرعاية الصحية التي يقضي فيها المريض مدة طويلة، بدأت الشركة في بناء حل من شأنه أن يزيل نقاط الضعف الشائعة هذه ويُحدث تحولًا في التشخيص لمعاونة كلٍّ من مقدِّمي الخدمات والمرضى. وكان هدفهم مزدوجًا: أولًا إزالة العوائق التشغيلية أمام العملاء وثانيًا تعزيز قدرتهم على تقديم خدمات مختبرية دقيقة وفي الوقت المناسب على نطاق واسع.
لتحديث عمليات المختبر، دخل مختبر Clariti في شراكة مع شركة CTI Global لنشر LifeHealth، وهو مساعد طبي افتراضي تم إنشاؤه باستخدام محفظة IBM® watsonx.
يندمج LifeHealth مباشرةً مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية، ما يؤدي إلى أتمتة طلبات المختبر وإرسال عينة سحب الدم وإعداد الفواتير وإعداد تقارير النتائج. IBM® watsonx.ai، استوديو الذكاء الاصطناعي الذي يُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع، ويجمع حل الأتمتة IBM watsonx Orchestrate كل ذلك معًا. تعمل منصة watsonx Orchestrate بمثابة النسيج الرابط لمنصة LifeHealth - حيث يتم تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي وأنظمة المختبرات وسير عمل الموظفين. ومن خلال أتمتة المهام متعددة الخطوات مثل توجيه الطلب وتتبُّع العينات وتحديثات الفواتير، نجح هذا الحل في التخلص من عمليات التسليم اليدوي وأتاح التدفق السلس للمعلومات طوال كل خطوات رحلة الرعاية.
وقد أحدثت هذه القدرات تحولًا في سير العمل اليدوي في مختبر Clariti فتحوَّل إلى نظام رقمي بالكامل ودون أوراق، ما قلل من العبء الإداري ومكَّن من إجراء تفاعلات مختبرية دقيقة في الوقت الفعلي عبر مرافق الرعاية طويلة الأجل.
تقول الدكتورة Michelle Barry الرئيسة التنفيذية لشركة CTI Global: "بفضل دعم IBM watsonx لمنصة LifeHealth، أنشأنا منصة لا تعمل على أتمتة سير عمل المختبر فحسب، بل تربط مختبر Clariti بذكاء بأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الخاصة بعملائها، ما يبسِّط استمرارية معلومات الرعاية الصحية وتنسيق الرعاية في كل مرافق الرعاية طويلة الأجل".
بفضل تنفيذ الحل LifeHealth، برزت شركة Clariti كشركة رائدة في تقديم خدمات مختبرية أكثر ذكاءً وسرعة في مرفق أوهايو للرعاية طويلة الأجل. فمن خلال رقمنة وأتمتة سير العمل في المختبر باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حققت Clariti انخفاضًا بنسبة 60% في وقت التمريض الذي يقضيه الممرضون في الأعمال الورقية المتعلقة بالمختبر وانخفاضًا بنسبة 50% في وضع العلامات الخطأ على العينات والاضطرار إلى إعادة سحبها. وقد أدت هذه التحسينات إلى تسريع أوقات الاستجابة في نفس اليوم في كثير من الأحيان، ما أدى إلى تحسين رعاية المرضى بشكل كبير وتقليل الأخطاء السريرية.
يقول Joseph Landau، الرئيس التنفيذي لشركة Clariti Diagnostics: "لقد كان التكامل مع CTI Global LifeHealth وتقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM بمثابة تغيير جذري لنا ونقلة نوعية). فلم يؤدِ تضمين LifeHealth إلى تبسيط عمليات الفحوصات المخبرية لدينا فحسب، بل أدى أيضًا إلى توسيع نطاق خدماتنا ودقتها وسرعتها".
واليوم، أصبحت هذه الشركة مجهزة لتقديم تشخيصات عالية الجودة على نطاق واسع، وهو أمر لم يكن ممكنًا قبل تنفيذ التقنيات الجديدة. يضع هذا التعاون مع شركة CTI Global شركة Clariti في طليعة الابتكار في مجال تشخيص الرعاية طويلة الأجل، حيث تعمل شركة IBM كشريك تقني موثوق به لدفع التقدم في المستقبل.
مختبر Clariti Diagnostics Laboratories هو مختبر سريري معتمد من القانون الأمريكي CLIA (وهو قانون لمعايير جودة الاختبارات المعملية)، وتأسس في كولومبوس بولاية أوهايو في عام 2019. وهي شركة متخصصة في خدمة دور رعاية المسنين ومرافق المعيشة المدعومة ومقدِّمي الرعاية طويلة الأمد الآخرين في جميع أنحاء ولاية أوهايو. يقدم مختبر Clariti مجموعة واسعة من خدمات التشخيص، بما في ذلك الكيمياء وأمراض الدم وعلم الأحياء المجهرية وعلم الأحياء المجهرية وتفاعل البوليميراز المتسلسل الجزيئي وعلم الصيدلة الجيني وخدمات سحب الدم المتنقلة. ويهدف سير العمل هناك، المصمم بشكل مخصص، إلى تبسيط عمليات المختبر وتحسين رعاية المرضى.
CTI Global، شريك الأعمال الفضي لشركة IBM، هي شراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسة اجتماعية تأسست في عام 2019 ويقع مقرها الرئيسي في أوغندا. وتركِّز على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بقارة أفريقيا، من خلال التقنية وأفضل الممارسات في مجالات مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات المصرفية الإلكترونية. تستفيد منظومتها الرقمية LifeHealth من منصات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول شاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
