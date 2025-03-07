تعيّن Canal+ Télécom ميزة IS الخاصة بها باستخدام IBM Instana Observability

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Case Studies
CanalPlus Télécom
كان حل المراقبة لشركة Canal+ Télécom يعاني من بعض القيود فيما يتعلق برسم خرائط نظام المعلومات وإعداد التقارير عن التنبيهات وتحديد مصدر الحادث. ونتيجة لذلك، طلبت الشركة من IBM تنفيذ الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) مع IBM Instana Observability، لتقييم الفوائد الملموسة.
تفتخر Canal+ Télécom بخبرتها في مجال الاتصالات في المقاطعات والأقاليم الفرنسية في الخارج، وهي مشغل متكامل يقدم خدمات الوصول إلى الإنترنت للأفراد والشركات والمؤسسات العامة.
تمتلك Canal+ Télécom شبكتها الخاصة من مراكز البيانات وتقوم بمراقبة خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خاصةً لعملاء الشركات (B2B).
يشرح Raphaël Bourgeois، مدير أدوات المراقبة في قسم العمليات والتقنية في Canal+ Télécom "قبل عدة سنوات، اخترنا حل إشراف تقليدي لمراقبة نظام المعلومات لدينا، ولكن الآن لا يلبي احتياجاتنا الحالية بالكامل لتطبيقات وتخطيط الخدمات.
"مع ظهور تقنية جديدة، مثل النقل بالحاويات، أصبحت الحلول التقليدية غير مناسبة أو حتى عفا عليها الزمن بشكل متزايد".
"في مواجهة هذا الوضع، سعت Canal+ Télécom إلى إيجاد أداة جديدة قادرة على رسم خرائط أفضل لأصول نظام المعلومات، والإبلاغ عن الحوادث في الوقت الفعلي، وتسهيل تحديد أسباب المشكلات المبلغ عنها.
"نحن نستخدم حلول IBM منذ عام 2007، وخاصةً Watson AIOps. لقد كنا على دراية بالفعل بحل IBM Instana Observability، لذا قررنا إطلاق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) باستخدام هذه الأداة".
وقد تم تبسيط هذه العملية من خلال التعاون مع شركة Erica، وهي شركة شريكة لشركة IBM والتي كانت تساعد Canal+ Télécom في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها منذ عام 2011.
"شريكنا على دراية تامة باحتياجاتنا ويعرف بمن يتصل في شركة IBM لدفع مشاريعنا إلى الأمام."
في أوائل عام 2023، بموافقة فِرَق إدارة البرامج في مجموعة Canal+، قررت Canal+ Télécom إطلاق اختبار واقعي لحل IBM Instana Observability.
شارك في هذا الاختبار فرق Canal+ Télécom و IBM Client Engineering و Erica.
"يقول Raphaël Bourgeois، مدير أدوات المراقبة في القسم التقني والعمليات في Canal+ Télécom: "لقد كان نهجًا جديدًا بالنسبة لنا.
"بفضل التزام واستثمار فرق IBM Client Engineering وتعاونهم مع IS وموظفي المراقبة في Canal+ Télécom ، تمكّنا من اختبار الحل مباشرةً على منصتنا باستخدام بياناتنا، ما أتاح لنا تقييم فوائده. وقد تم تنفيذ المشروع خلال شهري فبراير ومارس 2023".
ركز العرض التوضيحي على ثلاث حالات للاستخدام: الاكتشاف الآلي لموارد تكنولوجيا المعلومات (auto-discovery)، وتحديد أسباب الحوادث (تحليل السبب الأساسي) ولوحة معلومات المراقبة (مراقبة نشاط الأعمال). "بدأ إطلاق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بتقييم الاحتياجات، ثم تلاه إنشاء ونشر الفرق، والإنشاء المشترك للحل خلال جلسات الاقتران الأسبوعية، وأخيرًا مرحلة الاسترجاع ونقل المهارات.
سمح هذا الاختبار الواقعي لفرق Canal+ Télécom بتقييم مدى ملاءمة الأداة وقدرتها على تلبية احتياجات العمل المحددة.
"لا يزال من المبكر جدًا تحديد الفائدة التي يوفرها حل IBM Instana Observability بدقة. ومع ذلك، فقد رأينا بالفعل مدى فعاليته في اكتشاف الخدمات تلقائيًا. يوفر الحل رؤية متعمقة: أثناء الحادث، يمكنه التعمق لتحديد السبب بل وحتى عزل مصدر الرمز".
بعد إتمام إثبات المفهوم (POC) الذي أجرته فرق فريق IBM Engineering، اختارت Canal+ Télécom نشر IBM Instana Observability، مبدئيًا على نطاق محدود من مائة وكيل."
"كان إثبات المفهوم مُقنعًا، ومن هناك فصاعدًا، كان الهدف هو وضعه موضع التنفيذ"، يلخص Raphaël Bourgeois، مدير أدوات المراقبة في قسم التقنية والعمليات في Canal+ Télécom.
"لقد قررنا نشر الحل بأنفسنا، بطريقة آلية عبر Ansible. سنأخذ الوقت اللازم لتكوين IBM Instana Observability بشكل صحيح. سيكون التركيز على جودة تنفيذ الحل والأداء".
إذا لزم الأمر، ستتمكن الفرق من الاعتماد على الدعم الفني من شريكتهم Erica، وكذلك من IBM.
"لقد بدأنا بالفعل باستخدام الحل، ونستعين بدعم IBM للإجابة على بعض الأسئلة. كل شيء يسير على ما يرام على هذا الصعيد أيضًا. وقد تم دمج IBM Instana Observability بشكل مثالي في عمليات دعم المحرر".
"أدت الاختبارات الواقعية التي أُجريت في عام 2023 إلى اعتماد ونشر حل IBM Instana Observability، ونال إعجاب فرق Canal+ Télécom إلى حد أنها تخطط لتجربة حلول IBM أخرى."
على مدار أكثر من 30 عامًا، كانت Canal+ Télécom (المعروفة سابقًا باسم Mediaserv) لاعبًا رئيسيًا في مجال الاتصالات في المقاطعات والمناطق الفرنسية في الخارج. وهي شركة تقدم خدمة الوصول إلى الإنترنت للأفراد والشركات والمؤسسات العامة، متواجدة في منطقة واسعة تغطي غوادلوب، غيانا الفرنسية، مارتينيك، مايوت، ريونيون، سانت بارتيليمي، وسانت مارتن.
تضم Canal+ Télécom أكثر من 150000 عميل وتحقق مبيعات سنوية تبلغ حوالي 100 مليون يورو.
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